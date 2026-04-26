【哺乳心樂園】親餵寶寶喝奶不簡單！以母乳哺餵低張力嬰兒 需要跨領域專業團隊的協助

文╱楊佩瑜物理治療師

什麼是肌肉張力？肌肉張力（張力）指的是肌肉在放鬆狀態下，面對被動牽拉時所能產生的抵抗力，可以簡單想成是肌肉在休息狀態下的彈性；而大眾較為熟悉的肌肉力氣（肌力），則是指在對抗阻力時，肌肉透過主動收縮所能產生的力。張力和肌力之間並不一定存在必然的關係，然而，臨床上常可見到低張力嬰兒同時伴隨有肌力不足的問題。

造成嬰幼兒張力低下的原因很多，包括中樞或周邊神經異常、染色體異常、神經肌肉病變、代謝或內分泌疾病等。出生週數較小的早產兒，在預產期前，也常因神經系統尚未發展成熟而呈現低張力狀態，但若排除前述相關疾病，大部分早產兒的張力，會隨著週數與神經發展而逐漸趨於正常。

低張力嬰兒哺乳的困難

目前針對低張力嬰兒哺乳的相關研究較少，不過，根據美國哺乳醫學會所發布的臨床程序（ABM protocol）指出，除非有醫療上的禁忌，否則仍應該以母乳哺餵張力低下的嬰兒。

由於低張力嬰兒可能因為口腔肌力不足而含乳困難，或是因舌頭無力而無法成功擠壓乳房來移出乳汁。種種困難除了影響嬰兒的營養攝取與生長外，還可能造成母親因乳汁移出不足而導致乳房問題。因此，低張力嬰兒的哺乳，需要具有母乳哺育專業的跨領域專業團隊（包括醫師、護理師、物理治療師及泌乳顧問等）共同來支持。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

協助以母乳哺餵低張力嬰兒

即使同為低張力嬰兒，每一個孩子所能表現出來的口腔肌力與進食能力並不相同，所以，仍鼓勵母親嘗試直接以乳房哺餵嬰兒。相較於一般嬰兒，低張力嬰兒由於較難維持屈曲姿勢，而需要給予頭頸部及軀幹更多支撐，因此，不妨選擇使用生物哺育法，利用重力讓嬰兒更貼近乳房，軀幹也可緊貼母親而得到全面性的支撐。

另一方面，若嬰兒尚無法成功含乳，或是家長選擇以瓶餵方式哺餵母乳，除了鼓勵母親透過擠奶建立奶量外，也鼓勵照顧者採嬰兒主導式的瓶餵方式餵食嬰兒，目的在於降低嬰兒進食壓力，也減少瓶餵與親餵間的落差。

值得注意的是，無論透過何種方式哺餵母乳，嬰兒的營養與生長仍為首要考量，故持續的評估與監測有其必要性，以確保嬰兒與母親雙方都能獲得足夠的哺乳及生長支持。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

跨專業團隊介入

低張力嬰兒除了餵食困難外，也可能同時面臨活動耐受力不足或發展與生長遲緩等問題。因此，需要跨專業團隊人員共同介入（例如：醫師負責醫療上所需之檢查與治療、物理治療師協助肌力訓練與發展誘發、營養師提供營養需求建議等），才能給予孩子及家庭全面性的照護與支持。

母乳是最適合人類嬰兒的營養來源，對低張力嬰兒而言亦是如此。雖然以母乳哺餵低張力嬰兒並非易事，但仍鼓勵家長在尋求專業人員協助的同時，盡可能給予孩子足夠的陪伴與支持，有時，孩子無窮的潛力會帶來意想不到的進展與收穫喔！