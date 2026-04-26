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促進寶寶語言發展有技巧 未來順利與世界接軌

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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文／游品姍　採訪諮詢／職能治療師吳佩瑾　圖片提供／Shutterstock

根據研究指出，0～3歲是大腦發展最迅速的階段，職能治療師吳佩瑾表示，許多家長常會疑惑：「寶寶還不會說話，需要一直跟他說話嗎？」但其實語言發展並非單靠時間自然成熟，而是需要透過養成良好的語言環境與互動，語言能力才能在日復一日的雙向溝通中，持續累積、奠定小朋友未來的語言基礎。

0～1歲．發現與玩聲音

此階段的嬰幼兒主要以「接收聲音」為主，雖然尚未能清楚說出詞語，但已具備辨識聲音的能力，並能區分熟悉與陌生的語音。吳佩瑾治療師指出，一般來說，在新生兒時期，爸媽可先觀察他們是否會對外物刺激有所回饋，如：物品掉落的聲音、人聲等等，若有做出眼睛睜大或注視聲音來源等等的反應，即符合正常的生理發展。

而嬰兒約在6個月大後，會開始出現重複音節，如：「啊啊啊」、「撘撘撘」、的聲響，嬰兒會開始用手探索口腔，藉由玩弄嘴唇來發出更豐富的聲音。吳佩瑾治療師表示，在此階段，家長可藉由觀察嬰幼兒是否會自己發聲一小段時間，來確認他們是否正在準備未來說話的能力。

1～2歲．理解和遵從指令

此階段的寶寶能開始理解簡單詞彙與指令，例如：「過來」、「給我」、「抱抱」，並逐漸能說出有意義的單字。

1歲半以後，語彙量可能快速增加，進入所謂的「語言爆發期」，可以聽得懂更多生活中常用的詞，也能理解並正確執行更多口語指令動作，孩子也開始會透過語言搭配手勢，像是指物品命名、點頭或搖頭表達意願。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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2～3歲．完整表達自我

2～3歲是孩子語言能力快速成熟的時期，此時，小朋友已能完整說出一句含有主詞、動詞、受詞的句子。另外，孩子不僅能說出句子，也能開始學習如何「用語言解決問題」、表達情緒，甚至與他人進行簡單對話，而這個時期的語言發展，與未來的社交能力與學習表現息息相關，孩子也能開始理解較複雜的語句，並能回答簡單問題，是邁向社交發展的重要基礎。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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【完整內容請見2026年04月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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