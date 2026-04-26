擺脫「婦」擔有新選擇！精準治療子宮肌瘤 症狀嚴重又想保留子宮者治療不再選邊站

文╱李藹芬 採訪諮詢╱台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈．臺北市立聯合醫院婦產部主任張芳維．台灣更年期醫學會理事長賴宗炫（依文章出現順序）

身為女性，對於子宮肌瘤一定不會陌生！因為子宮肌瘤在台灣女性中的盛行率極高，每4人就有1人深受其擾！台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈分析，子宮肌瘤成因多元，除了基因遺傳（母親或姊妹有肌瘤，發生率較高）外，環境荷爾蒙（塑化劑等）、現代人生育減少，以及飲食西化導致的肥胖（脂肪細胞會分泌雌激素），都是誘發子宮肌瘤長大的危險因子。

子宮肌瘤常見症狀經血過多

臺北市立聯合醫院婦產部主任張芳維指出，患者臨床上不適，最不能忍受的就是經血過多。這不僅會導致缺鐵性貧血，讓女性在職場與日常生活中感到頭暈、極度疲乏與虛弱，更可能引發深遠的健康威脅。

黃建霈秘書長強調，當身體處於貧血狀態，心臟必須加速跳動以維持全身供氧，如同引擎長期處於「超負荷運作」狀態，將導致心臟功能提早磨損、報廢。因此，及早解決子宮肌瘤引發的出血問題，本質上就是在「保命」。

張芳維醫師補充，腹痛也是令人深感困擾的症狀！不論是貧血、頻尿、便祕或腹脹，長期下來，都將嚴重蠶食患者的身心生活品質！對於育齡婦女而言，更是對生育造成不小的風險，張芳維醫師表示，有些不孕患者的問題是子宮腔內肌瘤作祟，導致無法順利著床受孕。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

當前治療困境

對於症狀嚴重的患者而言，藥物治療的效果有限，但手術治療所帶來的風險與後遺症，卻又讓許多患者感到恐懼而卻步，這也造成了當前治療子宮肌瘤的困境！台灣更年期醫學會理事長賴宗炫指出，對女性而言，手術存在多重顧慮：組織沾黏風險、生育計畫中斷、高復發率。

難道症狀嚴重的患者就只能在「觀察」與「手術」的兩極化選擇中，被迫選邊站——忍耐或挨刀？缺乏針對「想保留子宮」且「症狀嚴重」患者的有效藥物，就像一道治療缺口，折磨著患者的生理與心理，也讓醫師在治療建議上不斷拉扯——有效卻不是患者想要的。

新藥問世．突破治療缺口

值得慶幸的是，這道治療缺口，在最近有了突破！新一代口服子宮肌瘤用藥為子宮肌瘤的治療，帶來了劃時代的突破。此藥物屬於「腦下垂體拮抗劑」，其作用機制如同為荷爾蒙直接「踩剎車」，鎖住了讓肌瘤長大的機轉。

賴宗炫理事長進一步說明，新一代口服子宮肌瘤用藥能直接阻斷腦下垂體釋放促性腺激素，進而快速降低雌激素與黃體素的濃度，抑制肌瘤生長。與傳統促進劑不同，它沒有「先爆衝再下降」的缺點，即使在急性大出血期也能使用，能更穩定地控制病情。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

根據臨床數據與專家觀點，新一代口服子宮肌瘤用藥具備雙重優勢：快速止血與守護生育需求。黃建霈秘書長補充，此新藥對子宮肌瘤的體積也可有相當程度的縮小，待後續進行微創手術時，傷口會比較小、出血量更低，手術時間也能縮短。

對於不願動刀或有生育需求的女性，不再需要忍耐子宮肌瘤帶來的不適，因為新藥物的引進，可提供更溫和、高效，且能夠提升生活品質的治療新方案。