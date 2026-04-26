孕期超夯運動器械式皮拉提斯 用正確的姿勢拉回身體平衡

文／游品姍 採訪諮詢／脊醫德克物理治療所運動物理治療師楊宣芙 圖片提供／Shutterstock

但到底何謂器械式皮拉提斯？真的適合需要溫和運動的孕婦嗎？

有不少人曾認為孕期應「多休息、少活動」，但現代醫學與運動科學已證實，在醫師評估安全的前提下，適度運動不僅不會影響胎兒，反而能有效提升孕期舒適度、降低併發症風險，並幫助產程更順利。

脊醫德克物理治療所運動物理治療師楊宣芙表示，在眾多孕期運動中，「器械式皮拉提斯」因其高安全性、可調整性與能夠針對深層肌群的訓練效果，逐漸成為孕媽咪的熱門選擇。

孕初期．以呼吸運動為主

此階段由於荷爾蒙改變，身體產生巨大變化，導致孕媽咪或會出現疲倦、嗜睡、孕吐等症狀，運動目標應以「減輕症狀、放鬆心情」，等輕柔專注於呼吸的運動姿勢為主。

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適合動作與器械

適合器械有以下兩種：

1.核心床（Reformer）．練習呼吸和輕量的核心運動

施作步驟：孕婦仰躺於核心床，依狀況將頭枕拉高，維持頸椎自然曲線，骨盆維持「中立位」（非過度貼床或拱起），雙腳踩於踏板，準備吸氣時感受肋骨向兩側擴張；吐氣時，啟動核心讓小腹微微變緊，慢慢將踏板推遠，推至膝蓋接近伸直但不鎖死，穩定核心後，吸氣控制滑回，避免快速彈回。

2.穩定椅（Stability Chair）．椅上足部運動

施作步驟：孕媽咪坐於穩定椅上，雙腳踩在踏板上（腳掌平均受力），雙腳與髖同寬，膝蓋朝正前方。吸氣準備延伸脊椎，吐氣時緩慢將踏板往下踩，專注感受腳掌平均出力，吸氣控制踏板回彈。

孕中期．強化穩定支撐身體變化

孕中期已進入相對穩定期，孕肚逐漸隆起，身體重心發生改變，開始出現腰痠與感受到骨盆壓力和不適。若長時間仰躺可能壓迫下腔靜脈，影響血液回流，造成頭暈或不適。因此，「側躺姿勢」成為孕中期兼顧運動與休息的重要替代方式。

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適合動作與器械

核心床（Reformer）．沉睡者式

施作步驟：側躺於器械上下側，或使用瑜伽磚支撐頭部。上側手放於身體前方，下側腿微彎。上側腿踩在把桿（Footbar）上。吸氣準備，上側腳踩在核心床把桿上，吐氣時，將把桿往外推（腿伸直），吸氣慢慢滑回，過程中維持骨盆完全穩定，耳朵、肩膀、骨盆呈一直線，腹部放鬆不受壓迫，全身保持穩定不晃動的狀態。

孕後期．骨盆底肌訓練

女性進入孕後期，隨著胎兒快速成長，孕婦常會面臨，骨盆與下背壓力增加、恥骨疼痛、下肢水腫、行動笨重、身體的平衡感下降，此時的訓練重點，應著重於骨盆底肌訓練。而「皮拉提斯大球（又稱孕婦球、瑜伽球）」便成為非常理想的輔助工具。其圓形與不穩定特性，能支撐身體在安全範圍內進行微幅擺動與啟動骨盆底肌群，同時達到放鬆與訓練效果，溫和的晃動可增加骨盆靈活性，有助調整胎位協助生產。

適合動作與器械

皮拉提斯大球．坐姿擺動

施作步驟：孕媽咪坐於大球中央，雙腳踩穩地面（與肩同寬），膝蓋約90度確保穩定度，肩膀放鬆讓脊椎自然延伸，吸氣準備，吐氣時將骨盆輕輕往前傾，再吸氣回到中立，接著進行前後擺動或畫小圓。