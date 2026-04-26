生產麻醉後常見不適 半麻全麻不一樣！事前以麻醉評估做好準備

文╱李藹芬 採訪諮詢╱國泰綜合醫院術後加速康復ERAS中心主任楊琮翔

麻醉技術可說是現代醫學的里程碑！以生產而言，不只提升了剖腹產的安全性，也讓自然產歷經子宮收縮時的疼痛感獲得控制。然而，儘管麻醉藥物與技術已有長足的進步，但由於個體體質差異，仍有部分產婦在麻醉後會感到不適。

除了剖腹產手術需要麻醉，自然產也可使用麻醉藥物以減輕疼痛，避免產程中因子宮收縮的疼痛，影響了血壓、心跳，連帶也影響了子宮收縮的進行。國泰綜合醫院術後加速康復ERAS中心主任楊琮翔指出，「透過安全範圍內的麻醉藥物濃度，可讓產婦生產少了疼痛感，能以舒適放鬆的心情迎接小生命，因此，減痛分娩的使用比例有逐年上升」。

楊琮翔醫師以國泰醫院為例，2016年的自然產產婦，約有7成使用減痛分娩，之後，逐年上升，到2024年，使用率高達9成8」，可見產婦對於減痛分娩的接受度相當高，畢竟能優雅地生產，又何必硬要吃苦？

另外，接受減痛分娩的產婦，一旦有產程遲滯，需要手術的狀況時，只要在減痛分娩的給藥管路上加藥與調整劑量，即可進行剖腹生產。

麻醉前先接受評估

為了使麻醉更為安全地使用，事前都必須先接受「麻醉諮詢」。楊琮翔醫師提醒，評估時，請產婦務必主動告知個人特殊情況，協助麻醉醫師判斷是否能安全執行半身麻醉或全身麻醉。如有凝血功能異常時，就不採取半身麻醉。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

他強調，「麻醉的成功，一半在術前做好完善規劃，避免最危險的情況發生，而這有賴事前的溝通」。因此，麻醉評估最佳時機是住院前，舉例抗凝血藥物或抗血小板藥物要停5～7天，待入院後再評估，可能面臨停藥時間不足的風險。「及早針對風險先行優化，有助在安全的狀態下進行麻醉」。

他補充，若這胎與前胎在同家醫院繼續生產，產婦還能回饋前次麻醉經驗與感受，「麻醉醫師能參考先前麻醉紀錄，制定更客制化的麻醉與止痛計畫」。

麻醉術後常見不適

麻醉後的恢復過程因人而異，而不適感則取決於麻醉方式、手術時間長短以及個人的體質反應，楊琮翔醫師提出以下說明：

半身麻醉

半身麻醉常見不適如下：

．硬脊膜穿刺後頭痛（Post-Dural Puncture Headache）：通常發生在穿刺後的24～48小時內，典型特徵為姿勢性頭痛，「坐起或站立時劇痛，但平躺後症狀會顯著減輕甚至消失」，可能伴有脖子僵硬、噁心、嘔吐、聽力改變（耳鳴）或畏光。

．尿滯留：楊琮翔醫師指出，「產婦會感覺到膀胱脹滿，但在馬桶上努力很久也無法排尿。或者是頻尿但量少，每次只解出幾十毫升，但膀胱內仍殘留大量尿液（餘尿）。護理師觸診時，可發現恥骨上方有明顯的壓痛與膨出」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

全身麻醉

全身麻醉常見不適如下：

．喉嚨痛、聲音嘶啞：術中插管產生對聲帶的物理性壓迫與摩擦，「即使管徑僅0.6～0.8公分，依然會對聲帶造成壓迫，但不適感會隨時間消失」。

．噁心嘔吐（PONV）：產婦發生噁心嘔吐的機率比一般人更高，因產婦同時具備了多項高風險因子。在術後處置上，止痛計畫則儘量減少鴉片類藥物的使用，改用硬脊膜外止痛方式或非鴉片類藥物的組合。待腸胃蠕動恢復後，從少量清水開始，再循序漸進至清淡飲食（如稀飯、吐司），避免一開始就吃油膩或辛辣食物。

楊琮翔醫師強調，「所有的麻醉都一定有風險，我們追求的不是『零風險』，而是透過醫病共享決策、極致謹慎，讓生產過程的未知轉化為可控的守護」。