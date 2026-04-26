【寶寶好眠計畫】掌握5大哄睡技巧 不忘打造安全的睡眠環境

文／Tiffany 採訪諮詢／護理師汪嘉儀

早早能夠養成作息規律、好吃好睡的寶寶，莫不被視為「天使寶寶」，但天使寶寶好像都在別人家……

好眠寶寶的5條件

「別人家的寶寶都能好好睡覺，我們家的寶寶怎麼總是睡不好？」看到其他寶寶的天使行為，爸媽難免會覺得有些挫折。其實不用羨慕，汪嘉儀護理師提出以下5個要點，爸媽們不妨試著做做看，你家寶寶也能成為好眠寶寶，躍升為大家眼中的「天使寶寶」！

1.培養有白天夜晚的區別

汪嘉儀護理師表示，雖然出生3個月內的寶寶，還不會分辨日夜，但爸媽仍能為寶貝進行一些起床的儀式感，像是早上起床，拉開窗簾，讓陽光自然灑進家裡，並輕聲地向寶寶說聲「早安！現在是早上囉」；到了晚上，則降低室內光線與聲音刺激，營照安靜、放鬆的環境，幫助寶寶慢慢區分白天與夜晚。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

2.白天增加活動量

在天氣良好的情況下，多帶寶寶出門走走吧！汪嘉儀護理師指出，白天的光線與活動，有助於建立寶寶的晝夜節律，在戶外活動的過程中，爸媽也可以多與寶寶互動、說話，陪伴他探索環境，增加感官刺激及好奇心，促進整體發展。

若不方便外出，在家中也可以透過玩具、布書、或讓寶寶在地墊上自由探索與活動，進行親子互動。依照不同月齡的發展需求，陪伴寶寶進行適合的活動，不僅能增加白天的活動品質，也有助為其建立穩定的作息。

3.調整白天小睡時間

隨著月齡增加，小睡次數會逐漸減少，以6～9個月大的寶寶而言，白天約會有2～3次的小睡，1歲之後約1～2次的小睡。

汪嘉儀護理師指出，白天小睡的次數及時間，皆會影響夜晚的睡眠，建議等到寶寶滿3～6個月大以後，不妨試著調整小睡時間，通常不建議超過3小時，而時間也不要距離夜間睡眠太近。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

4.建立一套睡前儀式

儘早為寶寶培養規律的睡眠儀式，能大幅降低爸媽哄睡需花費的心力，寶寶也較容易進入安穩的睡眠。汪嘉儀護理師指出，建議睡前儀式的進行從睡前半小時至一小時開始，沒有標準的SOP，依照爸媽與寶寶習慣的模式進行即可。例如帶寶寶洗澡後抹乳液，給睡前最後一餐奶，接著說故事、清潔口腔，然後，抱著輕輕安撫睡覺。

5.搭配安撫小物使用

安撫小物是不可或缺的陪伴，汪嘉儀護理師指出，讓滿月後的寶寶使用奶嘴安撫是不錯的選擇，「有些寶寶喜歡聽白噪音，感覺有如回到媽媽子宮內，也能幫助寶寶快速且安穩地入睡。」

打造安全睡眠環境

短暫的安穩，比不上睡得安全的重要！有些爸媽會發現，趴睡或側睡的寶寶，通常都會睡得比較久，而且也不容易驚醒，但你們知道嗎？這樣的睡姿非常危險，汪嘉儀護理師表示，還有像是在嬰兒床欄杆上加裝防撞軟墊、使用娃娃布置嬰兒床等行為，都可能增加嬰兒猝死或窒息的風險。

關於寶寶的睡眠安全，國健署呼籲爸媽務必遵守「不趴睡、不用枕、不同床、不悶熱、不鬆軟」的原則，共同守護寶寶的健康！