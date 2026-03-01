快訊

為孩子規劃未來有方法 做好教養投資3概念

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

文／珊迪兔　圖片提供／Shutterstock

理財的大人通常懂得一個核心邏輯，就是錢不是用來一次花光的，而是要透過分配、留白，為未來預留彈性。比方說，很多人一談到投資，第一時間想到的仍然是金融商品的報酬率，但當成為父母後會慢慢發現，人生中最重要的投資標的就是孩子。

概念1．自信是孩子最珍貴的資產

我們在理財中談「風險控管」；在教養中，爸爸媽媽則要學會「放手觀察」。第一天的戶外挑戰的難度並不低，孩子得親手拉繩、踩穩重心，在沒有父母攙扶的情況下，自己判斷下一步的路線。

下山後，身上多多少少都有刮傷，但奇怪的是，現場幾乎聽不到哭鬧聲。不是因為不痛，而是那份靠自己做到了的成就感，早就在大腦裡產生了多巴胺，蓋過了皮膚上的微痛。這讓我想到投資理財中的重要概念，真正的信心來自親身承擔過風險，並成功存活，而不是完全避開風險。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

概念2．父母的財務穩定是孩子的安全網

另一個讓家長在出發前特別焦慮的地方在於，這是由外師帶領的英文營隊，即使有翻譯助教，家長仍憂心忡忡。但實際觀察後發現，孩子的學習方式與大人截然不同，大人習慣先背單字、學文法，確定準備好了才敢開口，但小孩是先觀察老師的表情、肢體、情緒，當外師放下形象，用誇張好玩的方式互動時，孩子便自然而然開口了。

這是一個深刻的提醒，當父母有餘裕為孩子創造安全的嘗試空間，小孩的眼界就會快速擴張。而這裡提到的餘裕，便是指心態與財務。

概念3．親身試驗的記憶最值錢

最後一個晚上是最具象徵意義的關卡。事實上，並不是每個人都能完成過夜挑戰，有的孩子需要老師多一些陪伴；有的則會於半夜醒來並小聲地說「想媽媽」，但在這個過程中，沒有任何一個孩子被貼上「失敗或膽小」的標籤。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

因為大家都清楚，真正重要的從來不是有沒有堅持到底，而是孩子願意嘗試，這些曾經親自體驗過的記憶，就像是一筆存在銀行的複利資產，當他以後長大，面對未知的環境、陌生的挑戰時，潛意識裡那個童年的自我，會勇敢地告訴他說：「雖然有點懼怕，但你真的可以。」

【完整內容請見2026年02月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

追蹤

