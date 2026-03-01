【全職爸爸育兒誌】偶發性的長姊如母 讓爸爸看到7歲的孩子走在自我進步的路上

文╱背包Ken

本來今天是我的給自己的放空日，沒有要寫文章。但堅持到晚上九點時，突然聽到姊姊對弟弟驚人的悄悄話，讓我破功，跳到電腦前寫下這篇。

小孩的爆點難讓大人理解

起因是兩個小孩輪流刷牙時，弟弟因為晚了一步，變成家中第二個刷到牙的，他氣到在地上打滾、大叫、滴淚。（不要問第二個刷到牙又怎樣，我怎麼會知道，小孩的爆點永遠讓大人不理解呀！）

我當時正在洗碗，沒有空去接住弟弟的情緒──他那 2026新年初的第N次崩潰。雙手濕濕還滿是泡沫的我，只能讓弟弟先在地上滾一會兒，等等再去處理他。

聽到奇怪的聲音．姊姊正在安撫弟弟

我洗碗洗到一半，突然感覺弟弟好像音量上有冷靜30%，我還聽到奇怪的聲音。我探頭去看，發現是姊姊把弟弟帶到角落，然後，她突然換了一個聲線。是那種你在YouTube搜尋「冥想」、「心靈引導」之類，會聽到人聲，不帶情緒起伏的中性語氣、緩慢而有間隔的說話節奏、具有安撫效果的引導。

姊姊（7歲）幽幽地對弟弟（4歲）說：「來，深呼吸，先緩和一下。」再來跟弟弟一起做了幾次吸吐的動作，溫柔又有耐心地在旁等著弟弟。在弟弟漸漸能順過氣後，姊姊接著說：「可以說話了嗎？來，告訴我你現在是什麼感覺？」弟弟仍在情緒中，勉強擠出一些描述，像是很生氣、很難過、沒辦法控制自己等等。

我聽到這裡一驚！這難道是、難道是……我想不起來，還拿起手機上網查了一下。因為我隱約記得這很像姊姊自己情緒激動時，太太常跟她進行的對話。查到了，姊姊莫非是在進行「小孩情緒引導的SOP」！

Step 1：先冷靜，確保安全。

Step 2：命名情緒與同理。

Step 3：引導傾聽與表達。

姊姊接著又問弟弟：「那你知道是什麼原因，讓你有這種感覺嗎？」弟弟氣哭哭地說：「只有一次機會當第一個刷，今天沒趕上就沒有第二次機會了，沒辦法重來。」（天哪！姊姊真的是在這樣做耶，我都還要上網查才能想起，但她真的會。）

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

姊弟間的對話很長，而且弟弟的哭腔有點難分辨，我一邊洗碗，一邊偷聽，聽得斷斷續續的。除了第二個刷牙的事外，等我再度聽清楚，他們已經延伸談到生活中其他類似的事情及情緒。所以，後面還有一大段是姊姊對弟弟說：「你需要更多的耐心。」「你以後會上小學，一節課有40分鐘，要有耐心才坐得住。」「如果沒有耐心的話，就會漏掉課堂上學習的東西。」

講別人頭頭是道．自身也在努力實踐中

讀者看到前面那段，一定很多人會覺得「哇！姊姊的處事跟情緒好成熟穩定喔！」但其實她本人的情緒穩定度就像七、八歲小孩一樣而已，如同她的實際年紀。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

我在轉角偷聽，一方面覺得姊姊真棒，但又有種她「講別人倒是頭頭是道」的想翻白眼感覺。但再仔細想想，這代表姊姊在自我進步的路上呀。