【啟蒙孩子的睡眠力】情人節禮物推薦 媽媽最想要的4種貼心驚喜

文／酣然睡眠顧問 圖片提供／Shutterstock

老公們，有了孩子不代表可以忽略情人節，送禮這關還是要過！但請記住當媽之後，禮物的標準已經完全不同了，鑽石耳環？會被寶寶扯下來；香水？蓋不掉吐奶的酸臭味。想讓老婆真的開心，請好好筆記以下幾點——這才是媽媽最想要的情人節禮物！

驚喜1．讓老婆高枕無憂地睡上一晚

今年的情人節不要再送老掉牙的花束和巧克力了，改送「一整晚無人打擾的深度睡眠」，這才是真正的奢侈品！

1.情緒穩定讓家庭更和諧

長期睡眠不足，會讓大腦的情緒調節功能大幅下降，導致媽媽容易變得暴躁、情緒起伏大、耐心值歸零，這就是為什麼當媽媽半夜起來第五次時，可能會忍不住對老公咆哮：「為什麼我都沒得睡，你卻還能呼呼大睡？」

2.減少產後腦霧並提升專注力

長期缺乏睡眠的影響相當於醉酒狀態，大腦會變得遲鈍、記憶力下降，甚至會影響做決策的能力，這也是為什麼媽媽常常忘記東西放在哪，甚至煮飯時忘了關火、出門手機放在冰箱還找半天。

3.延緩老化讓老婆比同齡媽媽更年輕

睡眠和皮膚狀態息息相關，睡飽能促進膠原蛋白合成、減少黑眼圈、減緩細紋的產生，等於免費的天然醫美，而長期睡不飽，皮膚會變得暗沉、代謝變差，所以，讓老婆睡好，比送保養品更有效！

4.增強免疫力感冒退散

長期睡眠不足，會讓免疫系統變弱，導致女性更容易生病，感冒、身體發炎、過敏統統來報到。

5.如何送出一夜好眠？老公請筆記

情人節當天，請老公負責全程顧孩子，準備好奶瓶、尿布、換洗衣物，半夜不要再來問「寶寶的衣服放哪？」如果寶寶只讓媽媽陪睡，不讓其他人哄睡，請爸爸趁早開始培養嬰幼兒獨立入睡、獨立接覺的能力，讓他們儘快學會如何自己一覺到天亮，好讓全家人早日重拾夜夜酣然的幸福。

驚喜2．無限追劇和午睡

沒有孩子打擾的追劇時光，再加上一場無人打擾的午睡，這才是媽媽界的夢幻情人節行程！

請爸爸確保媽媽的影集已經選好，遙控器就放在她手邊、手機調為靜音模式、爸爸負責帶孩子出門玩、媽媽睡醒後，有熱騰騰的美食可以享用，這樣的情人節，才是真正的浪漫！

驚喜3．自動自發分擔家事

如果能在情人節這天完成以下任務，恭喜你老婆的愛會瞬間爆表！

1.主動洗衣服，並確保沒把白衣服染成粉紅色。

2.早起幫孩子準備早餐，讓老婆睡到自然醒。

3.讓老婆安靜洗熱水澡，洗完還有餘裕悠閒保養。

4.包辦一整天的育兒工作。

5.發一則貼心的訊息，「老婆辛苦了，今天晚餐想吃什麼？我來處理。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

驚喜4．重溫以前的浪漫

等孩子入睡，不要急著各自滑手機，來點浪漫的行程：

1.沙發電影時光：不用上餐廳，窩在沙發穿著睡衣開瓶紅酒，一樣很浪漫！

2.單純聊天：聊聊以前談戀愛的趣事，回憶一下曾經年少輕狂的時光。

3.深情對望：讓媽媽知道即使現在生活變得混亂，她仍然是你最愛的那個人。