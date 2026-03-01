快訊

川普「斬首」哈米尼…為武力達成外交目標開先例 ！恐影響習近平對台方向解讀

南投藍營勝算大？13鄉鎮市長 其中11個「綠營沒人要選」

伊朗飛彈、無人機襲擊波斯灣 杜拜等地重創「中東陷恐慌」

【啟蒙孩子的睡眠力】情人節禮物推薦 媽媽最想要的4種貼心驚喜

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

文／酣然睡眠顧問　圖片提供／Shutterstock

老公們，有了孩子不代表可以忽略情人節，送禮這關還是要過！但請記住當媽之後，禮物的標準已經完全不同了，鑽石耳環？會被寶寶扯下來；香水？蓋不掉吐奶的酸臭味。想讓老婆真的開心，請好好筆記以下幾點——這才是媽媽最想要的情人節禮物！

驚喜1．讓老婆高枕無憂地睡上一晚

今年的情人節不要再送老掉牙的花束和巧克力了，改送「一整晚無人打擾的深度睡眠」，這才是真正的奢侈品！

1.情緒穩定讓家庭更和諧

長期睡眠不足，會讓大腦的情緒調節功能大幅下降，導致媽媽容易變得暴躁、情緒起伏大、耐心值歸零，這就是為什麼當媽媽半夜起來第五次時，可能會忍不住對老公咆哮：「為什麼我都沒得睡，你卻還能呼呼大睡？」

2.減少產後腦霧並提升專注力

長期缺乏睡眠的影響相當於醉酒狀態，大腦會變得遲鈍、記憶力下降，甚至會影響做決策的能力，這也是為什麼媽媽常常忘記東西放在哪，甚至煮飯時忘了關火、出門手機放在冰箱還找半天。

3.延緩老化讓老婆比同齡媽媽更年輕

睡眠和皮膚狀態息息相關，睡飽能促進膠原蛋白合成、減少黑眼圈、減緩細紋的產生，等於免費的天然醫美，而長期睡不飽，皮膚會變得暗沉、代謝變差，所以，讓老婆睡好，比送保養品更有效！

4.增強免疫力感冒退散

長期睡眠不足，會讓免疫系統變弱，導致女性更容易生病，感冒、身體發炎、過敏統統來報到。

5.如何送出一夜好眠？老公請筆記

情人節當天，請老公負責全程顧孩子，準備好奶瓶、尿布、換洗衣物，半夜不要再來問「寶寶的衣服放哪？」如果寶寶只讓媽媽陪睡，不讓其他人哄睡，請爸爸趁早開始培養嬰幼兒獨立入睡、獨立接覺的能力，讓他們儘快學會如何自己一覺到天亮，好讓全家人早日重拾夜夜酣然的幸福。

驚喜2．無限追劇和午睡

沒有孩子打擾的追劇時光，再加上一場無人打擾的午睡，這才是媽媽界的夢幻情人節行程！

請爸爸確保媽媽的影集已經選好，遙控器就放在她手邊、手機調為靜音模式、爸爸負責帶孩子出門玩、媽媽睡醒後，有熱騰騰的美食可以享用，這樣的情人節，才是真正的浪漫！

驚喜3．自動自發分擔家事

如果能在情人節這天完成以下任務，恭喜你老婆的愛會瞬間爆表！

1.主動洗衣服，並確保沒把白衣服染成粉紅色。

2.早起幫孩子準備早餐，讓老婆睡到自然醒。

3.讓老婆安靜洗熱水澡，洗完還有餘裕悠閒保養。

4.包辦一整天的育兒工作。

5.發一則貼心的訊息，「老婆辛苦了，今天晚餐想吃什麼？我來處理。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

驚喜4．重溫以前的浪漫

等孩子入睡，不要急著各自滑手機，來點浪漫的行程：

1.沙發電影時光：不用上餐廳，窩在沙發穿著睡衣開瓶紅酒，一樣很浪漫！

2.單純聊天：聊聊以前談戀愛的趣事，回憶一下曾經年少輕狂的時光。

3.深情對望：讓媽媽知道即使現在生活變得混亂，她仍然是你最愛的那個人。

【完整內容請見2026年02月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

追蹤

延伸閱讀

男嬰手指尺寸影響大腦發育！研究指出：這類比例會有較大頭圍

潔西卡艾芭斬16年婚！女神恢單訂情小10歲新歡　高調官宣姐弟戀

冬奧／「情人節的選手村打得太火熱！」 官方緊急補貨幽默回應保險套荒

情人節甜蜜爆表！219對登記結婚 無人機閃耀維港助興

相關新聞

為孩子規劃未來有方法 做好教養投資3概念

身為一個長期和家長談理財的人，經常被問到：「珊迪兔覺得現在投資什麼最划算？」雖然每天都在跟數字打交道，但我肯定真正能拉開孩子未來差距的，從來不是帳戶裡的數字，而是父母是否具備分配資源的能力。

【全職爸爸育兒誌】偶發性的長姊如母 讓爸爸看到7歲的孩子走在自我進步的路上

爸爸因忙於家事，暫時無法接住弟弟暴走的情緒，沒想到7歲的姊姊竟然對4歲的弟弟展開「小孩情緒引導的SOP」。雖然爸爸覺得姊姊常常是講別人的事「頭頭是道」，可是也感受到她正走在進步的路上！

【啟蒙孩子的睡眠力】情人節禮物推薦 媽媽最想要的4種貼心驚喜

婚前的情人節是浪漫，婚後有孩子的情人節更值得重視。媽媽如果感覺不到被愛、珍惜、感謝，才是真正的失落。今年的情人節，不要只有鮮花和禮物，請用行動表達愛！

【三總婦幼天地】孩子也會高血壓？別讓這「隱形敵人」傷了寶貝的心臟！

「高血壓」並非成年人的專利，研究顯示，約每25～30個孩子就有一個血壓高於正常範圍，但多數孩子未有明顯症狀，除非主動量測。建議有機會幫孩子量一下血壓吧！

「藥」到人生的契機 掌握ADHD治療策略 幫孩子理清思緒 發揮潛能 綻放美麗的生命之花

當前，「注意力不足過動症（ADHD）」似乎為大家所熟悉，卻又感到陌生，熟悉是因為常見孩子有此問題；陌生的是，並不了解這是需要治療的疾病。事實上，針對此疾病已有完整的治療策略，藥物治療是其中之一環，但不少父母卻又存有迷思。究竟該怎麼幫ADHD的孩子，得以「讓思緒安坐、讓潛能開花」呢？

孕期易抽筋 未必是缺鈣 留意兩大就醫警訊 預防抽筋6方法

每一次抽筋的瞬間，往往令人感到疼痛難耐，特別是總在好夢方酣時發生，自夢中驚醒後，不僅要承受突如其來的痛楚，還要忍受難再入睡的失眠之苦。而孕期比平常更容易發生抽筋，讓不少孕媽咪備感困擾，懷疑是否「少鈣了」，然而，缺鈣只是發生原因之一喔！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。