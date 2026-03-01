【三總婦幼天地】孩子也會高血壓？別讓這「隱形敵人」傷了寶貝的心臟！

文╱三軍總醫院小兒部小兒心臟科主治醫師徐萬夫

隨著現代人生活型態的改變，高血壓已不再是成年人的專利。研究顯示，全球約有3.5%～4%的兒童與青少年患有高血壓，換句話說，大概每25～30個孩子就有一個血壓高於正常範圍。

更麻煩的是，多數孩子沒有明顯症狀，若沒有主動量測，很難抓到這個躲在身體裡的「隱形敵人」。就讓本文帶您來快速認識「兒童高血壓」這個議題。

到底多少算高？兒童高血壓的定義

兒童高血壓的定義與大人很不一樣！因為孩子還在發育，血壓會隨著年齡、性別與身高而有所變化，所以，判定方式比成人更複雜。臨床上常以13 歲作為分界：

13歲以上的青少年：比照成人為固定數值

依據美國兒科學會指引，13歲以上的青少年只要血壓在130/80 mmHg或以上，即達到高血壓標準。

未滿13歲的兒童：查表看「百分位數」落點

若孩子的血壓數值在同性別、年齡、身高的孩子中排名前5%（即大於等於 95個百分位），則為血壓過高。

小提醒：一次量到高，不等於真的高血壓

孩子看到穿白袍的醫護人員可能會緊張，造成血壓量起來超標，這叫「白袍高血壓」，不一定是真的高血壓；因此，不會量一次就定案，通常會要在三次不同的時間點量測，如果都超標才能確定診斷高血壓。

要特別小心可能有高血壓的族群

雖然建議每個孩子都定期量測血壓，但以下族群更要特別注意：

．過重或肥胖：是最重要、也最有機會改善的危險因子。

．家族史：父母或祖父母有高血壓

．早產或低出生體重：新生兒出生時體重低於 2,500公克，這類寶寶可能早產，也可能足月出生。

．合併其他慢性病：如腎臟病、心臟病、糖尿病等。

真實案例分享

之前，曾遇到一位11歲的男孩，頭痛長達5個月，反覆就醫多次，但都以止痛藥處理。後來轉介到本院的兒童神經科，在門診量測血壓發現竟高達 235/161 mmHg！後續檢查發現，他的心臟已經出現明顯的「左心室肥厚」，代表心臟為了對抗升高的血壓、不得不練出「厚厚的肌肉」來擠血。這說明他的高血壓絕對不是這兩天才發生的，而是已經持續了一段時間。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

透過這個案例顯示出，即使血壓高到200 mmHg以上，這個男孩的表現也只有「頭痛」；如果沒有量血壓，真的不容易聯想到是高血壓的問題。所以，定期的血壓量測真的很重要！

給家長的真心話

文中提到的11歲男孩雖然是比較極端的案例，但很多時候，危機就藏在我們以為的「沒事」背後。

提醒父母，下次帶孩子就醫或健檢時，不妨順便量一下血壓吧！

或許有父母想問：可以用穿戴式裝置（如智慧手錶等）幫孩子量血壓嗎？答案是目前仍不建議。由於市售智慧手錶多針對成人設計，考慮到兒童血管彈性與成人不同且手腕通常較細（導致感測器無法貼合），容易產生誤差。因此，對於未成年的孩子，仍建議使用針對兒童尺寸設計壓脈帶的手臂式血壓計，準確度較高。