「藥」到人生的契機 掌握ADHD治療策略 幫孩子理清思緒 發揮潛能 綻放美麗的生命之花

文╱李藹芬 採訪諮詢╱三軍總醫院精神醫學部兒童青少年精神專科主治醫師李嵩濤

相信大家對於「注意力不足過動症（ADHD）」不陌生，因為經常可從周遭親友聽到「○○的孩子有ADHD」。以台灣9%的盛行率來看，的確滿容易見到ADHD的孩子，可是大家卻又常誤解為只是「好動」或「不聽話」而已，其實這是一種神經發展障礙，影響腦部功能的疾病。

ADHD要治療．愈早開始效果愈好

三軍總醫院精神醫學部兒童青少年精神專科主治醫師李嵩濤指出，ADHD 若未治療，在兒童期至青春期期間可能就會開始出現明顯的學業困難與人際衝突，在學校遭同儕霸凌的風險增高；甚至出現與家長對立衝突升高，發展成為對立反抗症或是行為規範障礙症的風險都會升高，進一步使孩子可能出現逃家、逃學或是網路成癮、過早接觸酒精或毒品的風險都會出現。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

為了讓父母更加了解治療的價值，他說，「ADHD讓孩子在學校失分、在家裡爭吵、在自信裡跌倒。吵鬧背後是孩子孤單的求助，理解他們，就是給孩子一雙能看清世界的眼睛。治療的目的不是讓孩子變乖，而是恢復生活功能、發揮潛能、提升幸福感。這是一場長跑，愈早開始，效果愈穩定，也是讓孩子重新發揮潛能的契機！」

ADHD的完整治療策略

李嵩濤醫師表示，全球指引都建議多重模式治療（multimodal treatment）：藥物治療（methylphenidate、atomoxetine、clonidine等）、行為治療與親職訓練、學校支持、心理治療與情緒調節訓練。「藥物需個別化與漸進調整，藥物像是眼鏡，不是改變孩子，而是讓他們更清楚地看見與控制世界」。

學齡前的孩子以非藥物治療為主，以家長的親職照顧及行為治療策略為主；學齡期與青春期的第一線治療主要是藥物治療，可以減少ADHD的核心症狀，包括：不專注、過動與衝動等。但文獻也指出，如果可以合併家長的親職照顧及行為治療策略，或是對孩子的認知行為治療與其他心理治療等，則可增加其生活品質與滿意度。其他的非藥物治療策略包括：睡眠與運動的結構化生活管理，特教資源支持等。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

治療藥物與副作用

藥物治療都先以第一線的派醋甲酯（methylphenidate）藥物為主，目前台灣有短效的利他能（Ritalin IR）、長效的利長能（Ritalin LA）、專思達（Concerta）及思有得（Methydur）可以選擇，每一種藥物持續的藥效時間不一，需要根據臨床與孩子、家長的生活習慣相互搭配，以找到最適合的選擇。

常見的副作用包括噁心感、胃口食欲下降、頭痛、心悸、失眠等。他表示，「服藥期間需要固定回診，並追蹤身高與體重，如果體重下降5～10%，必須調整劑量或換藥」。由於藥物會影響食欲，「建議在早餐後服藥，長效藥物會影響中餐食欲，於晚餐時再多吃一點」。

藥物使用時間

很多家長關心「藥物該使用多久」，這其實取決於孩子表現與家長考量的狀況。李嵩濤醫師表示，「通常我會建議可以使用一至兩個學期，並且在使用藥物的期間，加強對孩子日常生活管理與學習情況上的鼓勵，使孩子開始學會可以自動自發地完成生活和課業的事情。接著可以在寒暑假時期停藥，直到下一個學期開始不久的期間作為觀察期，若孩子已經學會並且步上軌道，也許可以考慮暫停使用藥物。但若孩子停藥之後，又出現過往的症狀與困難，則建議繼續使用藥物」。