孕期易抽筋 未必是缺鈣 留意兩大就醫警訊 預防抽筋6方法

文╱李藹芬 採訪諮詢╱衛生福利部雙和醫院婦產部主治醫師陳嘉維

大家口中的「抽筋」，學名為「肌肉痙攣」，是指單一肌肉或肌肉群突然異常不自主收縮，導致肌肉出現僵硬、疼痛難忍的現象常發生於小腿、足部或大腿肌肉等部位，持續時間從數秒到數小時不等，發作後的不適或觸痛感則可能持續數小時。

為何會抽筋？衛生福利部雙和醫院婦產部主治醫師陳嘉維指出，造成抽筋的原因很多，常見原因為體內電解質不平衡、血液循環不良、情緒緊張，以及沒有均衡飲食的習慣。他補充，「溫度降低時，肌肉易收縮，時間一久，肌肉無法放鬆，也容易導致抽筋」。

孕期易抽筋常見原因

比起一般人，孕婦更容易發生抽筋，陳嘉維醫師提出以下說明：

孕期體重增加．造成肌肉過度負荷

隨著胎兒日益成長，子宮重量愈來愈重，壓迫下肢肌肉與神經，進而造成肌肉過度負荷，產生乳酸堆積。他解釋，人體在運動時，身體會燃燒碳水化合物、蛋白質及脂肪做為能量，當碳水化合物分解時，肌肉中會產生乳酸。一旦乳酸堆積過多，就會發生疼痛或抽筋等現象。

另外，孕期血流量增加，但下肢回流速度卻變慢，使得小腿肌肉更容易陷入缺氧或代謝不良。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

鈣質不足．電解質產生變化

胎兒的骨骼及牙齒發育，都有賴母體供應鈣質，因此，懷孕充分攝取鈣質很重要！攝取不足時，不僅影響可能影響胎兒的生長，媽媽也容易出現抽筋、失眠等不適症狀。

陳嘉維醫師強調，「鈣質攝取不足時，體內電解質也會產生變化，因此，除了注意鈣質的攝取，鎂、鉀的攝取也很重要，以維持體內電解質的平衡」。

孕期荷爾蒙增加肌肉負擔

為了讓骨盆能擴張以利生產，身體會分泌鬆弛素來放鬆韌帶。他表示，「這會導致關節變得不穩定，使肌肉「被迫加班」以維持身體平衡。當肌肉長期處於緊繃狀態，自然容易抽筋」。

抽筋雖普通．仍要注意就醫警訊

雖然抽筋很常見，不過，陳嘉維醫師提醒，若出現以下狀況時，應儘速就醫：

抽筋部位紅腫熱痛

抽筋通常是肌肉收縮引起，但若抽筋發作後，該處持續有紅腫熱痛的狀況，且有惡化趨勢，則需懷疑是否為蜂窩性組織炎。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

抽筋次數頻繁且有其他症狀

若抽筋次數頻繁且有其他症狀，也要提高警覺，他強調，「例如下肢單側腫脹，且腫脹側的腿圍比另一側多兩公分，可能是深部靜脈栓塞的警訊」。

陳嘉維醫師補充，日益變大的子宮壓迫到骨盆腔和下腔靜脈，造成下肢靜脈回流困難。當靜脈血流過於緩慢時，便較容易有血栓在下肢的深部靜脈內形成，無形中，提高靜脈栓塞發生的風險。此外，孕期的凝血功能會強化，以及孕媽咪活動量減少，都是孕產期間容易發生深部靜脈栓塞的原因。