孕期常見口腔問題 做好日常照護最安心

文／游品姍 採訪諮詢／臺北市立聯合醫院婦產科主治醫師張伊

女性懷孕之後，身體會在短時間內發生巨大的改變，而孕婦除了關注身體、身形、體重的變化外，口腔清潔與檢查的重要性也不容忽視。口腔健康不只攸關孕媽咪的生活品質問題，更牽動著胎兒的生長發育。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科主治醫師張伊表示，孕期維持牙齒與牙齦健康，能降低早產、胎兒體重過低等風險，不可不慎！

常見問題1．妊娠期牙齦炎

好發時間：孕初期．孕中期．孕晚期

原因：女性懷孕後，會大量分泌雌激素與黃體素，削弱牙齦毛細血管的彈性，牙齦也因此變得更為敏感。此外，一般情況下，唾液的ph值為6.5～7.5呈弱鹼性，但孕吐也易讓口腔環境轉為酸性，若此時口腔衛生未確實清潔，便會使得口腔更容易堆積牙菌斑，牙齦對牙菌斑的反應也會更為劇烈，造成發炎反應。

常見問題2．妊娠性牙周炎

好發時間：孕中期

原因：孕媽咪由於大量分泌雌激素與黃體素，會導致牙齦更加敏感，而當牙齦處於不適時，難免或多或少疏於清潔，此時，加上未做好口腔衛生的情形下，便會引起發炎。而牙周病的成因多為牙齦與牙槽骨的慢性細菌感染而成，若是在一開始牙齦發炎的階段未及時處理，再加上孕期免疫力降低，即有可能導致妊娠性牙周炎，嚴重者甚至會侵蝕牙周韌帶和齒槽骨。

常見問題3．蛀牙

好發時間：孕初期．孕中期

原因：由於孕婦飲食習慣的改變，頻繁進食點心或甜食，再加上孕吐造成胃酸頻繁接觸牙齒侵蝕琺瑯質，使得蛀牙風險大幅增加，其蛀牙細菌更會垂直傳給嬰幼兒，增加蛀牙的風險。

建議孕婦多攝取鈣質，如：牛奶、乳酪；維生素D以及蛋豆魚肉類等蛋白質，不但能支持牙齒的健康，也能強化胎兒的骨骼發育。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

常見問題4．妊娠性齒齦瘤

好發時間：孕初期．孕中期

原因：女性因雌激素與黃體素大量分泌影響口腔環境，加上牙菌斑、牙結石的堆積造成嚴重發炎，而出現紅色柔軟的小肉芽，小肉芽常出現在牙齒附近的牙齦處，通常為良性，約在產後數週內便會自然消退。