2025婦女健康新制回顧 善用4大權益 以及早發現問題與治療

文╱李藹芬 採訪諮詢╱台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈

為了守護國民健康，國民健康署不斷推出新政，綜觀2025年所推出的政策，不少與婦女健康息息相關。然而，是否每位女性朋友都知道有這些權益呢？而推動這些權益的又具有哪些意義呢？透過台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈的解說，讓大家更加清楚善用這些權益的重要性！

權益升級1．癌症篩檢年齡下修

所有的癌症篩檢目的都在於早發現、早治療！與女性健康有關的癌症篩檢年齡下修可為分以下兩部分：

子宮頸抹片的年齡提早至25～29歲（有性經驗者每三年一次）。另新增「人類乳突病毒（HPV）檢測」：35、45、65歲當年度可篩檢1次。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，「從有性行為開始，即有感染HPV的風險，感染後約10年即可能出現子宮頸癌的癌前病變。由於台灣青少年性行為普遍有提早的趨勢，因此，國健署增列25～29歲女性每3年1次子宮頸抹片檢查」。

值得一提的是，除了子宮頸抹片檢查外，新增35、45、65歲女性當年度1次HPV檢測服務（「當年度1次」是指：以「篩檢年減出生年」等於35、45及65那一年）。黃建霈秘書長表示，「感染 HPV不等於得癌症，但高危險型HPV長期感染是子宮頸癌主因，藉由HPV檢測，可了解是否有第16型、第18型，以及是否有其他高危險類型之HPV感染，可說是預防子宮頸癌的重要工具，搭配子宮頸抹片檢查，可提升篩檢準確度」。

乳癌篩檢年齡延伸40～44歲及70～74歲女性

黃建霈秘書長表示，「乳癌是特殊的疾病，透過篩檢，只要能早期發現，存活率都很高」。然而，當前最大的問題是，許多女性擔心疼痛而卻步，造成篩檢率不高，而難以早期發現、早期治療。

若女性朋友真的不敢做乳房攝影，黃建霈秘書長建議，「不妨考慮讓婦產科醫師執行乳房超音波檢查，無輻射、無痛，有助降低對檢查的排斥感。若檢查有異狀，再轉介給乳房專科醫師，做進一步檢查，也能改善疾病預後」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

權益升級2．啟動「產後健康照護服務方案」

自114年5月1日起，提供每位完成產檢的產婦兩次免費的產後健康評估服務。

黃建霈秘書長期待，「健康評估的內容可以更加細緻，應全面評估孕產婦的狀況及了解其需要，解決其問題，包括重視孕產婦憂鬱」，黃建霈秘書長強調，「孕產期憂鬱發生在產後占40%，但還未懷孕就有與孕期中發生各占30%，也就是說，在還沒懷孕前，已經有人有憂鬱問題，必須愈早重視及介入，以降低危害程度」。

權益升級3．不孕補助3.0上路

114年11月1日上路的不孕補助「3.0版」，主要為補助金額全面加碼！

黃建霈秘書長肯定政府推動不孕補助方案，讓有生育意願的夫妻能在減輕負擔的狀況下，及早規劃生育大計並安心接受治療。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

權益升級4．醫療性生育保存補助試辦方案

為支持癌友生育保存之需求與減輕進行療程之經濟負擔，自114年9月1日起，針對具我國國籍之18～40歲乳癌或血液癌患者（白血病、淋巴癌或多發性骨髓瘤）提供補助。

黃建霈秘書長指出，此試辦方案幫助癌友留得一線「生」機，人數不多，耗費有限，卻能讓癌友對於治療後，依然可懷抱生育下一代的希望，是相當體貼有溫度的政策。

綜觀這些在2025年上路的政策，提供婦女在不同階段的健康權益，展望未來，黃建霈秘書長期許政府，除了孕期14次產檢與產後2次產後健康評估外，也能在孕前與產後的階段為女性做更多的事，讓她們願意放心生養小孩。