過年返鄉 親友齊聚一堂 更要時時注意寶寶的動靜 不讓其在視線之外

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

文／Tiffany　採訪諮詢／天成醫院兒科醫師詹豐燦

Q1：孩子容易誤食的種類？處置辦法？

詹豐燦醫師提醒，「過年最常碰上孩子誤食的緊急狀況，1歲寶寶吃下太小的食物塊或物品，容易卡在食道、氣管等部位。」常見的誤食物品有玩具中的水銀電池、磁鐵、食物袋中的乾燥劑，還有清潔劑，這些強酸、強鹼性質都會對孩子造成傷害。值得注意的是，長輩常有的降血壓、降血糖藥物，千萬不要隨便擺在桌上，避免孩子不小心放進嘴巴，而引發無法想像的嚴重後果。

詹豐燦醫師提醒，家長們務必做好預防工作，倘若不慎發生誤食情況，絕對不要幫孩子催吐，有些小東西吐不出來，反而會對食道、口腔造成更大的傷害，須儘快把孩子送往急診，也別忘了把孩子誤食的包裝帶上，好讓醫師判斷，以決定當下的處置辦法。

Q2：居家環境哪些屬於地雷區？防護工作怎麼做？

出門在外的居住環境總是不像自己的家裡，針對危險區域，會加裝防護柵欄來防止寶寶進入。詹豐燦醫師指出，孩子剛到一個新環境，會因為好奇而爬來爬去、跑來跑去，也因為對環境的不熟悉，不了解危險性，「預防孩子發生危險的最佳辦法，就是一對一的看管，無論何時，都要有人跟著寶寶行動以留意他的一舉一動，不進入廚房、餐廳、陽台等危險區域，不碰觸任何放在桌子上的物品，不要讓孩子拉扯桌巾，導致桌上物品掉落而砸傷或燙傷，也絕對不把孩子單獨留在浴室。」

即使要把孩子關在一個遊戲地墊、遊戲城堡內，也要確保這個空間是安全的，並且在大人的視線內。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

Q3：如何為孩子打造一個安全的睡眠環境？

在家時，寶寶睡在嬰兒床內，但爺爺奶奶家、親戚家，甚至是遊玩住所，未必都備有嬰兒床，針對6個月大以內的寶寶，建議準備一個攜帶式睡籃，它的體積不大又方便收納，方便出門使用，較能確保寶寶的睡眠安全。

至於年紀大一點的寶寶，詹豐燦醫師建議，爸媽可以選擇讓孩子睡在地板上，使用輕便型床墊，搭配毯子圍成邊界，如此一來，不必擔心孩子會從床上滾落，大家都能睡上好覺。他補充，不要使用過於厚重的棉被，蓋被數量也不要太多，以免半夜大人一個翻身，讓棉被覆蓋到孩子口鼻，而造成窒息危機。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

過年期間，睡眠環境的改變，加上白天的刺激，往往讓寶寶無法擁有好的睡眠品質，建議爸媽，還是要幫寶寶維持與平日相同的作息時間，幾點喝奶、幾點吃飯、幾點上床等，避免因為作息被打亂而讓寶寶情緒不穩定，爸媽也能多準備寶寶平常熟悉的小物，像是玩偶、小毛巾等，提升其對周遭環境的安全感。

【完整內容請見2026年02月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

追蹤

