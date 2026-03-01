Sandra．愛有奇蹟

文／Gloria 攝影／Hedy 化妝／Ted 髮型／Vanessa 服裝造型／Kathy Hsu 影音／煒喆視覺影像工作坊

回想得知懷孕的那一刻，Sandra笑說，由於自己是做試管療程，一般植入後照規定要等10天回診確認，但她卻忍不住在約第7、8天時，購買了據說十分靈驗的驗孕棒驗孕，看到淺淺的兩條線時，那瞬間的感動無法言喻。

「回診時，醫生宣佈我懷孕了，發現我的表現沒有很激動。他還問我：『你是不是有偷偷測？』」Sandra笑說，「因為之前已經激動過一波了，因此，醫師宣布結果時，我反而是感到欣慰、安心，不過，我想或許很多做試管療程的孕媽咪都會這樣吧，真的會想要迫不及待的開獎。」

心情像洗三溫暖般跌宕起伏

對於Sandra來說，得知懷孕的那一天是「愛」的節日，更是寶寶第一次愛媽媽的真實展現。Sandra分享，第一次聽到心跳那天剛好是5月20號，不論是在哪裡感覺空氣中都充滿著粉紅泡泡，聽到心跳聲後，自己馬上傳影片給身邊的親友，分享這一刻的喜悅，卻沒想到驚心動魄的一瞬間竟來得如此突然。「白天時，一切都正常，反而是在當晚半夜一點，我突然大出血，那真的是『洗三溫暖』的一天，當下真的以為可能流產了，但因為已經半夜一、兩點，所以，就先打了醫師開的急救針，撐到隔天早上回生殖中心。」直到第二天回去生殖中心照超音波的Sandra，聽到心跳還在的那一刻，真的忍不住激動落淚。「對我來說，那才是真正的感動，之後就完全臥床安胎十天，幾乎沒洗澡、下床，起床就是去上廁所，因為真的太害怕再出狀況了。」

為自己做出決定．就是愛自己最好的表現

Sandra表示，成為媽媽並不是一時興起的衝動決定，而是長久以來的盼望，原本以為在最恰好的時機點備孕，能夠靜待花開，卻沒想到在實現成為媽媽的這一條道路上，就算做好功課，卻仍會迎來意想不到的難題。「5年前，我把一切想得太過單純，由於自己是多囊患者，卵子數量應不成問題，醫師說，取9顆卵子就算保險，最後，取了14顆卵子，本來以為成功在望。不過，後來卻發現多囊性卵巢的卵子數量雖多，但品質並不好。5年後，14顆卵子只有兩顆能發展成胚胎，且送去檢測（胚胎著床前染色體篩檢PGS）後，一顆唐氏症、一顆則有其他染色體問題，那時的我已經快44歲了，幾乎接近崩潰。」

突如其來的變故讓Sandra不禁懷疑是否白忙了一場，加上自己有多囊問題，又有子宮息肉，還是個免疫媽媽，懷孕這件事似乎難如登天。

所幸，在下定決心後，歷經重新養卵、打針、取卵、息肉手術、培養胚胎等過程，最後，雖然只得到一顆基因正常的胚胎，卻一次植入就成功，對她來說，既是努力得來的結果，更是最幸福、美好的天外奇蹟。

早知道早行動．不是焦慮而是為自己負責

Sandra分享，不是認為女性一定要成為母親，才算是圓滿的人生，而是應該要更早開始思考「成為媽媽」對於自己的人生佔比有多少，並非一定要符合大眾所謂的社會認知、期待的社會角色，但應了解自身的期望為何，並且有能力去主導、掌握選擇。

「女性在生育難免會面臨血淋淋的事實，這不是要嚇人，而是要讓大家更熟知自身的身體極限，誰都不知道人生會怎麼走，所以，擁有能接受現實規則的準備，這樣才能從容面對人生的每一道關卡。」