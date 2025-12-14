【精算媽咪的家計簿】培養孩子五種金錢直覺感，錢成為思考力而非壓力

文／珊迪兔 圖片提供／Shutterstock

每個人對錢都有一種「直覺」，有人看到折扣就心動、聽到「高報酬」就警覺，能精準預測月底會不會超支等等，這些都不是天生的，而是從小在家庭金錢文化中，養成的「金錢直覺感」。

直覺1．價值敏感力：花錢前先問自己值不值

懂得理財的人，能分辨「划算」和「值得」的差別。

價值敏感力，是一種在消費之前的思考能力。對孩子來說，從小學會發問「這東西對自身的價值」，就比存錢原則更重要，這能讓他在面對同儕比較或廣告誘惑時，學會衡量價值與價格，而不是被情緒帶著走。

直覺2．風險嗅覺力：天下沒有白吃的午餐

所謂的風險嗅覺力，便是被騙之前的那個直覺。面對看似完美的投資機會，能感受到哪裡不對勁，就是金錢直覺成熟的表現。家長可以從生活中的例子，開始訓練孩子風險嗅覺力的敏感度：像是看到「免學費賺錢班」、「投資零風險」等廣告，就和孩子一起拆解「金錢從的源頭、萬一不如預期會怎樣？」孩子若能從這些問題中學會思考，未來面對投資、交友、消費決定時，就會自然產生停一下的力氣。

直覺3．時間複利力：懂得等待才會贏

時間複利力是金錢教育裡最美、也最難教的一課，讓孩子清楚錢財會透過投資增長非常關鍵，首先，可以讓他從練習簡單的家庭利息帳開始，每週存100元，家長會額外加10元獎勵，當他親眼看到數字變多，就會明白等待是有價值的。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

懂得時間價值的人，不著急著獲得，也不懼怕等待，知道延遲滿足不是犧牲，而是一種選擇，對孩子來說這是學理財、耐心、目標。

直覺4．了解金流比記賬更重要

很多人認為理財就是記帳，其實不然有些人雖然每天記帳，但仍然搞不清楚錢的流向，真正的關鍵是覺察。金流覺察力是在消費前，就能感覺到那筆支出合理與否，孩子若能回答「我為什麼想買」，而不是「我想不想要」，那就是進步。

爸媽可以透過聊天培養這種敏感度：「今天買的80元的飲料，有值那個價錢嗎？」、「你覺得哪一筆花費最值得？」這不是審問，而是引導孩子建立花錢的感受與回饋。

直覺5．面對金錢資訊能冷靜思考

現代人面臨的理財挑戰，資訊大爆炸也是主因之一，信用卡回饋、電商促銷、分期零利率……每一個看似「賺到」的行為背後，其實都藏著複雜的成本。反應判斷力，就是在短時間內做出理性的金錢決策，它需要結合邏輯、數感與自我控制。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

家長可以帶小孩一起玩算術遊戲：「這件衣服第二件半價，但你真的需要兩件嗎？」「這張卡的回饋是2%，那要刷多少才等於折100？」這些日常練習，比起任何理財課都實際。