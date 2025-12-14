快訊

【全職爸爸育兒誌】真的有天賦這回事！打從娘胎就有力氣的兒子 以一顆球速160公里的球 讓老爸的手指骨裂

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

文╱背包Ken

每個人在小時候應該都有過一種迷惘，就是不知道自己有什麼天賦。現在身為父母，可以從最小最單純的情況下，一直陪著看著小孩，我想我們應該是一個最容易早發覺孩子天賦的角色。

出生前．弟弟的天賦就被看到

我們家的弟弟，自小就被我們稱為「力量型嬰兒」。我所說的「自小」，是在他出生之前。

五年前的某一天，懷孕中的他娘正在公司開會，弟弟本人還在肚子中。大家坐著辦公室椅（有輪子那種），一群人圍著會議桌，如常地同事間討論工作事項。

此時，太太手腳自然擺放，沒有特別出力的動作。就在同事的圍繞下，這位孕婦突然像被無形力量拉扯，向後滑行了一個人身，瞬間遠離了會議桌。

「幹嘛？」「衝啥毀？」「What happened?」我猜，當時在一間國際化企業，會議室內應該充斥著這樣各種語言，但翻譯相同的OS吧。

太太緩過神，想了一下說，剛剛肚子頂在會議桌的桌緣，有壓迫到。所以，體內胎兒不爽，踹了桌子一腳。

從此，就完全確立了弟弟擁有「力量型嬰兒」的名號。

以孕期來看，大約就是胎兒手腳完備後，骨骼與肌肉發始發達的階段，距離出生尚有幾個月。

因為遠遠還不到請產假的時間，所以，接下來的幾個月，這位孕婦更頻繁地在會議室中，無預警向桌子的反向彈出。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

出生後．弟弟的天賦正式進入人間

弟弟出生後，果然體能異於常孩。但最科學最具體的，莫過於以下這件事。

大約在弟弟四歲的時候，我帶姊姊去清邁玩充氣城堡，我在氣柱間彈跳，最後凌空飛摔，嚴重反折到手指。

回台灣照X光（科學證據一），發現「食指」骨頭有裂痕。醫師說：「三個月後再來回診，我們看看有沒有癒合。」

（補充）情況聽起來沒有嚴重，因為骨膜的固定力很強，所以，很多人輕微裂痕只是不舒服，並沒有活動上的不便，很可能還沒察覺骨裂，就已經癒合了。

三個月的期限到了。我回到診所，又照了一張手部X光（科學證據二），於是我就有了相隔三個月的兩張X光手骨照。

醫師看看片子，就問我 :「最近有從事激烈運動嗎？」

我非常有信心沒有運動，更沒有劇烈運動，每分鐘心臟最高不曾跳超過120下。

聽到醫師這樣說，我擔心地問：「難道我的食指沒有順利癒合嗎？」醫師說：「食指癒合了。」

「但是你的無名指多一道骨裂，是三個月前那張X光沒有的。」（所以，醫師很確定，這必然是三個月內裂的新傷。）

最近三個月沒運動．只有陪小孩運動

由於我對我的療養生活，很有信心。看著第二張X光片上的無名指裂痕，我很清晰地知道，只有那一件事是可能的。

那一天，弟弟朝我丟了一顆硬球，我一掌接住。

那一瞬間，我只是覺得無名指異常的痛。這種痛很特別，平常不常發生，感覺很像敲到骨頭，但又伴隨一陣神經痛。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

不過，只是手不舒服，手指還是活動自如。我也就沒有放在心上，過一段時間就自動好了。

實際上，那就是無名指骨頭輕微裂了，但如前面補充的，因為被骨膜強力固定，所以，一切幾乎如常。

要不是有相隔三個月的兩張X光手骨照，我根本想不到，那一球換算下來，可能是一顆寶寶界的160km速球呀！

【完整內容請見2025年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

追蹤

