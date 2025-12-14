快訊

怎畫的？台中大樓出現高空塗鴉 警鎖定「雪糕刺客」查辦中

想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考試時間出爐 升學關鍵、選校策略全解析

天空塔「他→才是101」網笑翻 賈永婕讚可愛：盼明年更多串連

聽新聞
0:00 / 0:00

【培果教育專欄】雙語環境讓孩子語言發展遲緩？自然習得多語父母這樣做

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

文／BaeGo培果教育　圖片提供／Shutterstock

對於一般典型發展的孩子來說，同時學習兩種語言，並不會造成語言發展遲緩。相反地，正確的引導方式，反而能促進孩子在認知、注意力及語言靈活度等方面的發展。

雙語環境的語言指引原則

雙語孩子的語言發展，與他們能否接觸到充分且穩定的語言環境密切相關。父母若能提供清楚而明確的語言使用情境，將有助於孩子自然分辨並掌握兩種語言。實務上可遵循以下原則：

1.父母應只使用自己流利的語言與孩子互動

語言學習仰賴真實且具情感連結的語言輸入，如果家長使用不熟悉的語言和孩子溝通，語音、語調與語意的自然度便會降低，大幅減少孩子從中習得的效益，甚至可能造成混淆。

2.避免在同一句話中交雜使用不同語言

例如：「那個dog在跑」或「你要不要go outside」，這種不同語言混用在同一段話中的句子，孩子需要額外花費認知資源，來判斷其屬於哪一種語言、語法規則如何套用，這可能會影響理解或表達。

3方法．小朋友將語言輕鬆融入生活

爸爸媽媽若想讓孩子累積充分的語言輸入與實踐機會，可以這樣做：

1.以環境區分

比方說，移民美國的華僑家庭，說好在家就只講中文，在外面才講美語。

2.以對象區分

跟慣用語為台語的阿嬤只說台語，和講客家話的阿婆講客家話。

3.以時間區分

在遊戲、共讀或餐桌時間，約定使用特定語言，讓孩子在固定情境中練習並熟悉詞彙和語法。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

雖然多數雙語教學原則強調「避免語言混用」，但其實語言教育學界也提出了「跨語言實踐」（Translanguaging）的概念，指出在特定情境下，語言交替使用不僅無害反而有助於學習。

總而言之，想要讓孩子自然習得雙語、多語，應尊重孩子的語言發展節奏，理解雙語交雜是自然過程，不代表語言遲緩或障礙；同時，營造豐富且穩定的語言環境，或使用繪本、歌曲和遊戲輔助，讓孩子在真實語境中運用語言；此外，也要重視語言背後的情感連結，因為語言的核心功能是交流與理解，當親子互動充滿回應與共感時，孩子的語言發展才能更自然、穩固。

【完整內容請見2025年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

追蹤

延伸閱讀

3星座對父母最孝順...金牛耐心付出、他用成就報答恩情

明年遺產稅扣除額 不變

黃仁勳憶9歲赴美寄宿生活 身無分文「幫逾百人洗廁所」曾為一事心碎

胡宇威罕見暴怒！陳庭妮急滅火：千方百計讓他舒坦點

相關新聞

【精算媽咪的家計簿】培養孩子五種金錢直覺感，錢成為思考力而非壓力

投資理財是伴隨一生的議題，不僅大人、爸爸媽媽需要隨時更新金錢新知，對於小朋友來說，父母若能從小幫孩子培養金錢直覺，更可為小朋友的投資概念打下根基。

【全職爸爸育兒誌】真的有天賦這回事！打從娘胎就有力氣的兒子 以一顆球速160公里的球 讓老爸的手指骨裂

其實每個人都有與生俱來的能力，也就是大家口中的「天賦」！因此，教育的重點就是發掘和引導孩子的天賦。在父母的用心觀察下，相信孩子的亮點與潛能可以早早被看到，進而引導其往更好的方向發展！

【培果教育專欄】雙語環境讓孩子語言發展遲緩？自然習得多語父母這樣做

在語言治療現場，父母最常提出的疑問之一是：「我們家同時講中文和英文，會讓孩子語言發展遲緩？」或「孩子說話時中英夾雜，是不是語言有問題？」到底該怎麼辦？

【三總婦幼天地】孩子才退燒 又怕泌尿道感染復發？兒童腎臟科醫師提醒三大照護核心

完成治療泌尿道感染後的照護極具關鍵性。正確的照護不僅能大幅降低復發風險，更能保護孩子正在發育的腎臟，避免未來出現慢性腎臟病或高血壓等長期併發症。

從6大面向看早產兒照護如何與時俱進！不只存活率提高 也注重預後品質 幫助巴掌天使健康長大

實施健保前，照護早產兒的醫療費用高昂，經常讓父母陷入「救」或「不救」的兩難！有了健保後，至少不再為了經濟問題而讓父母決定放棄「救」孩子，加上醫療的進步，不僅提高了早產兒的存活率，預後品質也被高度重視！

孕期在冬季進補聰明吃 依孕期變化吃營養吃健康

32歲的米霏目前懷孕5個月，婆婆特地熬煮麻油雞為她進補，堅持「天冷要補身，胎兒才會頭好壯壯」。她卻陷入了兩難，擔心麻油和米酒影響胎兒，又怕拒絕傷了長輩的心意。後續產檢時，發現體重已超標3公斤，醫師提醒要控制飲食，但家人仍不斷端出薑母鴨、羊肉爐等進補好物，冬季究竟該如何進補……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。