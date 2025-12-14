【培果教育專欄】雙語環境讓孩子語言發展遲緩？自然習得多語父母這樣做

文／BaeGo培果教育 圖片提供／Shutterstock

對於一般典型發展的孩子來說，同時學習兩種語言，並不會造成語言發展遲緩。相反地，正確的引導方式，反而能促進孩子在認知、注意力及語言靈活度等方面的發展。

雙語環境的語言指引原則

雙語孩子的語言發展，與他們能否接觸到充分且穩定的語言環境密切相關。父母若能提供清楚而明確的語言使用情境，將有助於孩子自然分辨並掌握兩種語言。實務上可遵循以下原則：

1.父母應只使用自己流利的語言與孩子互動

語言學習仰賴真實且具情感連結的語言輸入，如果家長使用不熟悉的語言和孩子溝通，語音、語調與語意的自然度便會降低，大幅減少孩子從中習得的效益，甚至可能造成混淆。

2.避免在同一句話中交雜使用不同語言

例如：「那個dog在跑」或「你要不要go outside」，這種不同語言混用在同一段話中的句子，孩子需要額外花費認知資源，來判斷其屬於哪一種語言、語法規則如何套用，這可能會影響理解或表達。

3方法．小朋友將語言輕鬆融入生活

爸爸媽媽若想讓孩子累積充分的語言輸入與實踐機會，可以這樣做：

1.以環境區分

比方說，移民美國的華僑家庭，說好在家就只講中文，在外面才講美語。

2.以對象區分

跟慣用語為台語的阿嬤只說台語，和講客家話的阿婆講客家話。

3.以時間區分

在遊戲、共讀或餐桌時間，約定使用特定語言，讓孩子在固定情境中練習並熟悉詞彙和語法。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

雖然多數雙語教學原則強調「避免語言混用」，但其實語言教育學界也提出了「跨語言實踐」（Translanguaging）的概念，指出在特定情境下，語言交替使用不僅無害反而有助於學習。

總而言之，想要讓孩子自然習得雙語、多語，應尊重孩子的語言發展節奏，理解雙語交雜是自然過程，不代表語言遲緩或障礙；同時，營造豐富且穩定的語言環境，或使用繪本、歌曲和遊戲輔助，讓孩子在真實語境中運用語言；此外，也要重視語言背後的情感連結，因為語言的核心功能是交流與理解，當親子互動充滿回應與共感時，孩子的語言發展才能更自然、穩固。