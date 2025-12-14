快訊

【三總婦幼天地】孩子才退燒 又怕泌尿道感染復發？兒童腎臟科醫師提醒三大照護核心

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

文╱三軍總醫院小兒部兒童腎臟科醫主治醫師丁肇壯

泌尿道感染在兒童中很常見，除完成治療外，感染後的照護更是關鍵。

身為兒童腎臟科醫師，我將根據最新的醫學研究，為家長整理出三大照護核心：「揪出隱形警訊」、「破解復發迷思」，以及「改變生活習慣」，幫助孩子最大幅度減少泌尿道感染復發。

核心一：寶寶不會說！看懂「非典型」的復發警訊

對家長而言，最困難的挑戰是「即時發現」復發。因為不同年齡的孩子，症狀天差地遠。特別是嬰幼兒，他們的症狀極為「不典型」，這也是醫學上強調的「家長認知落差」。請您務必牢記以下警訊：

給兩歲以下嬰幼兒的家長

復發的泌尿道感染很少會以「解尿哭鬧」來表現，反而更常是以下這些看似無關的症狀：

．不明原因的發燒。

．其他非特異性症狀，特別是合併發燒，如：尿布味道變得腥臭或尿液混濁、躁動不安與哭鬧、食欲不振與餵食困難與活動力下降。

給兩歲以上（或已如廁訓練）孩童的家長

當孩子會表達後，症狀會變得比較「典型」且容易定位：

．解尿症狀：抱怨小便時會痛、有灼熱感、跑廁所的次數突然變多，或者常說「來不及了」。

．下腹部疼痛：抱怨肚臍眼下方（膀胱位置）疼痛。

．新發生的尿床：已經戒掉尿布的孩子，突然又開始尿床或白天滲漏。

．腰背痛：可能代表腎臟發炎了。

醫師提醒：如果您的孩子出現上述症狀，特別是合併發燒時，請不要等待。務必立即就醫。

核心二：破解復發迷思！真正的敵人藏在「肚子」裡

許多家長以為泌尿道感染復發是因為「清潔不夠」或「抵抗力差」。雖然這些有影響，但根據最新的醫學統合分析研究，對於已經會上廁所的孩子，泌尿道感染復發最大的風險因子，其實是「膀胱與腸道功能障礙」（BBD）。

簡單來說，就是「便祕」和「憋尿」這兩大問題。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

核心三：預防勝於治療！四大生活習慣徹底執行

請專注於以下四個「治本」的生活習慣，這遠比吃藥更重要：

1.喝足夠的水：足夠的水分能稀釋尿液，並產生足夠的尿量來「沖洗」泌尿系統，讓細菌無法停留。

2.建立「定時排尿」的習慣：您需要主動提醒他們，例如使用鬧鐘，設定每兩小時（或至少每一到兩節下課）都必須去廁所「排空」一次。

3.積極處理便祕（最重要的事！）：這可能是預防泌尿道感染最關鍵的一步。

4.正確的清潔：女寶男寶的清潔方式有所差異：

．女寶寶：擦屁股時務必「由前往後」擦拭，避免將肛門口的細菌帶到尿道口。

．男寶寶：請在洗澡時輕輕推開包皮，清潔汙垢後再推回，如推不開，可詢問兒科醫師如何處理包莖問題（有機會透過擦藥膏改善）。

．免使用會刺激尿道的沐浴球或沐浴乳。

您的觀察．是孩子最好的防護網

請記住，「生活習慣」的管理（特別是喝水╱奶、定時排尿、排便）是預防復發的基石。

同時，請相信您身為父母的直覺。沒有人比您更了解您的孩子，如果您發現他們的行為、精神、食欲有異狀，特別是（兩歲以下）再度出現不明原因的發燒時，或是（如廁訓練後）出現解尿相關症狀，請務必於第一時間尋求醫療協助。

媽媽寶寶

追蹤

相關新聞

【精算媽咪的家計簿】培養孩子五種金錢直覺感，錢成為思考力而非壓力

投資理財是伴隨一生的議題，不僅大人、爸爸媽媽需要隨時更新金錢新知，對於小朋友來說，父母若能從小幫孩子培養金錢直覺，更可為小朋友的投資概念打下根基。

【全職爸爸育兒誌】真的有天賦這回事！打從娘胎就有力氣的兒子 以一顆球速160公里的球 讓老爸的手指骨裂

其實每個人都有與生俱來的能力，也就是大家口中的「天賦」！因此，教育的重點就是發掘和引導孩子的天賦。在父母的用心觀察下，相信孩子的亮點與潛能可以早早被看到，進而引導其往更好的方向發展！

【培果教育專欄】雙語環境讓孩子語言發展遲緩？自然習得多語父母這樣做

在語言治療現場，父母最常提出的疑問之一是：「我們家同時講中文和英文，會讓孩子語言發展遲緩？」或「孩子說話時中英夾雜，是不是語言有問題？」到底該怎麼辦？

【三總婦幼天地】孩子才退燒 又怕泌尿道感染復發？兒童腎臟科醫師提醒三大照護核心

完成治療泌尿道感染後的照護極具關鍵性。正確的照護不僅能大幅降低復發風險，更能保護孩子正在發育的腎臟，避免未來出現慢性腎臟病或高血壓等長期併發症。

從6大面向看早產兒照護如何與時俱進！不只存活率提高 也注重預後品質 幫助巴掌天使健康長大

實施健保前，照護早產兒的醫療費用高昂，經常讓父母陷入「救」或「不救」的兩難！有了健保後，至少不再為了經濟問題而讓父母決定放棄「救」孩子，加上醫療的進步，不僅提高了早產兒的存活率，預後品質也被高度重視！

孕期在冬季進補聰明吃 依孕期變化吃營養吃健康

32歲的米霏目前懷孕5個月，婆婆特地熬煮麻油雞為她進補，堅持「天冷要補身，胎兒才會頭好壯壯」。她卻陷入了兩難，擔心麻油和米酒影響胎兒，又怕拒絕傷了長輩的心意。後續產檢時，發現體重已超標3公斤，醫師提醒要控制飲食，但家人仍不斷端出薑母鴨、羊肉爐等進補好物，冬季究竟該如何進補……

