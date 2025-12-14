從6大面向看早產兒照護如何與時俱進！不只存活率提高 也注重預後品質 幫助巴掌天使健康長大

文╱李藹芬 採訪諮詢╱早產兒基金會董事長張瑞幸．早產兒基金會執行長張明真

在台灣，早產兒照護的品質可說是與時俱進，從早產兒的存活率到預後品質，都展現了亮眼的成績，照護早產兒的醫護人員功不可沒！本文就透過6大面向來看，這份亮眼的成績是從何而來？

面向1．健保減輕父母經濟負擔

在台灣實施全民健保前，流傳這麼一句話，「救活一個早產兒的費用，可買一棟房子」。民國84年，開辦全民健保，早產兒的醫療費用由健保支付了大部分，產兒基金會董事長張瑞幸表示，「若沒有使用高額自費醫材或藥物的話，住NICU一個月，家長大概支付2、3萬元」，而這樣的費用和請24小時保母的支出差不多。她說，「也因為有了健保，父母不需要為經濟問題糾結是否放棄孩子，多半是擔心孩子的預後不好，才會忍痛決定放棄」。

面向2．減輕經濟負擔．不再被迫出養子女

早年，經濟困難的父母會選擇將孩子送養到國外，期待孩子能受到更好的照護。張瑞幸董事長表示，「有健保之後，加上國民生活水準提高，這些年已少有早產兒因父母無力負擔醫療費用，而要出養自己的孩子了！」

面向3．儀器的進步

以智慧保溫箱為例，可根據寶寶的出生週數自動設定預期的溫度與濕度，並進行監測，再搭配各種監測儀器的數據，讓醫護人員精準掌握生命徵象的變化。

鼻式連續氣道正壓呼吸器（Nasal CPAP）減少了插管和使用侵入性呼吸器的需求；高頻震盪呼吸器（HFOV）則是讓肺功能極差的早產兒，呼吸衰竭的狀況得到拯救，並減少傳統呼吸器對嬌嫩肺部的壓力傷害。

面向4．藥物的進步

張瑞幸董事長表示，「補充表面張力素（健保有條件給付）可降低早產兒肺部的表面張力，進而減少早產兒呼吸窘迫症候群的嚴重程度，減少併發症，提高存活率，可說是劃時代的藥物」。

近幾年，健保先後給付早產兒視網膜病變眼內注射藥品、母乳補充品與RSV單株抗體擴增，讓早產兒得到更多更好的治療照護，大大減少了早產及體重不足的併發症，讓這群提早來人間報到的巴掌天使能夠健康長大。

面向5．照護方式的進步

張瑞幸董事長說，「早產兒照護有許多細節，透過各種的照護品質認證與計畫指標，如醫策會主導的『新生兒照護改善預防早產兒低體溫計畫』，以及未來將執行的『呼吸窘迫症候群照護品質認證』等，確保醫療機構不斷追求進步，以提供最高標準的專業和跨領域整合照護」。

面向6．早產兒基金會的努力

在馬偕紀念醫院及民間企業團體，於民國81年共同發起成立「財團法人中華民國早產兒基金會」。（99年更名為「財團法人台灣早產兒基金會」），成立目的有三：讓每個早產兒接受適當的醫療並提升早產兒醫療照顧品質；鼓勵社會大眾一起關懷並重視早產的問題；致力於早產兒的預防與教育。

早產兒基金會執行長張明真補充，基金會將持續透過返家醫療儀器補助、極低體重追蹤檢查等服務，陪伴早產家庭從病房走入社區，成為政府政策的重要民間夥伴，共同完善台灣早產兒照護體系。