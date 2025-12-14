快訊

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

文／蘊晨　採訪諮詢／台安醫院婦產科醫師蔡可欣．中華民國肥胖研究學會理事劉怡里營養師

隨著氣溫驟降，對於準媽媽來說，冬季進補成為既期待又困擾的課題。懷孕期間的營養攝取需要特別注意，再加上傳統的冬令進補觀念，許多孕媽咪不禁疑惑：該如何在寒冷的季節裡，吃得暖身又兼顧胎兒健康？

台安醫院婦產科醫師蔡可欣提醒，孕期的冬季食補並非一味地大補特補，而是要根據不同孕期階段的生理變化，選擇合適的重點補充，孕婦得破除傳統進補的迷思，避免過度攝取熱量和不當的食材，才能讓冬季的孕期吃得健康又安心。

孕期冬補的智慧選擇．打破迷思與對症調理

許多孕媽咪會在冬季陷入「愈補愈好」的迷思，認為多吃補品對胎兒發育有益，但孕期應將體重控制在合理範圍內，過度進補反而會造成體重增加過快，進而提高妊娠糖尿病、妊娠高血壓等風險。而傳統冬令進補也並非適合所有孕媽咪，常見的進補食材中的人參具有活血作用，在孕初期使用會增加流產風險；當歸則可能引起子宮收縮，不建議孕婦自行服用。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

面對孕期常見的不適症狀，藉由冬季的飲食調理仍可發揮很好的緩解作用。對於孕吐嚴重的孕媽咪，劉怡里營養師建議，採取少量多餐的進食方式，早晨起床前先吃幾片蘇打餅、烤吐司，緩解空腹引起的噁心感，薑茶也是緩解孕吐的好幫手，不過，應注意每天不要超過1克的乾薑或4克的新鮮薑的用量。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

針對腸胃不適感則要避免油膩、辛辣的進補食物，選擇清蒸魚、水煮蛋、蒸蛋等容易消化的蛋白質和清淡蒸煮的料理方式。至於便祕問題，則可透過增加溫開水、適度的堅果、高纖蔬菜搭配餐後走動亦有助促進腸道蠕動。

媽媽寶寶

孕期在冬季進補聰明吃 依孕期變化吃營養吃健康

32歲的米霏目前懷孕5個月，婆婆特地熬煮麻油雞為她進補，堅持「天冷要補身，胎兒才會頭好壯壯」。她卻陷入了兩難，擔心麻油和米酒影響胎兒，又怕拒絕傷了長輩的心意。後續產檢時，發現體重已超標3公斤，醫師提醒要控制飲食，但家人仍不斷端出薑母鴨、羊肉爐等進補好物，冬季究竟該如何進補……

