產後找回女性自信密碼！積極處理私密處不適 活出更有品質的健康

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

文╱李藹芬　採訪諮詢╱林口長庚醫院婦產部婦女泌尿科主任林益豪．台北長庚婦產科主治醫師莊雅淳

近年來，隨著女性對身體自主與健康意識的提升，從臉部、體態到私密部位的醫美保養，正悄悄掀起一場「由內而外的自信革命」。林口長庚醫院婦產部婦女泌尿科主任林益豪表示，臨床上，觀察到愈來愈多女性經歷懷孕生產階段後，對於私密處的不適與變化，願意正視並主動積極就醫，不再將其視為難以啟齒的議題，而是健康管理的一環。

科技助攻．開啟私密醫美新篇章

林益豪醫師表示，私密處治療方式需依每位病患的生理狀況進行個別評估，例如透過健康問卷的填寫，來幫助病患先行檢視現況，能幫助醫師就資料先進行事前評估，再循序進入到問診。

以自然產婦女為例，通常需等待產後傷口完全癒合後，才適合開始治療。若體內有金屬避孕器或正處於懷孕、哺乳階段，則不建議進行電波相關療程。

目前，私密處的主流治療方式，提供了包含非侵入式熱能儀器（雷射治療、單極電波）或電磁波肌肉訓練設備等多元選項。

雷射治療

陰道雷射治療是藉由特殊的探頭將雷射打在陰道壁上面，利用水分氣化的原理瞬間讓局部組織達到大約60～65℃的溫度，這種熱效應會造成組織內膠原蛋白和血管的新生，因而讓陰道黏膜層增生變厚，黏膜層肝醣和陰道內乳酸桿菌數量隨之增加，進而改善感染問題；另一方面因為黏膜下血管增生，陰道也會變濕潤。此外，前陰道壁內的尿道之尿道壓增加，因而可以改善輕度的尿失禁。

目前市面上陰道雷射的種類主要分為鉺雅鉻雷射、二氧化碳雷射和蜂巢式的二氧化碳雷射。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

單極電波

當前另一趨勢是採用單極電波的非侵入性技術，能量能更深層地作用，治療儀器也有獲衛福部認證，適應症用於改善GSM（更年期泌尿生殖症候群）所引起的應力型尿失禁，並能溫和加熱私密組織，啟動膠原蛋白與彈力纖維再生。

體外磁波儀

還有一種非侵入性的骨盆底肌肉強化治療設備，利用高強度聚焦電磁技術（HIFEM）刺激骨盆底深層肌肉，達到強化肌肉功能、改善尿失禁等症狀。 一次療程約30分鐘，相當於超過1萬1千次的凱格爾運動。療程過程中無需更衣，只需輕鬆坐著即可。

林益豪醫師表示，站在預防醫學的角度來看，消費者更可以把療程當成是日常保養，不須等到身體出現狀況才前往醫療院所治療。事實上，私密處醫學美容早已從過往的治療導向，進化為預防型保養與女性自信重建的管道之一。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

重建的不只是健康．更是自信

台北長庚醫院婦產科主治醫師莊雅淳表示，現代女性醫療已不僅著重於外在，而是追求整體健康與心理狀態的複合式照護。「能幫助女性由內而外恢復自信、舒適與生活品質」。

由於不少醫美診所也提供私密處治療的服務，在就醫時間比醫院更具方便性的狀況下，往往吸引許多女性朋友前往進行療程。林益豪醫師提醒，「建議有意接受療程者，應諮詢專業醫師或醫療人員了解療程的詳細資訊和注意事項，在選擇醫療院所時，可以查看專業程度、設備安全性，以及醫師的經驗和口碑，療程費用，不妨事先詢問院所，並依照個人狀況來做安排規劃」。

【完整內容請見2025年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

