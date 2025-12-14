胎盤 為守護胎兒而存在！功能不佳與位置異常可及早處置 就怕發生胎盤早期剝離

文╱李藹芬 採訪諮詢╱三軍總醫院婦產部婦科主任蘇國銘

胎盤，是懷孕期間才存在的器官，雖然只是臨時性的存在，但對胎兒的生長卻至關重要。

胎盤的發展歷程

胎盤的形成與發育是一個複雜而精密的過程，三軍總醫院婦產部婦科主任蘇國銘表示，胎盤是胚胎與母體組織的結合體，由羊膜、葉狀絨毛膜和底蛻膜構成。絨毛膜是胎盤的胎兒部分，在受精卵著床後約21日形成；底蛻膜則是胎盤的母體部分，它與絨毛間隙的滋養層細胞共同形成了胎盤的母體面；大約5週時，胎盤有了初步結構；12週時，發育為完整的胎盤。

就像胎兒的「維生系統」一樣，胎盤透過臍帶與胎兒相連，為胎兒提供氣體交換與營養，並將其新陳代謝所產生的廢物藉由母體排出體外。同時，胎盤能製造懷孕所需的荷爾蒙，例如雌激素和黃體素，有助於維持懷孕的狀態。

胎盤發育．可能面臨兩大問題

在胎盤發育的過程中，可能會面臨兩大問題，蘇國銘醫師說明如下：

胎盤功能不佳

子宮內膜配合胚胎著床，當中的腺體及血管都會變多，管徑也會變粗，血管之間互相融合、聯繫，最後形成胎盤，並透過螺旋動脈與胎盤交換物質，提供胚胎（胎兒）所需的氧氣及營養。也就是說，胎兒、胎盤與母體之間，由螺旋動脈負責緊密聯繫。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

他指出，「如果血管老化不夠健康、存在阻力（血栓），甚至血管分布不夠均勻，可能在胚胎著床後，因無法好好形成胎盤，而容易發生流產的狀況；就算未流產，也可能因胎盤的血流狀況不佳，而使孕媽咪出現妊娠高血壓，導致子癇前症的發生，進而造成胎兒早產。而胎兒生長遲滯也是供應胎盤的血流不足所致」。

胎盤位置．前置胎盤

生產方式依胎盤位置而定！胎盤位置正常多能以自然產方式生產，若胎盤位置不正常，稱為「前置胎盤」，將無法自然產。

胎盤位置．植入性胎盤

前置胎盤除了容易造成產前產後的出血，還必須小心是否合併植入性胎盤。蘇國銘醫師指出，胎盤絨毛不正常地植入到子宮肌肉層，甚至穿透子宮。植入性胎盤的主要風險在於：分娩時，胎盤無法自行剝離而導致產後大出血。

幸好在進步的檢查儀器加持下，產前即可確認有植入性胎盤的存在，「針對高風險對象，以超音波觀察胎盤血流狀況，或透過核磁共振，並在多科會診下確認診斷」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

孕期中的意外．胎盤早期剝離

蘇國銘醫師指出，正常狀況下，胎兒娩出後，胎盤才會功成身退；若在胎兒出生前，部分或全部胎盤從子宮壁上分離出來，就是「胎盤早期剝離」，「胎盤早期剝離的發生機率小於1%，但嚴重性卻是母體和胎兒都要承受的」。

分娩時．胎盤無法順利娩出

一般狀況下，在胎兒出生後的5～30分鐘內，胎盤會從子宮壁上剝離並排出體外。蘇國銘醫師表示，「如果超過30分鐘仍未娩出，則被定義為『滯留性胎盤』」。

在胎盤娩出後，醫師會檢查胎膜是否有不完整之處，確認有殘留的胎盤組織仍在子宮內，「這時，醫師多會將手伸進子宮，以取出剩餘胎盤組織」。胎盤娩出後，持續且規律地按摩子宮底，刺激子宮持續收縮，防止子宮收縮無力而出血。