胎盤 為守護胎兒而存在！功能不佳與位置異常可及早處置 就怕發生胎盤早期剝離

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

文╱李藹芬　採訪諮詢╱三軍總醫院婦產部婦科主任蘇國銘

胎盤，是懷孕期間才存在的器官，雖然只是臨時性的存在，但對胎兒的生長卻至關重要。

胎盤的發展歷程

胎盤的形成與發育是一個複雜而精密的過程，三軍總醫院婦產部婦科主任蘇國銘表示，胎盤是胚胎與母體組織的結合體，由羊膜、葉狀絨毛膜和底蛻膜構成。絨毛膜是胎盤的胎兒部分，在受精卵著床後約21日形成；底蛻膜則是胎盤的母體部分，它與絨毛間隙的滋養層細胞共同形成了胎盤的母體面；大約5週時，胎盤有了初步結構；12週時，發育為完整的胎盤。

就像胎兒的「維生系統」一樣，胎盤透過臍帶與胎兒相連，為胎兒提供氣體交換與營養，並將其新陳代謝所產生的廢物藉由母體排出體外。同時，胎盤能製造懷孕所需的荷爾蒙，例如雌激素和黃體素，有助於維持懷孕的狀態。

胎盤發育．可能面臨兩大問題

在胎盤發育的過程中，可能會面臨兩大問題，蘇國銘醫師說明如下：

胎盤功能不佳

子宮內膜配合胚胎著床，當中的腺體及血管都會變多，管徑也會變粗，血管之間互相融合、聯繫，最後形成胎盤，並透過螺旋動脈與胎盤交換物質，提供胚胎（胎兒）所需的氧氣及營養。也就是說，胎兒、胎盤與母體之間，由螺旋動脈負責緊密聯繫。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

他指出，「如果血管老化不夠健康、存在阻力（血栓），甚至血管分布不夠均勻，可能在胚胎著床後，因無法好好形成胎盤，而容易發生流產的狀況；就算未流產，也可能因胎盤的血流狀況不佳，而使孕媽咪出現妊娠高血壓，導致子癇前症的發生，進而造成胎兒早產。而胎兒生長遲滯也是供應胎盤的血流不足所致」。

胎盤位置．前置胎盤

生產方式依胎盤位置而定！胎盤位置正常多能以自然產方式生產，若胎盤位置不正常，稱為「前置胎盤」，將無法自然產。

胎盤位置．植入性胎盤

前置胎盤除了容易造成產前產後的出血，還必須小心是否合併植入性胎盤。蘇國銘醫師指出，胎盤絨毛不正常地植入到子宮肌肉層，甚至穿透子宮。植入性胎盤的主要風險在於：分娩時，胎盤無法自行剝離而導致產後大出血。

幸好在進步的檢查儀器加持下，產前即可確認有植入性胎盤的存在，「針對高風險對象，以超音波觀察胎盤血流狀況，或透過核磁共振，並在多科會診下確認診斷」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

孕期中的意外．胎盤早期剝離

蘇國銘醫師指出，正常狀況下，胎兒娩出後，胎盤才會功成身退；若在胎兒出生前，部分或全部胎盤從子宮壁上分離出來，就是「胎盤早期剝離」，「胎盤早期剝離的發生機率小於1%，但嚴重性卻是母體和胎兒都要承受的」。

分娩時．胎盤無法順利娩出

一般狀況下，在胎兒出生後的5～30分鐘內，胎盤會從子宮壁上剝離並排出體外。蘇國銘醫師表示，「如果超過30分鐘仍未娩出，則被定義為『滯留性胎盤』」。

在胎盤娩出後，醫師會檢查胎膜是否有不完整之處，確認有殘留的胎盤組織仍在子宮內，「這時，醫師多會將手伸進子宮，以取出剩餘胎盤組織」。胎盤娩出後，持續且規律地按摩子宮底，刺激子宮持續收縮，防止子宮收縮無力而出血。

【精算媽咪的家計簿】培養孩子五種金錢直覺感，錢成為思考力而非壓力

投資理財是伴隨一生的議題，不僅大人、爸爸媽媽需要隨時更新金錢新知，對於小朋友來說，父母若能從小幫孩子培養金錢直覺，更可為小朋友的投資概念打下根基。

【全職爸爸育兒誌】真的有天賦這回事！打從娘胎就有力氣的兒子 以一顆球速160公里的球 讓老爸的手指骨裂

其實每個人都有與生俱來的能力，也就是大家口中的「天賦」！因此，教育的重點就是發掘和引導孩子的天賦。在父母的用心觀察下，相信孩子的亮點與潛能可以早早被看到，進而引導其往更好的方向發展！

【培果教育專欄】雙語環境讓孩子語言發展遲緩？自然習得多語父母這樣做

在語言治療現場，父母最常提出的疑問之一是：「我們家同時講中文和英文，會讓孩子語言發展遲緩？」或「孩子說話時中英夾雜，是不是語言有問題？」到底該怎麼辦？

【三總婦幼天地】孩子才退燒 又怕泌尿道感染復發？兒童腎臟科醫師提醒三大照護核心

完成治療泌尿道感染後的照護極具關鍵性。正確的照護不僅能大幅降低復發風險，更能保護孩子正在發育的腎臟，避免未來出現慢性腎臟病或高血壓等長期併發症。

從6大面向看早產兒照護如何與時俱進！不只存活率提高 也注重預後品質 幫助巴掌天使健康長大

實施健保前，照護早產兒的醫療費用高昂，經常讓父母陷入「救」或「不救」的兩難！有了健保後，至少不再為了經濟問題而讓父母決定放棄「救」孩子，加上醫療的進步，不僅提高了早產兒的存活率，預後品質也被高度重視！

孕期在冬季進補聰明吃 依孕期變化吃營養吃健康

32歲的米霏目前懷孕5個月，婆婆特地熬煮麻油雞為她進補，堅持「天冷要補身，胎兒才會頭好壯壯」。她卻陷入了兩難，擔心麻油和米酒影響胎兒，又怕拒絕傷了長輩的心意。後續產檢時，發現體重已超標3公斤，醫師提醒要控制飲食，但家人仍不斷端出薑母鴨、羊肉爐等進補好物，冬季究竟該如何進補……

