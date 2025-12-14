懷孕初期之胎兒發育&母體變化 留意著床性出血 改善孕吐有方法

文／Tiffany 採訪諮詢／新光吳火獅紀念醫院婦產科主治醫師呂彥鋒．國立陽明交通大學附設醫院胎兒超音波放射師曾湘畇（甜不辣雙寶媽咪）

當月經過期，驗孕棒上出現兩條紅線時，就是懷孕的徵兆！新光吳火獅紀念醫院婦產科主治醫師呂彥鋒表示，準媽咪自行驗到兩條線，可至醫療院所檢查，醫師會藉由超音波確認胚胎是否著床在正確位置，等到胚胎有了心跳，就會發放媽媽手冊，開始例行的產前檢查。

懷孕第1～5週

受精卵約1公厘

國立陽明交通大學附設醫院胎兒超音波放射師曾湘畇表示，當精子成功與卵子在輸卵管相遇、結合，並變成受精卵，隨後再經過多次的細胞分裂，形成胚胎，約14天左右會著床於子宮內，「從超音波只會觀察到增厚的子宮內膜，還看不見胚胎的樣子。」孕媽咪確認懷孕後，體內的人類絨毛膜性腺激素會持續分泌，以穩定子宮內膜，給胚胎一個舒適的生長環境。

懷孕第5～8週

頭臀圍約1公分

約在第5週左右，是多數孕媽咪發現懷孕的時機點，會前往醫療院所進行驗孕並確認懷孕。曾湘畇放射師提到，第5至6週，媽咪只能透過陰道超音波看到小小黑黑的一點，還無法看見胚胎的完整形體，約要等到第7週左右，才能透過陰道超音波看到小小的胚胎，接著進入懷孕第8週，醫師可從超音波中看到胎兒的心跳，「順利聽到心跳聲，正式宣布媽媽體內正孕育著一條新生命。這階段的胎兒身長約1～2公分，只有軀幹，尚未出現手腳的形狀。」

懷孕第8～10週

頭臀長2～4公分．體重3～12公克

胎兒的外觀看起來會像是顆大豌豆，因為腦部神經系統正在發育，頭的比例看起來會比較大，加上後腦發育又比前半部快，因此，會看到胎兒的姿勢是頭部向內彎曲的樣子。曾湘畇放射師提到，胎兒的手會先從上臂開始發育，大腿也會同步長，每週長出一大截，約在第10週左右，以超音波雙手就能完整長出前臂及手掌，「在懷孕第11～13週進行頸部透明帶檢查，能從超音波觀察到胎兒的手掌及腳掌。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

懷孕第8～12週

留意著床性出血

準媽咪至婦產科確認懷孕後，約在懷孕第8週，也就是懷孕兩個月左右，呂彥鋒醫師指出，媽咪們的身體可能出現些微改變，包含對食物的氣味較敏感、容易脹氣、全身容易發熱、疲倦、乳房脹痛等，這些都是因為體內荷爾蒙改變而出現的反應，「不一定每位孕婦都會出現，症狀嚴重程度因人而異。」

由於懷孕初期，胚胎還不是很穩定，母體也正在適應，少部分的孕媽咪可能會出現「著床性出血」，呂彥鋒醫師表示，著床性出血應是點狀式，只要發現出血量變多，且持續不斷，合併下腹疼痛，就要懷疑是否為先兆性流產，「建議有發現出血，務必前往醫療院所檢查，醫師會透過超音波觀察胚胎狀態，排除流產因素，並在必要時用藥安胎。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

懷孕第10～13週

頭臀長3～7公分．體重10～25公克

曾湘畇放射師指出，在第8～10週時，會觀察到胎兒的心跳有加速的情況，次數約80～170次／分，在這區間內屬於正常現象；約要到第12週左右，心跳數才會下降且穩定，回歸至120～160次／分之間。而約在第11週，胎兒的性別開始發育，只是還不夠完整，在外觀上尚無法判別。