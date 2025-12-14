快訊

懷孕初期之胎兒發育&母體變化 留意著床性出血 改善孕吐有方法

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
文／Tiffany　採訪諮詢／新光吳火獅紀念醫院婦產科主治醫師呂彥鋒．國立陽明交通大學附設醫院胎兒超音波放射師曾湘畇（甜不辣雙寶媽咪）

當月經過期，驗孕棒上出現兩條紅線時，就是懷孕的徵兆！新光吳火獅紀念醫院婦產科主治醫師呂彥鋒表示，準媽咪自行驗到兩條線，可至醫療院所檢查，醫師會藉由超音波確認胚胎是否著床在正確位置，等到胚胎有了心跳，就會發放媽媽手冊，開始例行的產前檢查。

懷孕第1～5週

受精卵約1公厘

國立陽明交通大學附設醫院胎兒超音波放射師曾湘畇表示，當精子成功與卵子在輸卵管相遇、結合，並變成受精卵，隨後再經過多次的細胞分裂，形成胚胎，約14天左右會著床於子宮內，「從超音波只會觀察到增厚的子宮內膜，還看不見胚胎的樣子。」孕媽咪確認懷孕後，體內的人類絨毛膜性腺激素會持續分泌，以穩定子宮內膜，給胚胎一個舒適的生長環境。

懷孕第5～8週

頭臀圍約1公分

約在第5週左右，是多數孕媽咪發現懷孕的時機點，會前往醫療院所進行驗孕並確認懷孕。曾湘畇放射師提到，第5至6週，媽咪只能透過陰道超音波看到小小黑黑的一點，還無法看見胚胎的完整形體，約要等到第7週左右，才能透過陰道超音波看到小小的胚胎，接著進入懷孕第8週，醫師可從超音波中看到胎兒的心跳，「順利聽到心跳聲，正式宣布媽媽體內正孕育著一條新生命。這階段的胎兒身長約1～2公分，只有軀幹，尚未出現手腳的形狀。」

懷孕第8～10週

頭臀長2～4公分．體重3～12公克

胎兒的外觀看起來會像是顆大豌豆，因為腦部神經系統正在發育，頭的比例看起來會比較大，加上後腦發育又比前半部快，因此，會看到胎兒的姿勢是頭部向內彎曲的樣子。曾湘畇放射師提到，胎兒的手會先從上臂開始發育，大腿也會同步長，每週長出一大截，約在第10週左右，以超音波雙手就能完整長出前臂及手掌，「在懷孕第11～13週進行頸部透明帶檢查，能從超音波觀察到胎兒的手掌及腳掌。」

懷孕第8～12週

留意著床性出血

準媽咪至婦產科確認懷孕後，約在懷孕第8週，也就是懷孕兩個月左右，呂彥鋒醫師指出，媽咪們的身體可能出現些微改變，包含對食物的氣味較敏感、容易脹氣、全身容易發熱、疲倦、乳房脹痛等，這些都是因為體內荷爾蒙改變而出現的反應，「不一定每位孕婦都會出現，症狀嚴重程度因人而異。」

由於懷孕初期，胚胎還不是很穩定，母體也正在適應，少部分的孕媽咪可能會出現「著床性出血」，呂彥鋒醫師表示，著床性出血應是點狀式，只要發現出血量變多，且持續不斷，合併下腹疼痛，就要懷疑是否為先兆性流產，「建議有發現出血，務必前往醫療院所檢查，醫師會透過超音波觀察胚胎狀態，排除流產因素，並在必要時用藥安胎。」

懷孕第10～13週

頭臀長3～7公分．體重10～25公克

曾湘畇放射師指出，在第8～10週時，會觀察到胎兒的心跳有加速的情況，次數約80～170次／分，在這區間內屬於正常現象；約要到第12週左右，心跳數才會下降且穩定，回歸至120～160次／分之間。而約在第11週，胎兒的性別開始發育，只是還不夠完整，在外觀上尚無法判別。

【精算媽咪的家計簿】培養孩子五種金錢直覺感，錢成為思考力而非壓力

投資理財是伴隨一生的議題，不僅大人、爸爸媽媽需要隨時更新金錢新知，對於小朋友來說，父母若能從小幫孩子培養金錢直覺，更可為小朋友的投資概念打下根基。

【全職爸爸育兒誌】真的有天賦這回事！打從娘胎就有力氣的兒子 以一顆球速160公里的球 讓老爸的手指骨裂

其實每個人都有與生俱來的能力，也就是大家口中的「天賦」！因此，教育的重點就是發掘和引導孩子的天賦。在父母的用心觀察下，相信孩子的亮點與潛能可以早早被看到，進而引導其往更好的方向發展！

【培果教育專欄】雙語環境讓孩子語言發展遲緩？自然習得多語父母這樣做

在語言治療現場，父母最常提出的疑問之一是：「我們家同時講中文和英文，會讓孩子語言發展遲緩？」或「孩子說話時中英夾雜，是不是語言有問題？」到底該怎麼辦？

【三總婦幼天地】孩子才退燒 又怕泌尿道感染復發？兒童腎臟科醫師提醒三大照護核心

完成治療泌尿道感染後的照護極具關鍵性。正確的照護不僅能大幅降低復發風險，更能保護孩子正在發育的腎臟，避免未來出現慢性腎臟病或高血壓等長期併發症。

從6大面向看早產兒照護如何與時俱進！不只存活率提高 也注重預後品質 幫助巴掌天使健康長大

實施健保前，照護早產兒的醫療費用高昂，經常讓父母陷入「救」或「不救」的兩難！有了健保後，至少不再為了經濟問題而讓父母決定放棄「救」孩子，加上醫療的進步，不僅提高了早產兒的存活率，預後品質也被高度重視！

孕期在冬季進補聰明吃 依孕期變化吃營養吃健康

32歲的米霏目前懷孕5個月，婆婆特地熬煮麻油雞為她進補，堅持「天冷要補身，胎兒才會頭好壯壯」。她卻陷入了兩難，擔心麻油和米酒影響胎兒，又怕拒絕傷了長輩的心意。後續產檢時，發現體重已超標3公斤，醫師提醒要控制飲食，但家人仍不斷端出薑母鴨、羊肉爐等進補好物，冬季究竟該如何進補……

