為什麼90%的人記帳會失敗？ 正視心理及目標才能持之以恆

文／珊迪兔 圖片提供／Shutterstock

很多人開始決心要管理財務的時候，都會透過「記帳」來讓財務生活變得更清楚、更有安全感。一開始，往往充滿幹勁，但隨著時間流逝，卻會因為麻煩等原因放棄。不過，也有人相當有毅力努力記錄了一整年，卻發現存款沒有增加、焦慮也沒有減少，於是開始覺得記帳根本沒用。如果你也曾有這樣的經驗，請放心，你並不孤單。根據簡單記帳app的調查結果顯示，超過九成的人最後都在記帳這件事上失敗，真正的原因並不是懶惰，而是方法、心態與習慣設計出了問題。

原因1．缺乏明確目的

@內:許多人開始記帳，是因為大家都說要記帳或想試試看，但自己從來沒有想清楚記帳的最終目的。

如果沒有明確的動機，記帳就只是一個額外的任務。當生活一忙，這件事一定會被犧牲。正因如此，在開始記帳之前，最好給自己一句話的理由，例如：「因為要為孩子準備教育基金所以得記帳。」這個理由就是你能走下去的力量。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

原因2．過度在意小錢是否對得上帳

很多人容易陷入一種糾結，今天的回饋金或是利息沒有記到帳就不準了，於是引發心裡焦躁，甚至乾脆放棄記帳。

然而，記帳的重點不是要把每一塊錢都對上，而是要看出大方向做出管理策略，如果因為零星的遺漏而感到挫折，反而會讓記帳失去意義，與其追求百分之百的精準，不如把焦點放在調整支出比例，覺察消費狀況。

原因3．缺乏回饋機制

若是只顧著記錄每一筆消費，卻沒有任何改變，久而久之，大腦便會覺得這是浪費時間。

最有效的方法是讓記帳和成就感產生連結。可以設計「小獎勵」：把少支出部分存下來轉進「旅行基金」或「夢想帳戶」；或是設立「檢視日」，每週或每月固定回顧，查看自己是否離目標更進一步。當記帳能帶來可見的改變與正向回饋，自然更容易持之以恆。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

原因4．情緒綁架

不少人一邊記帳，會一邊責怪自身：「怎麼又亂花錢！」時間一長，記帳等於負面情緒，潛意識自然會逃避最後選擇放棄。

其實記帳應該是一種觀察，而不是審判。就像觀測天氣一樣，只是記錄即可，不必責怪今天會下雨，建議在剛開始的前兩週，給自己一個規則——「只看，不批評」。當能平靜看待數字，才有餘裕慢慢做出改變。

原因5．沒有融入生活節奏

如果記帳只是靠意志力，很難長久走下去，因為意志力是最輕易被消耗、磨損的。成功的人會把記帳「綁」進生活節奏，舉例來說：

1.在幫手機充電時順便記一筆。

2.睡前花兩分鐘回顧今天花費。

3.每週日晚上設一個「財務反思時間」。

當記帳成為生活的一部分，而不是額外任務，才可能真正走得遠。

原因6．記帳其實是自我覺察

很多人以為記帳的目的是「省錢」，但更深層的價值是在於看見自己與金錢的關係。

你可能會發現，自己在心情不好的時候，特別容易亂買東西；不知不覺間會了解，支出最大的不是餐飲，而是孩子的才藝課或補習費；抑或是自己常因為怕麻煩直接選擇最貴的方案。這些發現比帳本上的數字更重要，因為它們揭示了自身和金錢互動的潛意識模式。