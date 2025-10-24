快訊

NewJeans之母回歸！閔熙珍成立新公司「OOAK」掀業界關注

桃客司機痛毆學生挨批「神隱冷處理」 業者傍晚聲明回應

開學的第一天 拍照與感動．限定小一生家長

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

文╱背包Ken

開學第一天，時間還早，但我突然一個警覺，起身喊 :「提早出門，因為今天校的門口不一樣，會有很多拍照跟感動的人柱！」

姊弟倆還迷迷糊糊之中，被我快速拎上了車，女兒才找到機會問：「為什麼？」（校門口會不一樣？）

我一臉溫柔地對女兒說 : 「去年的今天，我們也是那群人之一呀。今天是很多小寶寶變小一新生的日子，那些父母需要時間感受這份神奇。」

我一臉溫柔地講完感動的話後，很快臉色一變，接著說 :「所以，我們要走快點，才不會被擋到。」畢竟我已經是小二學生的家長了。

小二就不重要了嗎？

車子開著開著，就靠近了學校，果然遠遠就看到了許多拍照跟感動的人柱。

此時，女兒又發問 :「今天我們也會感動地拍照嗎？」

我心頭一震，糟了，我這個態度不就像是在表示，小一才是最特殊的，老娃的上學日就不用感動。我靜了一下，強行抑制趕路急躁的心，放慢語速，一字一句認真地對女兒說 : 「今天是妳升小二的第一天，對我們家是很重要的日子，也是很感動的時刻。」我跟她一起聊一年前的今日，我們是如何隆重送她上學。還有長到二年級，是多麼值得感動跟期待的改變。

在慢慢地陳述感動中，汽車停好的一瞬間，我的語速立即彈回高速，補充 :「這份感動就放在心中，我們的動作不會慢下來。」（同時「喀」一聲，清脆就打了P檔）

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

第一排實況果然精彩

在接送區停好車時，我前頭已有一台休旅車，也是來送小孩的家長。

我看到超可愛的畫面：車旁，一位爸爸正在幫女兒抹防蚊液，不是普通隨意噴灑。爸爸手指成圈，用穩定的速度、均勻的力道，360度套住女兒的四肢塗抹完整。似乎因為進學校就無法補抹了，所以，這一次要抹到極致。神情就像幫愛車打蠟一樣專注。

這家的媽媽也在場，媽媽站在旁邊，伸長手穿過空隙，努力在不影響爸爸打蠟的節奏下，餵女兒喝水。

這個場景，超像拳擊場下的助手群，趁最後幾分鐘，同時同步，看看能做什麼就抓緊儘量做。七手八腳上前，拉板凳的、按摩的、餵水的、心理安撫的，通通都一起來。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

四位成人送一人上學．肯定是小一新生

我本來不確定眼前是小一新生，但接下來的發展讓我確定了！

只見休旅車後門又打緩緩開，行動稍稍不便的阿公跟阿嬤也陸續下車，而且阿嬤還全妝（很明顯就是做好萬全準備，要來拍照的）。不是那種嫁女兒的全妝，但肯定是足以去吃喜酒的程度。

要知道，在這種高速效率的校門前，是許多高年級生必須在車上背好書包，父母不想浪費時間下車，直接開車門，伸長手把小孩推出去的地點。

能夠一個人送，絕不耽誤父母兩人的時間一起送，若能熬到條件適合小孩自己上學，更是解脫。所以，能見到一家四人送一人，這人力配置是多麼豪華啊。我能更確定，眼前的這家人，不論行動方便與不便，都要下車享受這個時光，只能是為了小一新生的第一天。

但我沒有看到最後，方向燈一打就駛離現場了。

因為送完女兒，我車上還有一隻兒子，必須準時送到下一個地點。臨走前，我還繼續跟女兒強調：「恭喜妳，今天是小二的第一天。」

【完整內容請見2025年10月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

追蹤

延伸閱讀

父母提早做9件事 養出社交力超強的孩子

影／命大！機車騎士被撞空翻數圈後摔落 奇蹟似地只受輕傷

未掛車牌拒檢逃逸警連開2槍！休旅車自撞電桿駕駛遭逮

宜蘭2休旅車對撞5傷 孫子載阿公阿嬤…老夫婦重傷意識模糊

相關新聞

為什麼90%的人記帳會失敗？ 正視心理及目標才能持之以恆

正視心理及目標才能持之以恆

開學的第一天 拍照與感動．限定小一生家長

開學的第一天，校門口總是不斷上演感動的畫面！而這份感動獨屬於小一新生的家長，因為對小二以上的學生家長而言，有效率的把孩子送上學才是最要緊的事！至於感動，讀小一的那年開學日已經感動過了！

萬聖節睡眠指南 孩子過節安睡守則要知道

對孩子來說，萬聖節是一場充滿驚喜與糖果的盛宴；但對家長而言，卻可能需要精心規劃與巧妙應對，才能維持好小朋友作息變動的挑戰，爸媽又該如何逐步協助孩子呢？

職場哺乳挑戰大！企業與個人同努力．創造三贏

目前雙薪家庭居多，許多母親生產後，當56天的產假結束後，就必須投入職場。對於在職母親來說，返回職場後持續哺乳是一大挑戰，導致無法長久哺餵母乳。

破解孩子長不高的疑慮 掌握生長黃金期與正確醫療資訊

父母愈來愈重視「孩子長得高不高」，因為很重視，也就更容易焦慮！但孩子的身高成長牽涉多重因素，而每一個因素都可能是影響的關鍵，並非都要打生長激素。

重視幼兒肥胖 從小養成良好生活習慣

台灣成人每兩人就有一人體重超標，肥胖恐提高超過200種疾病風險，甚至導致全因死亡率上升，可說是萬病之首！至於兒童肥胖為健康帶來的風險，並不輸大人，因此，更需要從小幫孩子養成良好生活習慣，留意體重變化，遠離肥胖帶來的疾病威脅！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。