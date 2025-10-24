開學的第一天 拍照與感動．限定小一生家長

文╱背包Ken

開學第一天，時間還早，但我突然一個警覺，起身喊 :「提早出門，因為今天校的門口不一樣，會有很多拍照跟感動的人柱！」

姊弟倆還迷迷糊糊之中，被我快速拎上了車，女兒才找到機會問：「為什麼？」（校門口會不一樣？）

我一臉溫柔地對女兒說 : 「去年的今天，我們也是那群人之一呀。今天是很多小寶寶變小一新生的日子，那些父母需要時間感受這份神奇。」

我一臉溫柔地講完感動的話後，很快臉色一變，接著說 :「所以，我們要走快點，才不會被擋到。」畢竟我已經是小二學生的家長了。

小二就不重要了嗎？

車子開著開著，就靠近了學校，果然遠遠就看到了許多拍照跟感動的人柱。

此時，女兒又發問 :「今天我們也會感動地拍照嗎？」

我心頭一震，糟了，我這個態度不就像是在表示，小一才是最特殊的，老娃的上學日就不用感動。我靜了一下，強行抑制趕路急躁的心，放慢語速，一字一句認真地對女兒說 : 「今天是妳升小二的第一天，對我們家是很重要的日子，也是很感動的時刻。」我跟她一起聊一年前的今日，我們是如何隆重送她上學。還有長到二年級，是多麼值得感動跟期待的改變。

在慢慢地陳述感動中，汽車停好的一瞬間，我的語速立即彈回高速，補充 :「這份感動就放在心中，我們的動作不會慢下來。」（同時「喀」一聲，清脆就打了P檔）

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

第一排實況果然精彩

在接送區停好車時，我前頭已有一台休旅車，也是來送小孩的家長。

我看到超可愛的畫面：車旁，一位爸爸正在幫女兒抹防蚊液，不是普通隨意噴灑。爸爸手指成圈，用穩定的速度、均勻的力道，360度套住女兒的四肢塗抹完整。似乎因為進學校就無法補抹了，所以，這一次要抹到極致。神情就像幫愛車打蠟一樣專注。

這家的媽媽也在場，媽媽站在旁邊，伸長手穿過空隙，努力在不影響爸爸打蠟的節奏下，餵女兒喝水。

這個場景，超像拳擊場下的助手群，趁最後幾分鐘，同時同步，看看能做什麼就抓緊儘量做。七手八腳上前，拉板凳的、按摩的、餵水的、心理安撫的，通通都一起來。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

四位成人送一人上學．肯定是小一新生

我本來不確定眼前是小一新生，但接下來的發展讓我確定了！

只見休旅車後門又打緩緩開，行動稍稍不便的阿公跟阿嬤也陸續下車，而且阿嬤還全妝（很明顯就是做好萬全準備，要來拍照的）。不是那種嫁女兒的全妝，但肯定是足以去吃喜酒的程度。

要知道，在這種高速效率的校門前，是許多高年級生必須在車上背好書包，父母不想浪費時間下車，直接開車門，伸長手把小孩推出去的地點。

能夠一個人送，絕不耽誤父母兩人的時間一起送，若能熬到條件適合小孩自己上學，更是解脫。所以，能見到一家四人送一人，這人力配置是多麼豪華啊。我能更確定，眼前的這家人，不論行動方便與不便，都要下車享受這個時光，只能是為了小一新生的第一天。

但我沒有看到最後，方向燈一打就駛離現場了。

因為送完女兒，我車上還有一隻兒子，必須準時送到下一個地點。臨走前，我還繼續跟女兒強調：「恭喜妳，今天是小二的第一天。」