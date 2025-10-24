萬聖節睡眠指南 孩子過節安睡守則要知道

文／酣然睡眠顧問 圖片提供／Shutterstock

萬聖節是令孩子期待的節日，然而，對於年幼的孩子來說，這些恐怖的鬼怪、大量的糖果，以及晚上的派對，可能會直接干擾睡眠品質。因此，了解如何平衡萬聖節的活動與健康作息，對家長來說，是很重要的課題。

指南1．不給糖就搗蛋．適量糖分讓小孩好好安睡

「糖果」是萬聖節的核心，孩子在此時攝取的糖分是平日的數倍。

糖果會迅速提升孩子體內的血糖，導致孩子興奮過頭，等到隨著時間流逝，血糖迅速下降後，更會導致孩子感覺疲憊，甚至煩躁。

因此，家長可以採取多種策略，來減少糖果對孩子睡眠的影響。比方說，活動前，給孩子準備富含蛋白質、優質脂肪和纖維的食物，幫助孩子感到飽足而降低對糖果的渴望，並且穩定血糖；或者是在玩樂之前，先請孩子自己說出吃糖的三個壞處，再與孩子一起討論並設定合理的糖果數量。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

指南2．減少孩子的懼怕感

萬聖節的鬼怪、骷髏、女巫等故事，可能會讓孩子產生懼怕，甚至作惡夢。

建議父母在萬聖節活動開始前，預先帶小孩到店鋪觀賞萬聖節的裝飾和道具，了解可怕的裝飾和服裝都是虛假的，以此減少孩子內心的恐懼感。對於年齡較小的孩童，則能讓他們參加較溫馨的小寶寶派對，這樣既能讓孩子體驗到萬聖節的樂趣，也不會讓他們受到驚嚇。

指南3．應對萬聖節晚睡有妙招

萬聖節的各種活動大多從傍晚開始，並且一直持續到天黑，然而，對於年幼的孩子來說，晚睡容易導致累過頭，進而影響整晚的睡眠質量，甚至拉低次日的精神狀態。

假若爸爸媽媽已知道小朋友會在萬聖節當天晚睡，不妨提前幾天讓他們逐漸調整作息時間。像是讓他們每天稍微晚點睡覺，一步步適應萬聖節當晚的晚睡情況。特別是對於仍然需要午睡的年幼孩子，家長應該確保他們在萬聖節當天有足夠的午睡時間，就算小孩平時不常午睡，這一天的額外休息也能幫助他們應對晚上的活動。

指南4．萬聖節次日的睡眠很重要

萬聖節的第二天，孩子可能會有情緒波動或精神不振的情況出現，所以，在萬聖節過後，家長應避免安排過於刺激或勞累的活動，選擇較為安靜、放鬆的娛樂，如：閱讀、繪畫或散步，讓孩子的身體有機會調整、恢復。

而關於睡眠最重要的事，就是家長應該儘量讓小朋友在次日晚上恢復到正常的睡覺時間，甚至提早一點就寢來償還睡眠債，如此一來，可幫助孩子更快回到日常的作息規律，避免長期的睡眠不足。