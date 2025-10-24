職場哺乳挑戰大！企業與個人同努力．創造三贏

文╱張淳翔醫師

台灣以《性別平等工作法》保障母親在上班時間內擁有哺乳或擠乳的權利，但如何有效落實，仍有許多值得討論的面向。這幾年，企業推動永續發展（ESG），在落實社會責任（S）中，母性健康保護是個重要的議題，本文先從企業的面向談起，由ESG的角度切入，或許更能喚起企業對職場哺乳的重視，第二部分再從個人角度談自身如何努力。

企業面．如何從ESG角度推動母性健康保護

企業面從ESG角度推動方法如下：

E環境面．哺乳室

根據性別平等法第23條，若企業有100名以上勞工，則應提供哺（擠）乳室，以確保母親擠乳時的私密性與舒適度，進一步支持母親持續哺乳。

S社會面．母性保護措施

關於母性保護措施，包括：

1.哺擠乳時間：平日上班的媽媽若是長時間無法擠奶，可能會有塞奶或是乳腺炎的問題，如果職場環境無法有好的擠奶時間和地點，母親也會傾向退奶，因此，根據《性別平等工作法》第18條，雇主應提供哺乳或擠乳時間，以確保母親能夠持續哺乳。

2.夜間工作：夜間工作的母親更是會遇到哺乳時間難以安排的問題，所以，第30條規定哺乳期內的女性員工若需從事夜間工作，可要求調整工作時間。（對於夜班醫護人員、工廠輪班員工等夜間工作者尤為重要，確保她們能夠在兼顧母乳哺育的同時，維持工作權利。）

3.育兒支持：雖無法條限制，但我們呼籲企業能夠給予母親適當的育兒支持，優於法律的規定， 能讓母親們更能減輕育兒的壓力。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

制度面．建立完整母性健康保護措施

例如：追蹤育兒留停復職率及留任率、建立完整的母性健康保護措施，是企業可以在永續發展推動的方向。

個人面．如何持續職場哺乳

個人可透過以下做法持續哺乳：

1.擠奶時間分配

如果本來就是母乳瓶餵的母親，就依照規律的時間擠奶。親餵的母親，可採「上班擠奶瓶餵，下班親餵」的模式持續。有些少數的狀況是寶寶只接受親餵，不妨在靠近媽咪工作的地點找托兒服務，中午休息時間或在哺乳時間可就近哺乳。

2.彈性的擠奶方式

通常是以電動擠奶器為主，擠奶時間大約20分鐘，最後，再輔以手擠加強局部部位，總共時間大約為30分鐘，稱之為「大擠」，完成二到三次噴乳反射即可（可以排出約80～90%的奶）。若媽媽無法適當在擠奶時間擠奶，並感受到脹奶，建議可以到適合的空間，進行「小擠」，只要每邊各擠約3分鐘，完成一次噴乳反射即可（可以排出約50%的奶）。

3.做好計畫

在懷孕階段，其實就可以開始計畫並且看看職場是否有學姊有類似的經驗，觀察她們目前擠奶的方式，思考自己是否能執行，並與同事討論。

職場哺乳不僅是個人選擇，更是社會責任的一環。除了法規保障，我們更要透過企業支持與社會意識提升，母親才能真正擁有持續哺乳的權利與能力，而不只是法條最基本的權利。