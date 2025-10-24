破解孩子長不高的疑慮 掌握生長黃金期與正確醫療資訊

快訊

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
文╱三軍總醫院小兒部主任林建銘

「孩子一年才長兩公分，會不會生病了？」「同學都長高了，我家小孩還停在原地，是不是有問題？」這些問題可說是小兒內分泌門診中最常聽見的家長焦慮。事實上，孩子的身高成長牽涉多重因素，從遺傳、營養、荷爾蒙到作息，每一項都可能成為影響終身高的關鍵。而其中，最被誤解也最關鍵的主題之一，就是「生長激素」的臨床治療評估與使用。

矮小≠生病．但有些情況應提高警覺

孩子身高是否正常，首先要依據標準生長曲線判斷。當孩子的身高低於同齡、同性別、同族群的第三百分位，或是每年長高不足四公分，需考慮有生長遲緩現象。臨床上，身材矮小有許多常見原因，主要可分為兩大類：

生理性矮小

如家族性矮小（父母也不高）、體質性青春期延遲（第二性徵發育時間較晚，長大後成人身高仍能追上）。

病理性矮小

如生長激素缺乏症、甲狀腺功能低下、染色體異常（如透納氏症）、慢性疾病、營養不良、骨骼發育異常等。

這些原因中，少數確實需要醫療介入，但許多家長因不了解而錯過黃金治療期，讓孩子失去了補救機會。

骨齡6～12歲是治療與介入的黃金期

骨齡是骨骼發育的成熟度，與實際年齡可能不一致。臨床上觀察到，骨齡在6～12歲之間，是治療與介入的黃金時間。若能在此階段發現問題並進行評估，即使孩子目前身高不理想，仍有相當空間可以追上。

醫療院所通常會安排一系列評估，讓醫師判斷孩子是否屬於正常發展中的個體差異，還是需要進一步治療的情形。

生長激素使用得當才能真正幫助孩子

生長激素是一種由腦下垂體分泌的自然荷爾蒙，若孩子因各種原因導致分泌不足，則會影響其正常的身高發育。經由醫師診斷為生長激素適應症之對象時，補充生長激素可有效提升生長速率，幫助孩子追上同齡人的身高。

藥物使用須由小兒內分泌專科醫師評估，符合條件後才可申請健保給付。整個生長激素治療過程中，需定期接受專科醫師追蹤。醫師會根據孩子的成長曲線、治療反應與副作用評估，調整劑量與療程時間。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
生活作息同樣具關鍵影響力．三大基礎助力成長

除了醫療治療，三大生活習慣也對孩子長高扮演關鍵角色：

．營養：攝取足夠蛋白質與鈣質是骨骼發育的重要條件，但要避免過度補充導致肥胖。

．運動：每天至少30分鐘的運動，如跳繩、跑步或游泳，有助於刺激骨骼生長與激素分泌。

．睡眠：晚上10點前就寢、維持8～9小時高品質睡眠，有助於夜間成長激素自然釋放。

這些基本功的累積，對成長的助益遠遠超乎想像。

成長不能等．及早就醫才能把握機會

不是每個孩子都需要打針，也不是每個矮小都代表有病。但如果一年長不滿4公分、或身高落在同齡族群的最下層，家長應儘早帶孩子到小兒內分泌專科進行評估。

愈早發現、愈早處理，就愈有可能在骨齡尚未成熟前，幫助孩子補足成長的空間。孩子的身高不只是外表，更關乎自信與未來。只要掌握黃金時間，配合醫療與生活作息的調整，每個孩子都能朝向自己的最佳高度成長。

【完整內容請見2025年10月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

追蹤

