重視幼兒肥胖 從小養成良好生活習慣

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
文╱李藹芬　採訪諮詢╱臺北榮民總醫院兒童醫學部兒童胃腸科主任林裕誠

台灣的肥胖問題有多嚴重？以成人而言，每兩人就有一人體重超標，推估超過一千萬名成人有體重問題。為何台灣的肥胖問題如此嚴重？源於大部分國人對肥胖認知不足！長久以來，不少人總覺得身材胖胖的人可愛、有福氣，而且沒有身體不適的問題，然而，持續放任脂肪堆積，罹患各種慢性病與癌症的風險勢必大增。

台灣兒童肥胖率高居亞洲第一

成人肥胖問題嚴重，兒童呢？國健署統計資料顯示，台灣兒童肥胖比率高居亞洲第一，每四位小學生就有一位過重，國中生則是超過三成，臺北榮民總醫院兒童醫學部兒童胃腸科主任林裕誠指出，「兒童肥胖為健康帶來的風險，與大人相似，雖然共病問題不如成人嚴重，但實際上血糖、血脂肪或肝功能指數可能已有變化，只是臨床表徵還不明顯」。

他表示，「臨床上，可見兒童罹患第二型糖尿病的比例上升，脂肪肝也有明顯增加的趨勢，不要以為脂肪肝是成人才有的問題，雙北地區約有20～25%的肥胖兒童有中等程度以上的脂肪肝，並伴隨肝指數異常，甚至出現肝纖維化。整體而言，兒童肥胖不僅會增加代謝性症候群、脂肪肝、糖尿病及睡眠呼吸中止症的風險，還可能影響心理健康及社交學習」。

林裕誠醫師補充，兒童肥胖引起的精神疾病有被低估之嫌。另外，當前父母所關注的性早熟問題，其中一部分可能與肥胖有關。他強調，維持健康體位應從兒童時期開始，避免未來發展為成人肥胖問題！

4途徑．協助兒童控管體重

林裕誠醫師指出，協助兒童控管體重主要以改變生活習慣為主，包括以下面向：

飲食控制

3～6歲學齡前兒童是培養正確飲食習慣的黃金階段，應養成均衡飲食、避免偏食挑食、減少甜食與含糖飲料攝取、養成吃早餐等習慣等。林裕誠醫師強調，「以家庭共同用餐協助孩子建立健康的飲食習慣」。

他表示，孩子與父母一起用餐，可從父母的引導中，認識營養均衡的概念、培養良好的用餐禮儀。

規律運動

不同年齡有不同做法，建議依孩子的體能狀況選擇適合且有興趣，同時不致對身體造成傷害的項目，林裕誠醫師表示，「鼓勵從事一週五次，每日至少60分鐘的中等強度（喘，但仍能講話）體能活動，較能達到體重控制的效果。建議初期可先從半小時開始，採階段性達成目標，逐步增加至每日60分鐘，由於時間可累加，分段進行，較不易讓孩子產生抗拒」。

充足睡眠

睡眠不足會造成荷爾蒙失衡，是導致肥胖的重要因素，成人兒童都一樣！林裕誠醫師指出，荷爾蒙的變化會讓睡眠不足的孩子更偏好高糖、高油的食物，這些食物往往熱量高，容易導致體重增加。

合理使用3C產品。

孩子過度使用3C產品（手機、平板、電腦、電視等），是導致肥胖的關鍵因素之一，事實上，3C產品對兒童有多方面的影響，除了肥胖之外，還與視力、身心發展和學習都有潛在的負面作用，因此，務必制定合理的3C使用規範至關重要，包括：限制每日螢幕時間，禁用睡前3C，或在用餐時禁用。

