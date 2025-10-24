快訊

NewJeans之母回歸！閔熙珍成立新公司「OOAK」掀業界關注

桃客司機痛毆學生挨批「神隱冷處理」 業者傍晚聲明回應

產後體重回不去？把握減重黃金期這樣做

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

文╱李藹芬　採訪諮詢╱成大醫學院醫學系家庭醫學科主任吳至行

由於荷爾蒙的改變，成年女性有兩個肥胖高峰期，一是在產後，二是在更年期。就「產後肥胖」而言，定義為：產後第6週，體重超過懷孕前體重的10%，大約有75%婦女在產後一年內仍無法回到孕前體重，而因懷孕滯留的體重為1.6～4.1公斤，未親自哺乳者可能增加更多。

把握產後減重黃金期．不要等月子期結束才開始

產後是女性肥胖的高峰期，只是沒日沒夜的育兒生活，往往讓媽媽無暇顧及自身體重已存在超標的事實。雖然可透過量測體重或腰圍掌握體重，但不是每個人都對數字有感覺，是否還有其他方法強化體重超標的病識感呢？「可測量體脂率，若比孕前增加5%，代表體重超標了」。

吳至行醫師建議，女性可找出孕前最好看的衣服來穿，穿不上的話，內心一定有所感觸；或是試著穿上孕前常穿的鞋子，「『卸貨』後，滯留體重在5公斤內，穿脫較沒問題；若在5～10公斤，通常尺寸會大上1號，如果穿鞋覺得緊或不好穿，顯示有減重的必要性」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

該什麼時候開始注意體重呢？吳至行醫師強調，「產後6個月是減重的黃金期，但不是等月子期結束後才來減重，若不注意的話，其實很容易在月子期又增加了5公斤。因此，確認傷口癒合，時間大約在產後2週內，就應該積極注意產後與孕前的體重差距，是否超標了」。

他提供一個相當實用的方法，「情況允許的話，建議儘早出門社交，如：與閨密相約逛街或喝下午茶，因為出門前勢必要打扮，在穿衣穿鞋的過程中，將明顯感受到體重有改變的需要」。

減重可以這樣做

減重的方式很多種，減少熱量的攝取是首要之務，只是知易行難啊！吳至行醫師分享4個執行度高的方式，不妨試一試！

與人分食

找人一起分食，「每人吃一點，既滿足想吃的衝動，也不用煩惱吃了有罪惡感」。

改用細口瘦長杯

分食含糖飲料時，不要用寬口杯裝，改用細口瘦長且沒有握把的杯子，哪怕倒進去的份量不多，但杯口細小讓人慢慢喝，有種好像喝了一大杯的感覺」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

午餐外食時 以兒童使用的筷子當環保筷

選擇小朋友使用的筷子當環保筷，因為筷子長度較短，夾起一口飯或一塊肉，大概就占去筷身的一半，很有吃很多的視覺效果，而且每次只能夾一點，同樣份量的食物，夾取的次數要比一般筷子來得多次，無形中，發揮慢食的效果。

增加咀嚼次數

進食速度放慢再加上反覆咀嚼，可顯著增加飽足感，自然減少攝取食物的量。改變狼吞虎嚥的習慣，增加咀嚼次數，消耗的熱量日積月累，對於減重大有幫助！

【完整內容請見2025年10月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

追蹤

延伸閱讀

小心！更年期後女性每4人有1人骨質疏鬆 糖尿病患更易骨折

中職／邊荷律一個月減重4公斤！網驚呼：瘦到快認不出來

鄒族醫師安欣瑜返阿里山推動減重計畫 「陪伴」讓31族人甩肉成功

流感疫苗施打率創新高、新冠疫苗卻被忽略 陳美鳳親揭慘況

相關新聞

為什麼90%的人記帳會失敗？ 正視心理及目標才能持之以恆

正視心理及目標才能持之以恆

開學的第一天 拍照與感動．限定小一生家長

開學的第一天，校門口總是不斷上演感動的畫面！而這份感動獨屬於小一新生的家長，因為對小二以上的學生家長而言，有效率的把孩子送上學才是最要緊的事！至於感動，讀小一的那年開學日已經感動過了！

萬聖節睡眠指南 孩子過節安睡守則要知道

對孩子來說，萬聖節是一場充滿驚喜與糖果的盛宴；但對家長而言，卻可能需要精心規劃與巧妙應對，才能維持好小朋友作息變動的挑戰，爸媽又該如何逐步協助孩子呢？

職場哺乳挑戰大！企業與個人同努力．創造三贏

目前雙薪家庭居多，許多母親生產後，當56天的產假結束後，就必須投入職場。對於在職母親來說，返回職場後持續哺乳是一大挑戰，導致無法長久哺餵母乳。

破解孩子長不高的疑慮 掌握生長黃金期與正確醫療資訊

父母愈來愈重視「孩子長得高不高」，因為很重視，也就更容易焦慮！但孩子的身高成長牽涉多重因素，而每一個因素都可能是影響的關鍵，並非都要打生長激素。

重視幼兒肥胖 從小養成良好生活習慣

台灣成人每兩人就有一人體重超標，肥胖恐提高超過200種疾病風險，甚至導致全因死亡率上升，可說是萬病之首！至於兒童肥胖為健康帶來的風險，並不輸大人，因此，更需要從小幫孩子養成良好生活習慣，留意體重變化，遠離肥胖帶來的疾病威脅！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。