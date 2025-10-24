產後體重回不去？把握減重黃金期這樣做

文╱李藹芬 採訪諮詢╱成大醫學院醫學系家庭醫學科主任吳至行

由於荷爾蒙的改變，成年女性有兩個肥胖高峰期，一是在產後，二是在更年期。就「產後肥胖」而言，定義為：產後第6週，體重超過懷孕前體重的10%，大約有75%婦女在產後一年內仍無法回到孕前體重，而因懷孕滯留的體重為1.6～4.1公斤，未親自哺乳者可能增加更多。

把握產後減重黃金期．不要等月子期結束才開始

產後是女性肥胖的高峰期，只是沒日沒夜的育兒生活，往往讓媽媽無暇顧及自身體重已存在超標的事實。雖然可透過量測體重或腰圍掌握體重，但不是每個人都對數字有感覺，是否還有其他方法強化體重超標的病識感呢？「可測量體脂率，若比孕前增加5%，代表體重超標了」。

吳至行醫師建議，女性可找出孕前最好看的衣服來穿，穿不上的話，內心一定有所感觸；或是試著穿上孕前常穿的鞋子，「『卸貨』後，滯留體重在5公斤內，穿脫較沒問題；若在5～10公斤，通常尺寸會大上1號，如果穿鞋覺得緊或不好穿，顯示有減重的必要性」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

該什麼時候開始注意體重呢？吳至行醫師強調，「產後6個月是減重的黃金期，但不是等月子期結束後才來減重，若不注意的話，其實很容易在月子期又增加了5公斤。因此，確認傷口癒合，時間大約在產後2週內，就應該積極注意產後與孕前的體重差距，是否超標了」。

他提供一個相當實用的方法，「情況允許的話，建議儘早出門社交，如：與閨密相約逛街或喝下午茶，因為出門前勢必要打扮，在穿衣穿鞋的過程中，將明顯感受到體重有改變的需要」。

減重可以這樣做

減重的方式很多種，減少熱量的攝取是首要之務，只是知易行難啊！吳至行醫師分享4個執行度高的方式，不妨試一試！

與人分食

找人一起分食，「每人吃一點，既滿足想吃的衝動，也不用煩惱吃了有罪惡感」。

改用細口瘦長杯

分食含糖飲料時，不要用寬口杯裝，改用細口瘦長且沒有握把的杯子，哪怕倒進去的份量不多，但杯口細小讓人慢慢喝，有種好像喝了一大杯的感覺」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

午餐外食時 以兒童使用的筷子當環保筷

選擇小朋友使用的筷子當環保筷，因為筷子長度較短，夾起一口飯或一塊肉，大概就占去筷身的一半，很有吃很多的視覺效果，而且每次只能夾一點，同樣份量的食物，夾取的次數要比一般筷子來得多次，無形中，發揮慢食的效果。

增加咀嚼次數

進食速度放慢再加上反覆咀嚼，可顯著增加飽足感，自然減少攝取食物的量。改變狼吞虎嚥的習慣，增加咀嚼次數，消耗的熱量日積月累，對於減重大有幫助！