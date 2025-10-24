不是水腫！是深部靜脈栓塞 小心下肢單側腫脹又紅又痛

文╱李藹芬 採訪諮詢╱台北市聯合醫院婦幼院區婦產部主任張芳維．台北市聯合醫院婦幼院區婦產部主治醫師曹如謹

懷孕，為了讓胎兒能安然在子宮著床、發育到出生，生理狀態出現許多改變，而這些改變有時會帶來一些特定的健康問題，需要醫療介入，「深部靜脈栓塞」正是其中之一的問題，值得孕媽咪特別注意！

認識深部靜脈栓塞

當血液流動緩慢時，容易形成血栓。血栓發生於靜脈而造成栓塞，稱為「靜脈栓塞」，產生於較深部的靜脈栓塞則以「深部靜脈栓塞」稱之。台北市聯合醫院婦幼院區婦產部主治醫師曹如謹指出，「通常發生於下肢，不過，也有可能發生在上肢、大腦靜脈等其他位置。

萬一靜脈系統的血栓剝落之後，跑入肺動脈而導致肺動脈阻塞，即為「肺栓塞」。由於肺栓塞是相當危險的狀況，因此，如果出現深部靜脈栓塞的症狀，務必及時就醫，以預防肺栓塞的發生！

孕產期間容易發生3原因

懷孕和產後發生血栓的機率比一般人高4～5倍，為何孕產期間容易發生深部靜脈栓塞？曹如謹醫師說明常見原因如下：

原因1．孕期的凝血功能會強化

受到荷爾蒙等生理機制影響而有凝血傾向，這是為了維持懷孕期胎盤的功能，以及避免在生產時的大量出血，孕婦的凝血功能也會強化，使得一些凝血因子濃度會增加，抗凝血因子濃度則會降低。

原因2．子宮變大壓迫下腔靜脈

隨著胎兒的成長，子宮變得愈來愈大，壓迫到骨盆腔和下腔靜脈，造成下肢靜脈回流困難。當靜脈血流過於緩慢時，便較容易有血栓在下肢的深部靜脈內形成，無形中，提高靜脈栓塞發生的風險。

原因3．孕媽咪活動量減少

少活動將會使更多血液滯留在下肢，使靜脈血流進一步減慢，而增加「深部靜脈栓塞」的風險。由於不少孕婦會減少活動量，不免影響風險發生的機會。

深部靜脈栓塞發生高危險群

曹如謹醫師指出，「有過血栓病史或家族病史的人，或是凝血因子本身就異常的患者，一定是風險最高的好發族群」。再者則是剖腹產或合併大手術、高齡產婦、肥胖、長期臥床安胎等；然後，是吸菸、多胞胎、會影響血管的疾病（如高血壓、子癇前症）、長時間不活動等。

值得注意的是，接受人工生殖療程而懷孕者，發生栓塞的風險不容忽視！台北市聯合醫院婦幼院區婦產部主任張芳維解釋，「試管嬰兒療程中，排卵針會刺激卵巢分泌動情激素，可能導致血液變濃稠，進而增加血栓風險，特別是對於本身有血液濃稠問題，或是在療程中合併其他影響（如脫水、久臥）的患者，應特別留意，並與醫師討論血栓的預防措施，例如多喝水、適度活動，以降低血栓發生的可能性」。

深部靜脈栓塞的症狀

水腫會使腿部腫脹，而深部靜脈栓塞也會出現腿部腫脹，但兩者的腫脹大不相同！曹如謹醫師表示，「水腫是雙腿都有腫脹現象，但深部靜脈栓塞則僅有單側腫脹，腫脹側的腿圍會比另一側多兩公分，而且會有明顯發紅、發熱且壓痛的症狀」。另外，水腫可透過一些方法改善，深部靜脈栓塞的症狀則會持續，並且可能會惡化。

她補充，「因為解剖構造的緣故，右髂動脈容易壓迫到左髂靜脈，所以，發生在左腿的機率比右腿高」。

曹如謹醫師提醒，「孕婦若下肢有紅腫熱痛的狀況，請務必就醫或告知產檢醫師」。