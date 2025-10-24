依自身需求選擇自費產檢項目 掌握更為全面的健康狀況

快訊

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

文／Tiffany　採訪諮詢／西園醫院婦產科主治醫師邱筱宸．中國醫藥大學附設醫院婦產科主治醫師方仁蔚

子癇前症篩檢

檢查時間：妊娠11〜13+6週

檢查方式：測量血壓、子宮動脈血流阻力並套用公式

邱筱宸醫師表示，近年來，子癇前症篩檢愈來愈被重視，高齡產婦、多胞胎、代謝症候群者皆屬於高風險群，醫師會針對孕期11～13+6週的孕媽咪，進行個人風險因子評估，並測量血壓，以及子宮動脈血流阻力，運用公式演算出風險值，「許多研究指出，若評估為高風險，可於妊娠12～16週開始，每日服用低劑量阿斯匹靈（依醫囑建議），能降低早發型子癇前症與胎盤相關併發症風險。」

第一、二孕期唐氏症篩檢

檢查時間：第一孕期：妊娠11〜13+6週；第二孕期：15〜20週

檢查方式：抽血

第一孕期進行唐氏症篩檢的孕媽咪，會藉由超音波觀察胎兒的頸部透明帶，由於頸部透明帶與胎兒異常機率成正比，再加上抽血檢查，得到胎兒罹患唐氏症的風險值，厚度數值落在3mm以下，異常機率較低，相較於第二孕期的篩檢，此項檢查準確度較高，約有85％〜95％。而第二孕期的唐氏症篩檢，則於懷孕15〜20週抽取母體血液，根據血液中的指標，配合孕婦的年齡、週數等數據，計算出胎兒罹患唐氏症的機率，小於1/270屬於低風險群，高於1/270則為高危險群，會建議孕婦進一步檢查確認。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

NIPT

檢查時間：妊娠10週以上

檢查方式：抽血

NIPT是近年來較新穎的篩檢工具，從媽媽血液中游離的胎盤碎片，可驗出胎兒是否存在染色體異常，或是微小片段缺失所造成的疾病，因不同廠牌所使用的計算公式不同，針對少見的罕見疾病，準確度略有不同，準確度約有99％左右。方仁蔚醫師補充，「NIPT只是當作篩檢工具，得到的只是罹患疾病的高低風險值，即便孕婦篩檢出是高風險族群，仍要透過更精密的檢查，才能做出確切的診斷。」

羊膜穿刺

檢查時間：妊娠16～20週

檢查方式：抽取羊水

透過羊水中游離的胎兒細胞，進行染色體檢查，可以驗出多種胎兒的染色體疾病。方仁蔚醫師表示，屬於妊娠高危險群，或是符合羊膜穿刺適應症，包含34歲以上的高齡產婦、唐氏症篩檢高風險群、先前胎兒具有染色體異常病史等，國健署都有提供5,000元的補助，建議孕媽咪進行此項檢查，可得到更準確的答案。「假如經濟許可，也能再加做羊水晶片檢查，從晶片中讀取更多可能存在的基因異常疾病。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

高層次超音波

檢查時間：妊娠20週左右

檢查方式：超音波

約在孕期20週左右，孕婦能進行超音波檢查，不同醫師習慣檢查的週數不同，可提前與自己的產檢醫師進行討論。邱筱宸醫師表示，高層次超音波主要是觀察胎兒全身的構造，檢查範圍包含頭部、胸部、心臟、四肢骨骼、顏面、脊椎、手指腳趾、腹壁、生殖器等，臨床診斷率較高，此項屬於非侵入性檢查，建議高齡產婦、具有特殊家族史等條件的孕婦都要做。

邱筱宸醫師提醒，「由於此項檢查需要胎兒姿勢的配合，檢查時間會拉長，孕婦要耐心等待。且有些醫療院所採預約制，記得在懷孕初期就要詢問清楚，避免錯過最佳檢查時間。」

