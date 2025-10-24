蔡頤榛．從天而降的驚喜

文／Gloria 攝影／Hedy 妝髮／魚花花 服裝造型／Kathy Hsu 影音／煒喆視覺影像工作坊

「我是在西洋情人節當天發現懷孕的，說起來很神奇，那段時間的我們剛好在廈門鼓浪嶼旅遊，結果在要回廈門的前一天，先生突然想要買當地特產，一顆小海螺給寶寶，自己就覺得很搞笑，想說孩子都不知道在哪，可能5年內甚至10年內都不會有，而且搞不好最後整理房間，海螺還會被我丟掉。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

先生突發奇想的舉動讓蔡頤榛哭笑不得，沒想到卻是上天精心鋪墊好的驚喜，新生命的降臨總是來得如此戲劇化。「因為我跟先生都是基督徒，有時，我們會聽到上帝在跟我們說話，就在要搭船回廈門的那天，先生就說剛剛他聽一個聲音說：「『如果以後生兒子的話，名字要取名為聖國。』」

蔡頤榛笑說，其實在鼓浪嶼的那幾天，身體陸續出現疲勞、噁心、想吐等狀況，但一直沒有往懷孕的方向考量，但先生在感受到上帝的指引後，就建議自己不妨買個驗孕棒測試一下，一開始，買回來也只是想要對先生有個交代，甚至晚了一天才驗孕，卻沒想到果然驗出了兩條線，自己更是不敢置信。

男寶女寶．傻傻分不清楚

酸兒辣女、圓肚子懷女寶、尖肚子是男寶……自古以來累積下來的先人經驗，時至今日仍然廣為流傳，而這些神奇的說法，蔡頤榛最有話語權。「除了之前先生聽到上帝的聲音說可能是男生之外，自身的身體狀況也很符合從古至今流傳下來的經驗。在產檢時，先生還跟我說，他隱約有看到男寶寶的關鍵部位，所以，我們一直是以可能會是男生的心情來準備。」

只是原本預備好的情形卻被醫師一句「是女生」，迎來了大轉彎，醫師甚至誇下海口說：「只有3%的機會是男生，要不然就是關鍵部位太小了啦！」雖然現實出乎夫妻倆的想像，但蔡頤榛很快就調整好心態，先生卻一直抱持會翻盤的態度，直到再次產檢後的那天，不僅是全世界充滿大動盪的一天，或許更是張、蔡一家以後將不斷提起的家庭史記。

「產檢剛好是川普宣布關稅暫緩90天的那天，醫師照超音波的時候，很久都沉默不語，先生就忍不住問了『是不是男生？』結果還真的翻盤了！我還說：『醫師，你是川普喔！一句話就讓我們家天翻地覆。』」

再一次向對方自我介紹

在拍攝現場，蔡頤榛和先生展現無比專業的態度！中間休息時，時而小打小鬧，時而安靜地看著現場人員的忙進忙出，兩人的性格互補的剛剛好。「個人認為，婚姻就是難免會為彼此而犧牲，對我來說，結婚是1+1 >3，本我和對方重新調和後出現新的狀態，這不是拋棄自我，而是發現從未看到過的自己。」

蔡頤榛分享，以前的自己就像是個完美主義者，加上跟先生的個性大相逕庭，美化完後稱作互補，否則就是戰鬥的開始，自身性格很要強，先生則相對溫和，她是會去主動開戰的那一位，「長久的相處需要達到一個平衡，雖然知道應該也要適時退步，但自己很多時候會想去踩過那條封鎖線，先生本身比我小5歲，隨著在一起的時間愈久，慢慢的卸下許多身上的擔子，漸漸發現原來先生可以做得更好，才逐步意識到原來自己應該全然相信他。」