快訊

農曆鬼月7大生活禁忌不可不知！不能結婚居首 但有解套方式

M60A3戰車馬力調整工程啟動 升級案陸軍不埋單原因曝光

台美關稅談判爆爭議…行政院駁「市場全面開放」傳言！網酸：只有遺憾沒有提告

家庭教育預算怎麼做？ 4大類型爸媽各有解法

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

文／珊迪兔　圖片提供／Shutterstock

本文想和爸媽聊聊常見家長對於小朋友參加營隊、補習的類型，並同時附上一些關於理財的小提醒，協助家庭更穩當地安排未來的每一筆教育預算。

4類型家長必看．孩子暑期理財訣竅

暑假不是比哪位家長花得最多，真正的重點是：「每一筆支出，是不是回應了我們的價值？」不論是哪一型的家長，記得從現在開始，便為下一次的假期做準備。

1.工作忙翻型．先顧好接送，其他之後再說

這種家長常是早出晚歸的雙薪家庭，能把孩子安全送到安親班、下班接回家，就已經是萬幸。通常，暑假活動通常是排好、排滿，不求精緻，但一定要有人顧孩子。

這類型支出看似固定，但時間一久，費用也會累積得相當驚人。對此，可設置「暑假照顧預算」，看有沒有機會和其他家長合作，或是挪出特休安排親子活動，為孩子的暑假帶來其他有趣的變化。

2.不能輸型．別人都補習，我也要

這類型爸媽富有行動力，孩子從國小開始便一路補習到高中，每一科都不能落後。補習費是家庭的最大開支，怕孩子落後，所以，提早將全科補好補滿。

不過，在送孩子補習之前，應該先停下想清楚補習的必要性，除了要讓孩子與自己都有些喘息空間之外，也得算清楚家庭花在補習上的費用，千萬不要因為過度焦慮小朋友的學習情況而貸款補習，如果預算超過了，就要開始精算「補了這些真的有效嗎？」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

3.什麼都來一點型．學習廣泛的興趣

這一型家長最常出現在才藝中心的報名櫃檯，一口氣報了四、五種課，語言、藝術、運動通通囊括其中。若是屬於這種類型的爸媽，要記得每季（或學期）幫孩子做一次「才藝回顧」，跟他們討論哪些才是真正喜愛的？並且幫自身設原則，例如：「最多三項」、「才藝費不超過預算」……才不會變成事倍功半。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

4.自由靈魂型．孩子說想試試，就讓他去

這型家長秉持開放式風格教育，當孩子想上表演課就會立馬報名，突發奇想對科學有興趣便加入其中，十分看重、認真傾聽孩子的想法，也常抱持趁現在多體驗的心情。但假若沒有設定好預算，支出便會常常突然失控，建議不妨把活動分為「必參加」、「想參加」、「待考慮」，讓孩子自己選擇。除此之外，也能搭配免費的資源像是圖書館、展覽、市集工作坊、體驗課來靈活補足。

【完整內容請見2025年08月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

追蹤

延伸閱讀

抓住暑假尾巴 馬防部戰鬥營學員北竿搭甲車

Stacey暑假崩潰梁赫群喊「休妻」 只能緊貼猛男療傷

高雄「澄清湖」全面開放免門票！ 暑假放風、喝茶 還能跟超帥騎警隊互動

高衝擊訓練有助肌力與骨密度 59歲女實證：身體和腦都提升了

相關新聞

家庭教育預算怎麼做？ 4大類型爸媽各有解法

每年暑假一到，家長就會熱絡討論，「要讓孩子參加AI營隊嗎？」、「如果沒有補習英文，會不會落後？」看似在問孩子該學什麼，其實背後都藏著怎麼用錢、如何看待這些課程帶來的附加價值？

日常所見未必是全貌 孩子與人互動的表現．可見特性

如何掌握孩子的特性？不妨透過與其他孩子互動時加以觀察！因為在日常生活中，很容易因為習以為常而忽略，但在非日常生活的場景中，卻能表露無遺。掌握孩子特性並適性而教，將可收事半功倍之效！

開學前調好作息有方法 必看睡眠顧問9方法

父母都知道，睡眠對於孩子的學習成績至關重要，優質睡眠有助大腦和身體的發育、提升專注力、強化記憶力並改善情緒，這些都能幫助孩子在課業上取得非凡成就！

緊急災害時的嬰幼兒哺乳 平日提高母乳哺育率．儲備災害應變能量

雖然2025年7月5日日本發生大地震的「末日預言」並未成真，卻也引起大家對於防災準備的重視！當中，關於寶寶哺育的問題，更是不能忽略！

鼻子過敏不只過敏問題 與口腔發育及牙齒排列大有關係

很多人以為過敏性鼻炎只是「小毛病」，但若未妥善控制，長期下來，不僅讓孩子經常鼻塞、流鼻水、打噴嚏，也會影響睡眠、學習與生活品質，還有口腔發育的問題喔！

小寶貝夏日護膚大作戰 打造嬌嫩肌膚的防護罩

在夏天的家族旅遊中，8個月大的小樂沒有做好防曬準備，小臉蛋曬得通紅，連脖子和手臂都長滿密密麻麻的痱子。「寶寶一直哭鬧，晚上也睡不好，全家族的大人們都跟著焦急！」翁佩魁小兒專科診所副院長盧英仁指出，對於肌膚嬌嫩的嬰幼兒來說，更需要細心呵護皮膚，避免受到外界環境刺激而衍生問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。