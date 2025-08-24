家庭教育預算怎麼做？ 4大類型爸媽各有解法
文／珊迪兔 圖片提供／Shutterstock
本文想和爸媽聊聊常見家長對於小朋友參加營隊、補習的類型，並同時附上一些關於理財的小提醒，協助家庭更穩當地安排未來的每一筆教育預算。
4類型家長必看．孩子暑期理財訣竅
暑假不是比哪位家長花得最多，真正的重點是：「每一筆支出，是不是回應了我們的價值？」不論是哪一型的家長，記得從現在開始，便為下一次的假期做準備。
1.工作忙翻型．先顧好接送，其他之後再說
這種家長常是早出晚歸的雙薪家庭，能把孩子安全送到安親班、下班接回家，就已經是萬幸。通常，暑假活動通常是排好、排滿，不求精緻，但一定要有人顧孩子。
這類型支出看似固定，但時間一久，費用也會累積得相當驚人。對此，可設置「暑假照顧預算」，看有沒有機會和其他家長合作，或是挪出特休安排親子活動，為孩子的暑假帶來其他有趣的變化。
2.不能輸型．別人都補習，我也要
這類型爸媽富有行動力，孩子從國小開始便一路補習到高中，每一科都不能落後。補習費是家庭的最大開支，怕孩子落後，所以，提早將全科補好補滿。
不過，在送孩子補習之前，應該先停下想清楚補習的必要性，除了要讓孩子與自己都有些喘息空間之外，也得算清楚家庭花在補習上的費用，千萬不要因為過度焦慮小朋友的學習情況而貸款補習，如果預算超過了，就要開始精算「補了這些真的有效嗎？」
3.什麼都來一點型．學習廣泛的興趣
這一型家長最常出現在才藝中心的報名櫃檯，一口氣報了四、五種課，語言、藝術、運動通通囊括其中。若是屬於這種類型的爸媽，要記得每季（或學期）幫孩子做一次「才藝回顧」，跟他們討論哪些才是真正喜愛的？並且幫自身設原則，例如：「最多三項」、「才藝費不超過預算」……才不會變成事倍功半。
4.自由靈魂型．孩子說想試試，就讓他去
這型家長秉持開放式風格教育，當孩子想上表演課就會立馬報名，突發奇想對科學有興趣便加入其中，十分看重、認真傾聽孩子的想法，也常抱持趁現在多體驗的心情。但假若沒有設定好預算，支出便會常常突然失控，建議不妨把活動分為「必參加」、「想參加」、「待考慮」，讓孩子自己選擇。除此之外，也能搭配免費的資源像是圖書館、展覽、市集工作坊、體驗課來靈活補足。
