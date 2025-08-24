快訊

農曆鬼月7大生活禁忌不可不知！不能結婚居首 但有解套方式

M60A3戰車馬力調整工程啟動 升級案陸軍不埋單原因曝光

台美關稅談判爆爭議…行政院駁「市場全面開放」傳言！網酸：只有遺憾沒有提告

日常所見未必是全貌 孩子與人互動的表現．可見特性

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

文．圖／背包Ken

我很喜歡帶姊弟倆在一些非日常生活的場景中，觀察他們跟別的孩子互動的情況。因為在沒被日常生活所麻木的感受下，特別容易讓我發現到孩子的不同特性。

平日裡，姊弟倆都是開朗健談（廢話超多），常常跟路人就侃侃而談。太失控時，我都需要摀住他們的嘴巴，以免把家裡所有私事都洩漏了。

但在出國時，我發現了平常觀察不到的現象。

因為太在意正確性．反而做不了什麼

可能是年齡大了，想較多或是個性使然，相比於弟弟，姊姊像是封印了。她還是容易跟外國孩子玩起來，但當對方口中開始一串英文，姊姊就會漸漸淡出，不過，淡出的原因並不是懼怕英文。

像我們在薄荷島的飯店，就跟外國小女孩在游泳池玩起來，小女孩很自然用她近乎母語的英文對我們說話。

女兒聽到每一句英文，都跑回來問我意思，即使人在游泳池另一端，還會特地爬上岸來問，然後，一句句要我教她怎麼用英文回答。但因為這種玩法的節奏實在太拖沓了，所以，會漸漸玩不下去。

而弟弟呢？他正舒服地躺在游泳圈上，跟同一個外國小女孩嘰哩呱啦地講話。還撒嬌指揮小女孩推著他的游泳圈到各處遊覽，彷彿是自己的姊姊一樣。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

因為不知道正確是什麼．所以不受影響

弟弟完全不一樣，對他來說，語言隔閡完全不是問題（畢竟他連中文都還不算講得很好）。

在Alona beach，弟弟跟一個當地船工的孩子，玩起對海浪丟椰子的遊戲。如果只是單純的你丟我撿，還可以說是孩子遊戲的本能，但我發現他們已經溝通到很細膩之處了。

他們會討論椰子太大或太小，以及投擲的姿勢跟效果，但各自用的是中文跟英文。另外，弟弟不會游泳，而船工的小男孩自然是這領域的好手，所以，他們的合作還分了水域。

椰子被海浪打回在膝蓋深度以下的區域，弟弟會自己撿；但如果椰子飄在外面，他就會給船工小男孩一句話，小男孩就會像海豚一樣跳出去，撿回椰子給弟弟投擲。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

一次，我想是巧合，很多次就不是了。不只是在海灘丟椰子，之後，弟弟到山裡丟小石子，還有到宿霧購物中心裡的球池丟球，他總是能找到其他外國孩子合作。

這一切，弟弟都是毫不考慮地直接講中文，聽到對方講英文聽不懂也不管，再用中文回回去。我們旁邊的人看了，就完全能領略到，使用語言時，並不只是單字跟文法，而是會包含了其他表達力一起向外發出訊號。

發覺差異．適當引導

我沒有覺得姊弟不同的表現有好壞之分，而是對我的啟發，啟發我要怎麼引導不同優點的孩子。

姊姊想要搞懂對方的每一句話，現階段的節奏很拖沓沒錯。但她本來就是「妙麗型」的小女孩，也許我就利用她這點執著，讓她更快真正變成能跟上英文母語者每一句話的人。

至於弟弟也是，他跟人合作丟椰子的畫面，我都錄影了，未來，在他進入學習體制後，免不了需要被要求正確性。每當他變得太過在意正確時，我就會放影片（他一定會覺得很煩），提醒在他逐漸長大之後，也要保有自由發揮的自信跟彈性。

【完整內容請見2025年08月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

追蹤

延伸閱讀

館長抵達深圳狂吃豬腳飯！棘手問題難解　哀嚎：這樣就毀了

缺救生員害3歲女童在恆春鎮泳池溺斃 管理員卸責法官要他入監反省

獨留愛女在兒童池戲水溺斃…女教練提國賠 法院判賠159餘萬元

女童溺斃恆春鎮泳池 公所管理疏失判國賠159萬

相關新聞

家庭教育預算怎麼做？ 4大類型爸媽各有解法

每年暑假一到，家長就會熱絡討論，「要讓孩子參加AI營隊嗎？」、「如果沒有補習英文，會不會落後？」看似在問孩子該學什麼，其實背後都藏著怎麼用錢、如何看待這些課程帶來的附加價值？

日常所見未必是全貌 孩子與人互動的表現．可見特性

如何掌握孩子的特性？不妨透過與其他孩子互動時加以觀察！因為在日常生活中，很容易因為習以為常而忽略，但在非日常生活的場景中，卻能表露無遺。掌握孩子特性並適性而教，將可收事半功倍之效！

開學前調好作息有方法 必看睡眠顧問9方法

父母都知道，睡眠對於孩子的學習成績至關重要，優質睡眠有助大腦和身體的發育、提升專注力、強化記憶力並改善情緒，這些都能幫助孩子在課業上取得非凡成就！

緊急災害時的嬰幼兒哺乳 平日提高母乳哺育率．儲備災害應變能量

雖然2025年7月5日日本發生大地震的「末日預言」並未成真，卻也引起大家對於防災準備的重視！當中，關於寶寶哺育的問題，更是不能忽略！

鼻子過敏不只過敏問題 與口腔發育及牙齒排列大有關係

很多人以為過敏性鼻炎只是「小毛病」，但若未妥善控制，長期下來，不僅讓孩子經常鼻塞、流鼻水、打噴嚏，也會影響睡眠、學習與生活品質，還有口腔發育的問題喔！

小寶貝夏日護膚大作戰 打造嬌嫩肌膚的防護罩

在夏天的家族旅遊中，8個月大的小樂沒有做好防曬準備，小臉蛋曬得通紅，連脖子和手臂都長滿密密麻麻的痱子。「寶寶一直哭鬧，晚上也睡不好，全家族的大人們都跟著焦急！」翁佩魁小兒專科診所副院長盧英仁指出，對於肌膚嬌嫩的嬰幼兒來說，更需要細心呵護皮膚，避免受到外界環境刺激而衍生問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。