日常所見未必是全貌 孩子與人互動的表現．可見特性

我很喜歡帶姊弟倆在一些非日常生活的場景中，觀察他們跟別的孩子互動的情況。因為在沒被日常生活所麻木的感受下，特別容易讓我發現到孩子的不同特性。

平日裡，姊弟倆都是開朗健談（廢話超多），常常跟路人就侃侃而談。太失控時，我都需要摀住他們的嘴巴，以免把家裡所有私事都洩漏了。

但在出國時，我發現了平常觀察不到的現象。

因為太在意正確性．反而做不了什麼

可能是年齡大了，想較多或是個性使然，相比於弟弟，姊姊像是封印了。她還是容易跟外國孩子玩起來，但當對方口中開始一串英文，姊姊就會漸漸淡出，不過，淡出的原因並不是懼怕英文。

像我們在薄荷島的飯店，就跟外國小女孩在游泳池玩起來，小女孩很自然用她近乎母語的英文對我們說話。

女兒聽到每一句英文，都跑回來問我意思，即使人在游泳池另一端，還會特地爬上岸來問，然後，一句句要我教她怎麼用英文回答。但因為這種玩法的節奏實在太拖沓了，所以，會漸漸玩不下去。

而弟弟呢？他正舒服地躺在游泳圈上，跟同一個外國小女孩嘰哩呱啦地講話。還撒嬌指揮小女孩推著他的游泳圈到各處遊覽，彷彿是自己的姊姊一樣。

因為不知道正確是什麼．所以不受影響

弟弟完全不一樣，對他來說，語言隔閡完全不是問題（畢竟他連中文都還不算講得很好）。

在Alona beach，弟弟跟一個當地船工的孩子，玩起對海浪丟椰子的遊戲。如果只是單純的你丟我撿，還可以說是孩子遊戲的本能，但我發現他們已經溝通到很細膩之處了。

他們會討論椰子太大或太小，以及投擲的姿勢跟效果，但各自用的是中文跟英文。另外，弟弟不會游泳，而船工的小男孩自然是這領域的好手，所以，他們的合作還分了水域。

椰子被海浪打回在膝蓋深度以下的區域，弟弟會自己撿；但如果椰子飄在外面，他就會給船工小男孩一句話，小男孩就會像海豚一樣跳出去，撿回椰子給弟弟投擲。

一次，我想是巧合，很多次就不是了。不只是在海灘丟椰子，之後，弟弟到山裡丟小石子，還有到宿霧購物中心裡的球池丟球，他總是能找到其他外國孩子合作。

這一切，弟弟都是毫不考慮地直接講中文，聽到對方講英文聽不懂也不管，再用中文回回去。我們旁邊的人看了，就完全能領略到，使用語言時，並不只是單字跟文法，而是會包含了其他表達力一起向外發出訊號。

發覺差異．適當引導

我沒有覺得姊弟不同的表現有好壞之分，而是對我的啟發，啟發我要怎麼引導不同優點的孩子。

姊姊想要搞懂對方的每一句話，現階段的節奏很拖沓沒錯。但她本來就是「妙麗型」的小女孩，也許我就利用她這點執著，讓她更快真正變成能跟上英文母語者每一句話的人。

至於弟弟也是，他跟人合作丟椰子的畫面，我都錄影了，未來，在他進入學習體制後，免不了需要被要求正確性。每當他變得太過在意正確時，我就會放影片（他一定會覺得很煩），提醒在他逐漸長大之後，也要保有自由發揮的自信跟彈性。