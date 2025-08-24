緊急災害時的嬰幼兒哺乳 平日提高母乳哺育率．儲備災害應變能量

文／周芝安醫師

剛邁入2025年沒幾個月時，國際上就面臨大地震與森林大火等災害的威脅。身處位於地震帶的台灣，我們應當居安思危，認真面對防災準備。無論是正在或是有計畫養育嬰幼兒的家庭，也都應該好好了解相關資訊，以備不時之需。

提到緊急災害時的嬰幼兒哺乳，許多先進國家例如日本、美國、紐西蘭等，都制定有相關營養支持建議。目前全球共同參考2017年出版的Infant and Young Child Feeding in Emergencies這本手冊，以及「國際母乳代用品銷售守則」。

常見誤會釋疑

哺餵母乳好處多多，就不在此多加贅述。但倒想澄清一些常見的誤會，提供給大家參考。

誤會1．災害時母乳產量大減、營養不夠，要趕快補充配方奶？

其實暫時的壓力或營養不足雖會稍微延遲泌乳反射，但並不會使母乳大幅消退，也不會突然在量或成分上有所改變。因此，持續哺餵母乳是安全且可行的做法。

反之，若常規於災害時無限制的分發配方奶，則會使該地區母乳育兒比率下降，進而引發後續問題。

誤會2．災害時哺餵配方奶最安全方便？

災害時，由人口密度增加、糧食及安全水源不穩定、醫療保健系統失衡等原因，幼兒罹病及死亡率增加。例如2005非洲波札那大洪水與2006印尼爪哇島中部地震，都曾無限制分送配方奶，然而，由於缺乏乾淨的飲用水，以及無法確實消毒奶瓶等容器，而後產生兒童腹瀉案例增加的情況。

災害時不應貿然停止哺乳

貿然停止哺乳對母嬰身心可能有負面影響。作為專業協助者或是家人，我們應該營造可以安心哺乳的環境，持續並優先提供孕產婦營養，並給予心理支持，提升照顧者的信心。

最重要的是，「協助母親延續原有方式哺育幼兒」。例如：哺育母乳或混合哺育者，以繼續母乳為目標。原本哺餵配方奶者，以降低衛生風險為目標。有意願的媽媽可考慮再次嘗試母乳哺育。無法哺育母乳時，「杯餵」配方奶並適當使用液態奶，可以降低因無法消毒奶瓶而造成的相關衛生風險。

以紐西蘭政府的防災對策為例：支持原母乳哺育者繼續哺育；僅提供奶粉給需要的家庭，而非大量發送；不易取得副食品的狀況下，六個月以上的嬰兒仍持續哺乳；水及燃料充足時使用奶粉、水電不足時用液態奶；哺餵配方奶時，使用拋棄式奶瓶或免洗杯……這些都是很實際且值得參考的做法。

統計指出，哺育配方奶所需耗費的資源（水、燃料、耗材）遠遠多於母乳哺育。若能在平日就提高母乳哺育率，一旦災害來臨，就能省下更多資源供給喝配方奶的寶寶，甚至其他民眾，達到平安共好。原來增加母乳哺育率，也可以是一種儲備災害應變能量的方式。

多一分準備．少一分損失

雖然我們無法完全預防各種天災人禍，但面對災害時，「多一分準備，就能少一分損失」。除了緊急避難包、基本救命術等被廣為討論的話題，亦期望藉由本文拋磚引玉，讓大眾能更重視緊急災害時的嬰幼兒哺乳。

希望大家能尊重原有的母嬰哺餵及互動模式，不要任意將母嬰分離或是強迫給予配方奶，避免媽媽寶寶的身心暴露在意想不到的風險中。也希望我們能備而不用，不會有運用到這些知識的一天。