鼻子過敏不只過敏問題 與口腔發育及牙齒排列大有關係

文／三軍總醫院小兒部兒童過敏免疫風濕科主治醫師周雅玲

「醫生，小朋友常常摳鼻子，常常說鼻子癢耶！」

「醫生，我小孩常常流鼻血耶，沒撞到，也沒去碰鼻子，血就滴下來了。常常早上起床，發現枕頭上有血跡。」

「醫生，心心這麼小，才五歲，也都有早睡，有睡飽，怎麼黑眼圈這麼明顯啊？」……

過敏性鼻炎．常見慢性過敏性疾病

過敏性鼻炎是一種常見的慢性過敏性疾病，影響約50%的兒童和四分之一的成人，空氣汙染嚴重的都會區盛行率比較高。除了家族遺傳外，環境因素也息息相關，如季節交替，空氣汙染，抽菸或二手菸暴露，接觸過敏原等。

在台灣，最常見的過敏原是塵蟎、灰塵，花粉和貓毛或狗毛也不少。過敏性鼻炎是鼻黏膜的發炎反應，造成鼻塞、流鼻水、打噴嚏、鼻子癢和結膜發炎。尤其在兒童族群中，過敏性鼻炎不僅讓孩子經常鼻塞、流鼻水、打噴嚏，也會影響睡眠、學習與生活品質。

過敏性鼻炎對孩子造成影響

很多人以為過敏性鼻炎只是「小毛病」，但若未妥善控制，長期下來可能造成：

．睡眠品質下降：鼻塞導致夜間張口呼吸、打鼾，影響深度睡眠。甚至因為睡不好，影響身高，免疫力等。

．學習專注力降低：白天疲倦、注意力不集中。

．影響發育：長期張口呼吸可能影響顏面骨骼發展（如長臉、牙弓發育異常，牙齒排列不整，咬合異常）。

．合併其他過敏疾病：如氣喘、異位性皮膚炎、鼻竇炎或中耳炎。有接近四成的過敏性鼻炎孩童有氣喘，過敏性鼻炎沒有控制好，氣喘也容易惡化。慢性過敏性發炎導致扁桃體和腺樣體肥大，可能與耳咽管阻塞，中耳炎，中耳積水和睡眠呼吸中止症有關。

治療與改善．過敏性鼻炎可控制

透過日常生活方式的改善與藥物治療，可讓過敏性鼻炎獲得控制，不必忍耐！

1.避免接觸過敏原、刺激物

．寢具使用防蟎套，將塵蟎包起來，外面的床單、被套、枕頭套則每週以55°C熱水清洗。

．減少毛絨玩具、地毯，保持居家乾燥通風。

．使用空氣清淨機過濾懸浮微粒，除濕機降低濕度。

．每天用生理鹽水沖洗鼻腔，就像每天幫鼻子洗澡一樣，減少過敏原滯留。

．減少室內薰香及二手菸。

2.藥物治療

．鼻用類固醇噴劑：長期控制鼻黏膜發炎，局部使用，安全性佳，不會有口服或打針的類固醇副作用。

．口服抗組織胺藥物：減少流鼻水、打噴嚏。

．有些情況下，醫師可能會建議加用鼻用抗組織胺噴劑。

3.過敏免疫療法（減敏治療）

適合對單一或少數過敏原（如塵蟎）過敏者，且使用上述避免過敏原及藥物治療後，仍無法改善，經醫師評估後進行，透過長期曝露微量過敏原，讓免疫系統產生耐受力。

目前已有舌下減敏治療，每天服用含有引發過敏的塵螨萃取物的舌下錠，8～14週後，症狀減緩，控制藥物可慢慢減量，療程通常需3年。舌下減敏，相較於皮下減敏（打針）方便且安全。

如果孩子長期鼻子不適，張口呼吸，請及早就醫、了解過敏原、配合治療與環境調整，大多數孩子都可以獲得良好控制。鼻子舒服了，睡得好、長得好、口腔發育得好、學得好，才能讓孩子健康快樂地成長！