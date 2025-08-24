快訊

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

文／三軍總醫院小兒部兒童過敏免疫風濕科主治醫師周雅玲

「醫生，小朋友常常摳鼻子，常常說鼻子癢耶！」

「醫生，我小孩常常流鼻血耶，沒撞到，也沒去碰鼻子，血就滴下來了。常常早上起床，發現枕頭上有血跡。」

「醫生，心心這麼小，才五歲，也都有早睡，有睡飽，怎麼黑眼圈這麼明顯啊？」……

過敏性鼻炎．常見慢性過敏性疾病

過敏性鼻炎是一種常見的慢性過敏性疾病，影響約50%的兒童和四分之一的成人，空氣汙染嚴重的都會區盛行率比較高。除了家族遺傳外，環境因素也息息相關，如季節交替，空氣汙染，抽菸或二手菸暴露，接觸過敏原等。

在台灣，最常見的過敏原是塵蟎、灰塵，花粉和貓毛或狗毛也不少。過敏性鼻炎是鼻黏膜的發炎反應，造成鼻塞、流鼻水、打噴嚏、鼻子癢和結膜發炎。尤其在兒童族群中，過敏性鼻炎不僅讓孩子經常鼻塞、流鼻水、打噴嚏，也會影響睡眠、學習與生活品質。

過敏性鼻炎對孩子造成影響

很多人以為過敏性鼻炎只是「小毛病」，但若未妥善控制，長期下來可能造成：

．睡眠品質下降：鼻塞導致夜間張口呼吸、打鼾，影響深度睡眠。甚至因為睡不好，影響身高，免疫力等。

．學習專注力降低：白天疲倦、注意力不集中。

．影響發育：長期張口呼吸可能影響顏面骨骼發展（如長臉、牙弓發育異常，牙齒排列不整，咬合異常）。

．合併其他過敏疾病：如氣喘、異位性皮膚炎、鼻竇炎或中耳炎。有接近四成的過敏性鼻炎孩童有氣喘，過敏性鼻炎沒有控制好，氣喘也容易惡化。慢性過敏性發炎導致扁桃體和腺樣體肥大，可能與耳咽管阻塞，中耳炎，中耳積水和睡眠呼吸中止症有關。

治療與改善．過敏性鼻炎可控制

透過日常生活方式的改善與藥物治療，可讓過敏性鼻炎獲得控制，不必忍耐！

1.避免接觸過敏原、刺激物

．寢具使用防蟎套，將塵蟎包起來，外面的床單、被套、枕頭套則每週以55°C熱水清洗。

．減少毛絨玩具、地毯，保持居家乾燥通風。

．使用空氣清淨機過濾懸浮微粒，除濕機降低濕度。

．每天用生理鹽水沖洗鼻腔，就像每天幫鼻子洗澡一樣，減少過敏原滯留。

．減少室內薰香及二手菸。

2.藥物治療

．鼻用類固醇噴劑：長期控制鼻黏膜發炎，局部使用，安全性佳，不會有口服或打針的類固醇副作用。

．口服抗組織胺藥物：減少流鼻水、打噴嚏。

．有些情況下，醫師可能會建議加用鼻用抗組織胺噴劑。

3.過敏免疫療法（減敏治療）

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

適合對單一或少數過敏原（如塵蟎）過敏者，且使用上述避免過敏原及藥物治療後，仍無法改善，經醫師評估後進行，透過長期曝露微量過敏原，讓免疫系統產生耐受力。

目前已有舌下減敏治療，每天服用含有引發過敏的塵螨萃取物的舌下錠，8～14週後，症狀減緩，控制藥物可慢慢減量，療程通常需3年。舌下減敏，相較於皮下減敏（打針）方便且安全。

如果孩子長期鼻子不適，張口呼吸，請及早就醫、了解過敏原、配合治療與環境調整，大多數孩子都可以獲得良好控制。鼻子舒服了，睡得好、長得好、口腔發育得好、學得好，才能讓孩子健康快樂地成長！

【完整內容請見2025年08月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

追蹤

相關新聞

家庭教育預算怎麼做？ 4大類型爸媽各有解法

每年暑假一到，家長就會熱絡討論，「要讓孩子參加AI營隊嗎？」、「如果沒有補習英文，會不會落後？」看似在問孩子該學什麼，其實背後都藏著怎麼用錢、如何看待這些課程帶來的附加價值？

日常所見未必是全貌 孩子與人互動的表現．可見特性

如何掌握孩子的特性？不妨透過與其他孩子互動時加以觀察！因為在日常生活中，很容易因為習以為常而忽略，但在非日常生活的場景中，卻能表露無遺。掌握孩子特性並適性而教，將可收事半功倍之效！

開學前調好作息有方法 必看睡眠顧問9方法

父母都知道，睡眠對於孩子的學習成績至關重要，優質睡眠有助大腦和身體的發育、提升專注力、強化記憶力並改善情緒，這些都能幫助孩子在課業上取得非凡成就！

緊急災害時的嬰幼兒哺乳 平日提高母乳哺育率．儲備災害應變能量

雖然2025年7月5日日本發生大地震的「末日預言」並未成真，卻也引起大家對於防災準備的重視！當中，關於寶寶哺育的問題，更是不能忽略！

鼻子過敏不只過敏問題 與口腔發育及牙齒排列大有關係

很多人以為過敏性鼻炎只是「小毛病」，但若未妥善控制，長期下來，不僅讓孩子經常鼻塞、流鼻水、打噴嚏，也會影響睡眠、學習與生活品質，還有口腔發育的問題喔！

小寶貝夏日護膚大作戰 打造嬌嫩肌膚的防護罩

在夏天的家族旅遊中，8個月大的小樂沒有做好防曬準備，小臉蛋曬得通紅，連脖子和手臂都長滿密密麻麻的痱子。「寶寶一直哭鬧，晚上也睡不好，全家族的大人們都跟著焦急！」翁佩魁小兒專科診所副院長盧英仁指出，對於肌膚嬌嫩的嬰幼兒來說，更需要細心呵護皮膚，避免受到外界環境刺激而衍生問題。

