小寶貝夏日護膚大作戰 打造嬌嫩肌膚的防護罩

文／蘊晨 採訪諮詢／翁佩魁小兒專科診所副院長盧英仁

炎炎夏日陽光曝曬熾熱，對於肌膚嬌嫩的嬰幼兒來說，更需要細心呵護皮膚。嬰幼兒的皮膚結構與成人不同，角質層較薄、皮脂分泌較少，因此，更易受到外界環境刺激而產生問題。

寶寶皮膚SOS！認識肌膚的夏季症候群

夏季正是寶寶皮膚問題的好發期，從痱子、濕疹到曬傷都將導致寶寶感到不適，影響睡眠和情緒。不過，大部分的夏季皮膚問題都可以預防，關鍵在於家長要有正確的護膚觀念。

翁佩魁小兒專科診所院長盧英仁表示，最常見嬰幼兒的夏季皮膚問題包括：痱子、汗疹、濕疹惡化、曬傷，以及蚊蟲叮咬後的皮膚反應。這些問題看似輕微，但若處理不當，就會引發細菌感染或留下疤痕。

其中，「痱子」堪稱夏日肌膚頭號殺手，當汗腺導管阻塞使汗液無法正常排出，就會在頸部、腋下、胸前等容易出汗的部位，形成小水泡或紅疹；「濕疹」在夏季容易惡化，因高溫潮濕的環境引起皮膚發炎反應，頻繁使用冷氣使溫差過大，更會因此影響肌膚適應能力。

防曬大作戰．築起紫外線防護網

許多家長對於嬰幼兒是否需要防曬存有疑慮。盧英仁醫師建議，6個月大以上的嬰兒應該使用專用防曬產品，而6個月大以下的嬰兒，則以物理遮蔽為主要的防護方式。在選擇適合嬰幼兒的物理性防曬乳時，可留意主要成分是否為氧化鋅或二氧化鈦，SPF15～30即足夠日常使用。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

使用防曬乳時，應確保擦拭的用量足夠，並在外出前20～30分鐘塗抹完成。臉部肌膚約需半茶匙的用量；進行戶外活動時，每2小時需補擦一次，若是游泳或大量流汗後更要立即補擦。除了防曬乳外，家長應視情況為寶寶準備遮陽帽、長袖薄外套等防護用品，並避免在上午10點至下午4點強烈日照時段，進行戶外活動增加曬傷的機率。

溫柔清潔學問大．挑選用品不馬虎

夏季期間嬰幼兒容易出汗，所以適當的清潔護理顯得格外重要。盧英仁醫師建議，可依據每日活動量、出汗狀況，為寶寶安排1～2次沐浴，水溫應控制在37～40℃之間，沐浴時間以5～10分鐘為宜。選擇清潔產品，最好優先考量pH值接近肌膚天然酸鹼值的溫和配方，避免使用含有皂鹼、酒精或人工香料等刺激性成分，清潔完畢切勿用力擦拭，而應以柔軟毛巾輕拍方式吸乾肌膚水分。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

即便在炎熱夏日，沐浴後的保濕步驟同樣不容忽視，為寶寶選用質地清爽的乳液或凝露產品，趁肌膚微濕時塗抹，有助於鎖住水分。特別需要留意頸部、腋下、大腿根部等肌膚皺褶處，這些部位容易藏汙納垢，需要加強清潔並保持乾爽狀態。