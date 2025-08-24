小寶貝夏日護膚大作戰 打造嬌嫩肌膚的防護罩

快訊

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

文／蘊晨　採訪諮詢／翁佩魁小兒專科診所副院長盧英仁

炎炎夏日陽光曝曬熾熱，對於肌膚嬌嫩的嬰幼兒來說，更需要細心呵護皮膚。嬰幼兒的皮膚結構與成人不同，角質層較薄、皮脂分泌較少，因此，更易受到外界環境刺激而產生問題。

寶寶皮膚SOS！認識肌膚的夏季症候群

夏季正是寶寶皮膚問題的好發期，從痱子、濕疹到曬傷都將導致寶寶感到不適，影響睡眠和情緒。不過，大部分的夏季皮膚問題都可以預防，關鍵在於家長要有正確的護膚觀念。

翁佩魁小兒專科診所院長盧英仁表示，最常見嬰幼兒的夏季皮膚問題包括：痱子、汗疹、濕疹惡化、曬傷，以及蚊蟲叮咬後的皮膚反應。這些問題看似輕微，但若處理不當，就會引發細菌感染或留下疤痕。

其中，「痱子」堪稱夏日肌膚頭號殺手，當汗腺導管阻塞使汗液無法正常排出，就會在頸部、腋下、胸前等容易出汗的部位，形成小水泡或紅疹；「濕疹」在夏季容易惡化，因高溫潮濕的環境引起皮膚發炎反應，頻繁使用冷氣使溫差過大，更會因此影響肌膚適應能力。

防曬大作戰．築起紫外線防護網

許多家長對於嬰幼兒是否需要防曬存有疑慮。盧英仁醫師建議，6個月大以上的嬰兒應該使用專用防曬產品，而6個月大以下的嬰兒，則以物理遮蔽為主要的防護方式。在選擇適合嬰幼兒的物理性防曬乳時，可留意主要成分是否為氧化鋅或二氧化鈦，SPF15～30即足夠日常使用。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

使用防曬乳時，應確保擦拭的用量足夠，並在外出前20～30分鐘塗抹完成。臉部肌膚約需半茶匙的用量；進行戶外活動時，每2小時需補擦一次，若是游泳或大量流汗後更要立即補擦。除了防曬乳外，家長應視情況為寶寶準備遮陽帽、長袖薄外套等防護用品，並避免在上午10點至下午4點強烈日照時段，進行戶外活動增加曬傷的機率。

溫柔清潔學問大．挑選用品不馬虎

夏季期間嬰幼兒容易出汗，所以適當的清潔護理顯得格外重要。盧英仁醫師建議，可依據每日活動量、出汗狀況，為寶寶安排1～2次沐浴，水溫應控制在37～40℃之間，沐浴時間以5～10分鐘為宜。選擇清潔產品，最好優先考量pH值接近肌膚天然酸鹼值的溫和配方，避免使用含有皂鹼、酒精或人工香料等刺激性成分，清潔完畢切勿用力擦拭，而應以柔軟毛巾輕拍方式吸乾肌膚水分。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

即便在炎熱夏日，沐浴後的保濕步驟同樣不容忽視，為寶寶選用質地清爽的乳液或凝露產品，趁肌膚微濕時塗抹，有助於鎖住水分。特別需要留意頸部、腋下、大腿根部等肌膚皺褶處，這些部位容易藏汙納垢，需要加強清潔並保持乾爽狀態。

媽媽寶寶

媽媽圈熱搜救星、人氣高分推薦！中國醫藥大學博士媽咪親研的「全效修護霜」

法式輕奢保養品牌Fées BEAUTÉ法緻明星商品「香氛沐浴油」人氣香味盤點！ | ELLE

《穿著Prada的惡魔2》安海瑟薇42歲保養公開！飲食、面膜到防曬，年輕不老5秘訣

貓咪老了也會長皺紋？喵星人「5大老化訊號」跟人類超像一定要知道

家庭教育預算怎麼做？ 4大類型爸媽各有解法

每年暑假一到，家長就會熱絡討論，「要讓孩子參加AI營隊嗎？」、「如果沒有補習英文，會不會落後？」看似在問孩子該學什麼，其實背後都藏著怎麼用錢、如何看待這些課程帶來的附加價值？

日常所見未必是全貌 孩子與人互動的表現．可見特性

如何掌握孩子的特性？不妨透過與其他孩子互動時加以觀察！因為在日常生活中，很容易因為習以為常而忽略，但在非日常生活的場景中，卻能表露無遺。掌握孩子特性並適性而教，將可收事半功倍之效！

開學前調好作息有方法 必看睡眠顧問9方法

父母都知道，睡眠對於孩子的學習成績至關重要，優質睡眠有助大腦和身體的發育、提升專注力、強化記憶力並改善情緒，這些都能幫助孩子在課業上取得非凡成就！

緊急災害時的嬰幼兒哺乳 平日提高母乳哺育率．儲備災害應變能量

雖然2025年7月5日日本發生大地震的「末日預言」並未成真，卻也引起大家對於防災準備的重視！當中，關於寶寶哺育的問題，更是不能忽略！

鼻子過敏不只過敏問題 與口腔發育及牙齒排列大有關係

很多人以為過敏性鼻炎只是「小毛病」，但若未妥善控制，長期下來，不僅讓孩子經常鼻塞、流鼻水、打噴嚏，也會影響睡眠、學習與生活品質，還有口腔發育的問題喔！

