哺乳支持系統 有力支持．持續前行

文／李藹芬 採訪諮詢／華人泌乳顧問協會理事長暨博仁綜合醫院小兒科主任毛心潔

以母乳哺育寶寶，相信是許多家長的理想目標與浪漫心願，但能否能順利完成心願，不能只靠媽媽個人的熱情或意志，是否能有「強大的支持系統」，將是哺乳成功與否的關鍵，因為這個系統可幫助媽媽有信心克服萬難，並提供情緒價值和實際的幫助。

哺乳支持系統的內涵

關於哺乳支持系統的內涵，華人泌乳顧問協會理事長暨博仁綜合醫院小兒科主任毛心潔指出，「以媽媽寶寶為中心，向外延伸一圈又一圈的同心圓」，每一個圓圈都代表著不同層次的影響和協助，共同努力賦予媽媽能力，讓她的哺乳歷程得以順利進行。她針對支持圈說明如下：

第一圈：來自伴侶的支持

伴侶的一舉一動都會深深影響媽媽，若能以理解與耐心在情感上給予鼓勵、生活上提供實際協助、保護免於承受外在的壓力，就是媽媽最大的靠山！

第二圈：生活中會遇到的其他家人，例如長輩、親朋好友等等

最常見的長輩包括自身的父母與伴侶的父母，若是身在大家庭，還有其他親戚，「相對無後援的小家庭，大家庭的成員固然可發揮幫手的功能，但難免有人多嘴雜的問題，對於哺乳有各式各樣的意見，請媽媽請善用他們的手，不用把嘴上的話放在心上」。毛心潔醫師建議，「請媽媽勇於開口，表明自身的需求為何，讓周遭親友了解並適時提供援助」。

第三圈：醫療專業人員與母嬰相關工作人員

「請慎選母嬰親善的醫療系統，包括生產的醫療院所、產後護理之家、兒科醫師」，特別是母嬰親善醫院的母乳哺育10大措施，以支持母乳哺餵，確保母嬰健康和安全為目標，幫助有心餵母乳的媽媽踏出成功的第一步。

在母嬰親善的醫療系統中，有國健署母乳哺育種子講師或國際認證泌乳顧問，可協助媽媽解決各式哺乳問題。毛心潔醫師補充，「與泌乳師不同的是，受過專門泌乳支持訓練的專業人員，有經過認證、考試，謹守職業倫理與規範。哺乳過程中可能遇到的狀況很多，問題可能來自媽媽或寶寶，有時需要轉介醫療系統進一步檢查治療，而不只是單純把乳房硬塊揉開而已」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

理想的嬰幼兒餵食是從出生開始哺餵母乳，純哺乳到六個月大開始添加副食品，並持續哺乳到兩歲以上自然離乳為止。所以不只是產後初期的醫療系統，在這幾年會接觸母嬰的工作人員都會是很重要的支持系統，包括兒科醫師、婦科醫師、月嫂、保母與托嬰中心或幼稚園的老師等等，當遇上各個哺乳關卡時，身邊有人提供專業的泌乳支持與溫馨陪伴的鼓勵打氣，都能讓家長關關難過關關過，達成自己的哺乳目標！

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

更為廣泛的外圈：從社區支持團體到國家政策

再來的外圈，從社區各式哺乳支持團體到國家政策，哺乳支持團體的同儕互助、團體討論，可讓媽媽找到歸屬感；而國家則以政策法令，打造友善的哺乳環境，毛心潔醫師指出，「亞洲國家中，台灣是第一個制定『公共場所母乳哺育條例』的國家。旨在保障婦女在公共場所哺乳的權利，並提供友善的哺（集）乳環境。在政策法令保障權益之下，哺乳媽媽可建立屬於自己的支持系統」。