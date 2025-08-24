陳瑋薇甜曬孕肚登封面！笑稱「打針像跑通告」 二寶報到讓她重啟人生新章

快訊

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

文／葉怡君　攝影／Hedy Chang　造型／Kathy Hsu　化妝／LOLALA　髮型／Gino

自嘲「跑通告式打針」，她勇敢面對每一步療程，把備孕過程當成與身體、情緒和命運的一場共演。

試了兩年沒消息 「順其自然」宣告失敗

陳瑋薇早在第一胎就知道自己不是那種「說有就有」的體質。大寶是她等了快三年，原本打算暫停療程、結果竟然自然懷上的驚喜。這回準備第二胎，夫妻倆從大寶一歲半起就不再避孕，兩年過去了，肚皮卻始終沒消息。

當醫師建議「考慮試管」，她毅然決然轉變策略：「我不是把希望交給運氣，而是開始主動出擊。」

四次取卵、兩次植入、還遇鬧鐘沒響…療程像人生彩排

試管之路從不輕鬆。第一次植入時，醫師放了四顆胚胎，但通通沒著床，讓她一度心情低落。但她沒有放棄，反而更有意識地調整節奏。有次全家旅遊，她竟然因鬧鐘沒響錯過吃藥時間，整輪療程白費，但她淡定說：「放下手機，重新來過。」

每天打針像跑通告！「護士姊姊都幫我加油」

怕打針的她，療程期間選擇每天到醫院請護士協助，「我就當自己在跑通告，每打一針，護士姊姊就會說『辛苦了，很棒喔』，有種被工作認可的感覺，情緒也穩了。」

著床成功後，她還得每兩天打一針，常常是上工前先繞醫院一趟，再趕場錄影。她笑說：「這是我選的，我甘願。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

幾次失敗後，醫師建議她做 ERA（著床窗期）檢測。報告顯示她的著床時間比一般人晚12小時。「我當下真的像看到一道光，原來不是我不行，而是時間不對。」這項關鍵拼圖，成了她備孕旅程的大轉捩點。

神隊友老公超緊張　她笑：「不耐煩叫他自己去問醫生，他真的問了」

這段旅程中，先生蘇尹少全程陪伴，不但接送打針、照顧大寶，還在產檢時當小助理記錄所有重點。

「醫師講完我常常就忘了，是他會幫我記。」她爆料：「有時候我會不耐煩說，那你去問醫生啊，結果他真的問。」夫妻互動真實又可愛。

不再逞強！二寶媽學會放過自己

回憶第一胎，陳瑋薇什麼都自己來：親餵、擠奶、手把手照顧，連車程都在擠奶。高壓過度，讓她情緒崩潰、身心俱疲。這次，她選擇放過自己，「我開始讀很多書，讓自己照著節奏走，不逼自己像超人一樣撐住所有事。」

她學會傾聽情緒、懂得求助，也願意和伴侶共享每一步。

「懷孕不是懲罰 是和自己和解的旅程」

她說：「這是一場與身體合作、與情緒調和、與伴侶同行的旅程。」

如今即將迎接第二個寶寶的她，比任何時候都更篤定：「就算再多試幾次，也不代表妳不夠好，而是幸福正在慢慢靠近。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

從忍耐、等待、到如今的從容與甜笑，陳瑋薇用真實的心情告訴大家——當心裡那扇窗打開時，陽光真的會進來。

【完整內容請見2025年08月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

追蹤

