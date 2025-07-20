IFME寶貝造型選拔邁入第13屆盛大開跑 全台寶寶齊聚亮相 爭奪2026月曆小明星寶座 萬元育兒豪禮同步開放報名

由日本機能童鞋品牌IFME主辦、親子媒體《媽媽寶寶》協辦的「第13屆IFME寶貝造型選拔」活動正式展開。即日起開放全台家長報名參加，邀請1至5歲寶寶穿上IFME童鞋，拍下穿搭美照上傳參選，就有機會成為2026年IFME品牌月曆的12位寶貝小明星之一。入選者將獲得專業棚拍與豐富禮品，留下最值得珍藏的年度紀念。

IFME寶貝造型選拔活動自創辦以來已邁入第13屆，深受廣大親子家庭喜愛，累計參與家庭數千組。今年延續過往熱度，更升級獎項規模與票選機制，讓更多寶貝能在鏡頭前展現獨特魅力，也讓每一位家長都能留下孩子最可愛的一刻。

穿上IFME 成為2026月曆小明星

本屆「2026月曆小明星獎」將選出12位寶寶，入選者除登上IFME品牌月曆，還可獲得總價值超過一萬元的獎品組合，包括：

•IFME童鞋二雙

•麗嬰房童裝一套

•好萊兒 Kids II 成長玩具—米奇沙沙動洞球

•大地之愛 LOME 寶貝青蘋果乳齒牙膏

•秧悅生活 玫瑰依蘭香氛禮盒

•班尼頓寶寶攝影完整棚拍服務

魅力寶寶票選同步開跑 票數前30名再拿大獎

為鼓勵更多家庭參與，凡報名成功者皆可進入投票階段，由民眾票選出人氣寶寶前30名。得票數前30名的魅力寶寶將獲得精選人氣好禮，總價值同樣超過萬元，包括：

•貝恩嬰兒小黑蚊防蚊噴液

•貝恩嬰兒防蚊貼片

•CYD TERRA picaboo兒童餐具組禮盒

•益喜氏 益菌寶

•大地之愛 LOME 寶貝青蘋果乳齒牙膏（50ml）

•medisana 體脂計 BS 380

•明治樂樂Q貝 Premium Line

•慕之恬廊 慕之幼康撫膏

•Nuby 涼涼晶透杯

•黃色小鴨 矽膠玻璃寬口奶瓶

•Vitabio 副食品八入組 等多樣人氣育兒必備商品。

活動不僅是一場造型比賽，更是讓親子家庭在日常生活中留下紀錄與肯定的機會。活動過程中，寶寶的自信、可愛與獨特風格都將成為亮眼焦點，展現IFME所鼓勵的「從腳開始，自信前行」品牌理念。

魅力寶寶票選同步開跑，票數前30名再拿大獎

•報名期間：即日起至2025年7月31日

•投票期間：2025年8月1日至8月21日

•參加方式：拍攝寶貝穿著 IFME 童鞋的穿搭美照，並完成活動網頁報名上傳。每個 Facebook 帳號每日可投一票，邀請親友共同應援。

•報名網址：https://www.mombaby.com.tw/events/ifmestar2025

關於IFME

IFME為日本知名童鞋品牌，產品設計以機能性為核心，包含足弓支撐、超輕量材質、易穿脫設計與高透氣結構，幫助孩子在成長過程中自由活動、健康發展。目前於日本及亞洲多國均設有銷售據點，深受家長與學齡前兒童喜愛。