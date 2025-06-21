還記得自己的心願清單嗎？夢想需要勇氣．更得有財務計畫

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聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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文／珊迪兔　圖片提供／Shutterstock

你曾經有這種感覺嗎？生活沒出什麼大事，卻愈來愈不像自己？每天過得好像還不錯，卻總在某個安靜的夜晚，心裡浮出一個聲音：「我想要活得不一樣。」或者可以試想一下，有多久沒有問內心：「我真正想過的人生，是什麼樣子？」

7步驟．從夢想到實現升級版

在平凡的生活中，再次找回那位曾響往未來的自己，需要一步步來慢慢達成，掌握7步驟讓藍圖不再是想像！

Step1喚回夢想初心

問問自己：「如果沒有時間、金錢的限制，最想做什麼？」至少列出5件事，當心中的熱情愈加澎湃的時候，成功的目標也會愈來愈近。

Step2夢想具體化＋設定時間

夢想不是「我想環遊世界」，而是「2026年7月和孩子一起去北海道滑雪五天」。將實現的畫面描繪得愈加具體，自己能更加充滿幹勁。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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Step3估算夢想的金額

每個夢想背後都有一串數字。舉例來說，北海道旅費NT$80,000、創業設備與課程：NT$150,000、建立品牌的費用：NT$300,000……我們不怕這些金錢的花費，只怕缺乏行動力而裹足不前。

Step4拆解儲蓄與時間規劃

善用自動轉帳、開夢想帳戶、設定備用金，讓存錢變簡單。例如：每月存 NT$6,700，一年後就能出發旅行。

Step5建立行動追蹤表

每週做一件推進夢想的事，無論是存一筆錢，還是報名一堂課，都是邁向目標的第一步！將每一次的進度記錄下來，積少成多、積沙成塔，久而久之，會讓你更想持續下去！

Step6找一個陪你追夢的人

夢想說出口就有力量！找個朋友或社群，一起打卡前進，互相鼓勵。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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Step7每達成一階段，就送給自身一個獎勵

自我肯定至關重要！不論是一杯咖啡、一本書、一場小旅行等等，都是對自己的肯定！

夢想不會消失，它只會變成遺憾！親愛的，我們的人生會因為不斷妥協而安全，但也會因此慢慢失去熱情。但如果你願意做出改變，即使是從一張紙、一個數字、一個帳戶起步，夢想就不會只是想想而已。每個人所追求的目標不是一夜之間翻轉人生，而是讓夢想在日常中一點、一滴的發芽。「幸福的祕訣，是活出你想要的樣子。不是等有空、有錢、有時間才做，而是現在就開始！」

【完整內容請見2025年06月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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