Suki Lee帶著孩子看世界 當了媽媽你就是一百分

文／游品姍 攝影／永鴻

曾經身為空服員的Suki，一直到近三年才轉為全職KOL，而打開Suki的Instagram、youtube，充滿帶著孩子到處體驗活動的紀錄。這也讓我們無比好奇每天像空中飛人的她，還要忙於繁瑣的育兒生活，仍然能撥出時間專注於分享自身的日常點滴，是怎麼做到的？Suki表示，事實上，一直以來，自己都有寫網誌記錄生活的習慣，從以前的無名小站、到Facebook、只是後來Instagram 崛起時，剛好碰上懷孕、生小孩的階段，也因此讓更多的人在此時認識了她們。

最特別的家庭回憶

翻開Suki的每一篇reels，不禁讓人感嘆，她們一家的超強消化能力，不管是日用品、保養品、甜品、飲料……都難不倒這「宜」家人，煩煩的認真演員臉、Suki超強代入感、樂樂的活潑開朗、璐璐的萌之公主風，每一篇都猶如小短劇般，不知不覺令人上癮。

而且不難發現不管面對什麼樣的主題、鏡頭等等，樂樂、璐璐都發揮超強水準，自然的表現出她們最真實的模樣。小編當然要趁機會向Suki汲取經驗，分享給爸媽更多拍攝小技巧，「其實大家就是喜歡他們最真實的樣子，這些影片都是我們的生活紀錄，每個人都用自己的方式參與其中，也變成了我們特別的家庭回憶。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

「李來LEE LÂI」．你來

去年，新竹市一家獨具特色風格的咖啡廳悄然降臨在新竹，而那時甚至有許多人不知道原來主理人是擁有20多萬粉絲的KOL，直到經營了一段時間後，Suki才特地拍了影片與大家分享開業的心路歷程。

走進「李來LEE LÂI」，映入眼簾的是中式風格建築融合紅磚瓦的地面，彷彿走入另一個世代，原本老屋改建所留下純樸素雅的氛圍，至今仍洋溢在空間中，店內更保留著老宅的復古元素，有來自舊診所的日式屏風、民末清初的中藥櫃、老屋原有的天井區域……平靜、自然、寧靜，是現代人最嚮往遠離城市喧囂的一塊寧靜之地。「希望新竹能變得更有趣、空間能更活絡，就集結了同事朋友們的想法，盡自己的力量，讓這個老宅空間更多一些溫度。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

大小朋友都開心

「李來LEE LÂI」咖啡廳可不僅是喝咖啡、吃甜點那麼簡單，Suki分享自己在高雄長大，台北工作，輾轉到了新竹後，在育兒的經年累月中，發現新竹相比其他縣市，較少適宜親子的多元化設施、空間，步調快速、工作忙碌、城市裡面文化藝術相關的空間也相對比較少。不禁思考如果能在此地保留一間老宅、能愜意的喝咖啡、漫步於展覽區內、接觸課程充實自我，甚至讓小朋友自在走動，相信一定是個難得的體驗。

如今，除了一樓的咖啡廳之外，二樓為共學空間、地下室則會定期舉辦展覽。現在，「李來LEE LÂI」更舉辦了市集、大人的瑜伽課、皮拉提斯等等，也會逐步擴大規劃親子共學的課程、加深兒童kpop舞蹈，Suki也分享煩煩和自己也是最好的工作夥伴，Suki負責「李來LEE LÂI」視覺等規劃；先生則負責經營、成本規劃等等，彼此合作無間，未來也期待能有更多親子友善的活動、品牌、空間能進駐新竹，讓大家享受親子幸福的每一刻。