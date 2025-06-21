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讓孩子參加過夜派對嗎？答應前請做好風險評估

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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文／酣然睡眠顧問　圖片提供／Shutterstock

「過夜派對」又稱為「睡衣派對」、「sleepover」，也就是一群孩子在某一位朋友的家裡，一同玩桌遊、看電影、吃比薩等等，然後，當天晚上一起夜宿在朋友家。在美國，只要孩子滿五歲之後，便會開始陸陸續續收到過夜派對的邀請，而這樣情形會一直持續到青少年時期。

要不要讓小朋友參加過夜派對，在父母圈一直是具有爭議性的話題。拒絕讓孩子參加過夜派對的父母，大多擔心孩子會遭到性侵害；反之，鼓勵小孩參與的家長，則是希望他們能夠磨練適應力、獨立性。

爸媽評估5風險．讓孩子安心玩樂有方法

如果你準備讓孩子參加過夜派對，可以考慮以下問題再決定：

1.這對孩子來說，是正確的抉擇嗎？

有些小朋友可能還沒準備好跟父母分開，但是礙於友情壓力，只好勉強答應參加派對。專家建議父母先想想，過夜派對是否適合孩子的年齡、個性、成熟度等等。

2.信任主辦方的家長嗎？

這一點是最重要的一環！孩子即將跟主辦方家長共處一屋簷下，並且一起過夜！此外，在兒少性侵案件中，90%的孩子大多認識施暴者，甚至有將近一半的施暴者為親戚，所以，更得仔細了解！

3.主辦人家中有哪些人留宿？

即使爸爸媽媽認識主辦家長，但是可能並不熟悉其他內部家庭成員，例如：已屆青少年年紀的哥哥、堂哥、表姐，或是來自外地的叔叔、伯伯等等，這些人都即將跟您的孩子共處一室！

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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4.使用網路的界線

許多孩子在過夜派對時，會接觸到色情電影或圖片，舉例來說，年齡較大的堂哥，或有特殊性癖好的叔叔，會播放並逼迫小朋友觀看。因此，父母最好要事先詢問清楚，主辦家長關於使用網路的界線。

5.教孩子勇敢地表達

父母在過夜派對前，一定要事先跟孩子說明什麼是過夜派對，可以玩哪些遊戲、自己得保護好穿泳衣的部位、嘴巴等私密部位、碰到不同的情境應該要如何回應、自身感到不舒服時能怎麼表達……預先和孩子約定好暗號、固定通話的時間，並於派對的過程中適時確認小朋友的人身安全，之後是否需要提前接回家。

【完整內容請見2025年06月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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