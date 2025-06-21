改善哺乳期常見的骨骼肌肉不適 運用針灸．收修復與保健之效

文╱楓樂中醫診所院長林宣寧

在照顧寶寶0～1歲的這段時間，是相當需要體力的，許多媽咪常默默忍受著反覆的肩頸痠痛、腰背緊繃、手腕疼痛等不適，嚴重時，甚至伴隨半夜手麻手痛而醒。這些其實都屬於哺乳期常見的骨骼肌肉問題，如果能夠及早察覺與處理，將能讓哺乳之路更順利、身心也更輕鬆。

而其中，「針灸」就是一個值得媽咪們多加認識與運用的重要方式，它不僅能有效緩解肌肉緊繃，更能從整體調節氣血，達到深層修復與保健的效果。

中醫觀點．氣血不足影響筋骨狀態

中醫古籍提到：「氣血充足，筋骨得養」，換句話說，當身體氣血不足時，筋骨狀態也會受影響。「哺乳」，是會耗損氣血的（奶是由氣血生成），此時，若沒有搭配適當調養，就容易出現筋骨失養、疼痛疲憊等症狀。

1.肝主筋、腎主骨：「肝腎虛弱」會導致筋骨痠痛無力，特別是腰背、四肢與肌肉易緊繃。而產後婦女多為「肝腎虛弱」的狀態。

2.其他常見造成筋骨痛的證型：

．氣血兩虛型：容易疲倦、臉色蒼白、「常全身痠痛無力」。

．肝鬱氣滯型：情緒壓力大導致乳房脹痛、「肩背緊繃缺乏彈性」。

．寒濕痺阻型：多見於產後體質虛寒，「肌肉酸重且關節疼痛」。

中醫可透過針灸、拔罐、徒手治療及中藥調理來調整肌肉筋膜張力、促進氣血循環、疏肝解鬱通筋活絡、排除身體的寒濕氣等，進一步改善疼痛與緊繃狀態。

針灸與整體照護

許多媽咪誤以為手麻、放射性痠痛、肩背刺痛是神經壓迫，只能透過復健或休息，其實這些症狀的根源多半來自於「肌肉過度緊繃」，導致對神經產生壓力。針灸能夠放鬆深層肌肉的張力與促進微循環，進而解除肌肉對周遭神經的壓迫，有效減少疼痛。針灸的優勢如下：

．立體刺激深層肌肉群，促進局部循環與修復。

．根據經絡走向，調節肝腎功能，強化筋骨氣血。

．安全無副作用，適合哺乳期婦女使用。

搭配簡單的日常伸展或運動訓練（如：胸大肌開展、頸部伸展、骨盆穩定訓練），可進一步強化療效。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

日常自我照護與穴位按摩建議

針灸之外，媽咪也可透過以下方式予以自我照護：

1.正確姿勢與輔具使用

．餵奶時使用哺乳枕與腰靠墊，維持脊椎中立位。

．抱寶寶時可雙手輪替，避免單側肌肉過度使用引起肌肉腫脹疼痛。

2.穴位按摩緩解疼痛

每日按壓以下每個穴位約2～3分鐘，可搭配熱敷或中藥藥浴。

．肩井穴（約於肩胛骨上緣上方）：緩解肩頸痠痛。

．合谷穴（拇指與食指之間虎口）：全身調節與止痛。

．腎俞穴（第二腰椎旁開約兩指寬）：強化腰腎功能，減緩腰痛。

．陽陵泉穴（小腿外側膝下凹陷處）：筋會陽陵泉，可緩解肌肉疼痛。

3.飲食與作息調整

．補充提升氣血的藥膳、蛋白質、鐵質與水分，維持氣血運行。

．適度午休與避免熬夜，有助身體修復與乳汁分泌。

哺乳是一段需要花心血與體力投入的過程，透過中醫的幫忙，媽咪在哺乳的過程不需犧牲自己的身體健康，就能享受哺乳。讓中醫陪媽咪們一起呵護寶寶，一起建立幸福的哺乳記憶！