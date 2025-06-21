當配方奶接棒母乳時 你該知道這些事

文╱李藹芬 採訪諮詢╱臺北榮民總醫院兒童胃腸科主治醫師黃清峯

餵寶寶喝母乳，是許多媽媽的堅持，無論堅持多久，媽媽都給了寶寶最好的禮物！母乳之後，若要讓配方奶接棒，又該如何選擇適合寶寶的產品呢？

配方奶的營養成分與母乳的差異何在？

所有的配方奶都強調營養成分有如母乳，但主要差異在於各種營養素的濃度。臺北榮民總醫院兒童胃腸科主治醫師黃清峯指出，在早期，喝配方奶的孩子經常有缺鐵狀況，究其原因是其中鐵較不好吸收，所以，喝配方奶的孩子因缺鐵而貧血。所以，現在配方奶的鐵質濃度都遠高於母乳，用以彌補配方奶鐵不容易吸收的缺點。因此，「某些母乳的營養成分濃度雖然比配方奶低，不過，吸收利用率好，重質不重量」。

黃清峯醫師補充，母乳的營養成分呈現動態變化，隨著寶寶成長階段而有所差異，但配方奶的成分與濃度是固定不變，「如果配方奶中各種營養素濃度以母奶平均值濃度添加，以鈣而言，這個含量對一半的孩子來說是夠的，但對另一半的孩子卻可能不足，為了確保絕大部分喝配方奶的孩子都能攝取足夠的營養，通常會添加較母乳平均濃度為高的營養素。因此，對嬰兒配方奶的某一營養成分和含量，各國的衛生主管機關（如美國 FDA、歐盟等）和國際組織（如 Codex Alimentarius），都有明確的最低和最高標準」，使得不時可見品牌會強調「某營養成分為業界最高」。各個品牌各有強項，就看父母的選擇了！

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如何評估配方奶所強調營養素的必要性？

首先，黃清峯醫師強調，「配方奶的營養素組成及含量規格，都是經食藥署核准，安全性無虞」。

他指出，理論上，母乳有的營養素，配方奶都應該要有，但母乳成分多元，不只還在探索之中，至於是否加入配方奶中，也需要更多的科學驗證。隨著醫療生技與食品工業的日益發達，配方奶添加的營養素種類也隨之增加，例如：LGG、神經鞘磷脂、sn-2、HMOs等等，都是近幾年添加在配方奶中的營養素，相信不少父母耳熟能詳。

黃清峯醫師以HMOs（母乳寡醣）為例，「這是以前就知道存在母乳中的營養素，卻無法有效大量製造，但在進步的食品工業科技下，培養提煉出可以穩定製造並添加在配方奶中的HMO」，簡單說，以前不知道的和以前做不出來的營養素，現在逐漸有能力知道，也有技術可製造出，讓添加在配方奶中的營養成分愈來愈多，至於哪一種最適合寶寶，就依父母評估孩子的需要而定。

泡奶給一歲以下的孩子喝，水溫為何要70℃？一歲以上的成長奶粉還需要用70℃的水沖泡嗎？

由於嬰兒奶粉並非完全無菌，根據WHO（世界衛生組織）規定，為一歲以下嬰兒沖泡奶時，必須使用已煮沸過，然後降溫至70°C的開水，主要是為了殺滅潛藏在配方奶粉，或環境中的有害細菌，其中最受關注的是阪崎腸桿菌，黃清峯醫師表示，「如果讓免疫不全的寶寶喝到，可能導致敗血症、腦膜炎或壞死性小腸結腸炎，甚至造成嬰兒死亡」。

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他解釋，食品業界使用殺菌加工的巴斯德消毒法，是以71.7°C的溫度在短時間（15秒）完成消毒程序，然後迅速降溫，如此就不致大量破壞水溶性營養素。然而，居家使用70°C的水泡奶，但未能迅速降溫，多少會破壞些許營養素，不過，剩下的營養素還是夠用，「以感染學觀點來看，這樣做可安全降低感染機率；以營養學觀點而言，營養素夠用」，因此，家長無須擔心。

黃清峯醫師表示，「WHO的規定是對全世界發布，需要考量公共衛生不佳的國家地區。但以台灣公共衛生進步的程度來說，若能確實做到沖泡前，充分清潔手部，並做好奶瓶奶嘴的消毒，使用煮沸的水降溫後泡奶，未必一定要擔心如果偶爾沒有使用70℃的水溫，就一定會立刻出問題」。

至於一歲以上的成長奶粉是否還要用70℃的水泡奶，他指出，「WHO沒有任何建議，不過，不是『建議不用』，兩者是有差別的」。