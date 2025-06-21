產後預防隱形殺手肺栓塞 早下床早活動．有助血液循環

文╱李藹芬 採訪諮詢╱台大醫院婦產部主治醫師林芯伃

早在2020年，婦產科醫學會即根據台灣生產事故救濟年報分析指出，孕產婦肺部靜脈栓塞，為僅次於羊水栓塞及產後大出血外重要死亡原因，107年與108年分別有5名死亡案例發生，且有逐漸增加現象。

容易致命的肺栓塞

靜脈系統的血栓剝落之後，跑入肺動脈而導致肺動脈阻塞，稱之為「肺栓塞（Pulmonary Embolism, PE）」， 肺栓塞是一種相當危險的狀況，因為肺動脈被血栓阻塞，影響血液流動，而無法進行肺部氣體交換功能，可能導致呼吸困難、心臟驟停，甚至於短時間內猝死。台大醫院婦產部主治醫師林芯伃指出，「找出高風險族群加以預防，有助讓發生機率降低。但要提醒大家的是，非高風險族群未必就不會發生」。以下為高風險族群：

．高齡產婦

．肥胖

．懷多胞胎

．長時間臥床安胎

．剖腹產或大手術（產後大出血需切除子宮）

．懷孕期間有妊娠高血壓或糖尿病等併發症

．曾有血栓病史或家族病史

．抽菸或長時間不活動

懷孕產後要積極預防

林芯伃醫師表示，「剖腹產發生肺栓塞的風險比自然產高4倍，提醒孕產婦都要做好預防」。

懷孕期

1.做好孕期體重控制：BMI 正常者不要增重超過 25 公斤；體重超過 80 公斤者，增幅更應控制在 10 公斤以內。

2.避免長時間維持同一姿勢：避免久站久坐著而不移動腿部，適時做足部伸展─屈曲動作。需要長時間站立的人，平日可以在鞋內加上紓減壓力的足跟墊。

3.下肢水腫嚴重者應穿著彈力襪：為達預防效果，必須穿著彈性醫療襪才有效。建議選購時，應根據足踝、小腿及大腿周徑來決定尺寸，過鬆過緊都會讓效果打折扣。

4.懷疑下肢有深部靜脈血栓應就醫：如果下肢出現急性疼痛、腫脹、兩腿腿圍差異大於2公分等症狀，疑似深部靜脈血栓，應至心臟血管科做腿部超音波確認。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

生產及產後

1.手術前，醫護人員會在產婦的小腿纏上彈性繃帶，增加肌肉收縮的力量，幫助靜脈血液回流並促進血液循環，既預防低血壓，也預防深層靜脈栓塞。

2.自然產產婦應在產後6～8小時下床活動，剖腹產也應該在24小時內下床，如果無法下床，也可以在床上不斷改變姿勢，或是請照顧者幫忙按摩小腿，避免栓塞。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

林芯伃醫師指出，近年來，美國婦產科醫學會（ACOG）建議所有剖腹產產婦都應該使用腿部氣壓式加壓系統，「一直用至下床，愈早下床活動愈好」。研究證實，使用或搭配氣壓式加壓系統，能有效地降低血栓發生的機率。間歇充氣加壓系統（IPC）是一種非侵入的物理性治療方式，透過腳套氣囊充氣膨脹收縮，以幫助靜脈血液回流到心臟，促進血液循環，避免血液積聚，發揮降低靜脈栓塞或肺栓塞的風險。

隨著醫療科技的進步，現在又多了一種非侵入式的治療選擇──Geko裝置，這是穿戴在膝部（黏在正確位置，打開開關即能啟動）的創新醫療設備，以電刺激來刺激小腿收縮，在產婦未能下床活動的時間，可持續讓下肢肌肉運動，進而增加小腿深靜脈的血流量，避免產生血栓。