給高風險孕產婦的特別照護 從產前到產後．個案追蹤關懷

文╱李藹芬 採訪諮詢╱國民健康署署長吳昭軍 攝影╱莊永鴻

居住在偏鄉或離島的孕婦，因為交通不便，往往難以按時定期產檢。但孕期照護攸關母胎健康，絲毫不容輕忽，該如何讓偏鄉的孕媽咪也能受到完善的守護呢？

來自雲林基層的國健署署長吳昭軍，深知基層民眾的醫療照護及健康需求何在，他表示，「雖然台灣不大，但是隨著各地的狀況不同，而存在不少差異，除了醫療資源的不平均，舉凡社經地位、教育程度、健康狀況的落差所造成的差異，該如何讓有需要的人進入體制，受到妥善的照顧，減少因差距所導致的差異，多提供一份協助，使她們多獲得一份保障，一直是我們努力的方向」。

關懷計畫自106年起推動

吳昭軍署長指出，「特別是在當前少子化的年代，大家非常關注孕產婦與嬰兒的死亡率，如何讓所有的孕媽咪在安全友善快樂的環境下，受到妥適的照顧，是政府的重要責任，更是國健署所要努力的方向」。

他表示，為強化高風險孕產婦健康，瞭解危險因子對其自身健康的影響，使其規律產檢並提升孕產相關健康識能，國健署自106年起推動「周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫」，提供高風險個案健康需求評估、衛教諮詢、關懷追蹤及資源轉介等服務，以期強化個案之健康管理，促進孕產健康。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

服務方式及追蹤關懷流程

針對計畫服務方式，吳昭軍署長表示，會先由醫療院所或衛生局視個案需求評估結果，經個案同意後收案，提供健康促進計畫或轉介相關資源，以需要社政資源為例：協助轉介、通報，介接至衛生福利部相關司署所提供之服務方案。

就孕產期健康的部分，則是透過專業醫療團隊以個別化健康指導，提供孕期至產後6週之衛教諮詢、關懷追蹤及資源轉介等服務，針對所有收案對象，由個管人員以每月執行關懷追蹤服務為原則，提供電話或視訊訪視、面對面諮詢等方式服務，並視個案需求提供到宅訪視服務，確保每位孕產婦都能獲得完善照護。

以有溫度的服務建立互信關係

吳昭軍署長表示，「名為關懷計畫，就是要讓人感受到溫度，而這也是不少接受關懷計畫個案內心所欠缺的。整個計畫相當借重一群退休的助產師，曾經，她們陪伴許多人一起經歷成為母親的過程；如今，雖然從職場退休，但對於陪伴孕產婦的熱情依舊不減，不論透過電訪、面談或家訪，相信都能讓個案感受到溫暖，進而建立互信關係，讓個案的身心靈受到照護」。

或許原本對個案而言，懷孕是最為徬徨無助的時候，但相信在關懷人員的陪伴下，讓這段日子成了生命最美好和最難忘的時刻！

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

計畫執行成果豐碩

吳昭軍署長指出，「自106年開始，首先於花蓮台東推動計畫；自110年起納入衛生福利部優化兒童醫療照護計畫，並自111年起全面補助全國22縣市擴大推動」。執行成效卓著，「以113年為例，全國22縣市合計目標收案8千餘案，但實際收案量超過一萬有餘，收案達成率119.7%，其中協助轉介具社福資源需求者計1千餘案」，可見其需求量。

他補充，113年收案個案中，有菸酒行為者提供戒治或衛教比率98.9%、妊娠高血壓及妊娠糖尿病個案共同擬定控制計畫比率89.3%，不僅有效改善高風險孕產婦的健康狀況，也有助降低新生兒健康風險。

醫療資源的城鄉差距固然是難以改變的現實，但吳昭軍署長期待以此關懷計畫拉近距離，並配合AI發展搭配視訊產檢，克服偏鄉就醫不變的環境，進而改善健康不平權的問題，不漏接每一個寶貴的小生命，落實「孩子生得少，一個都不能少」的目標！